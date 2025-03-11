In the breeding ring doubles selling to £465 at Markethill Mart
Good quality heavy hoggets sold from 570-601p/k for 24.1k at £146 from a Tandragee producer.
Overweight hoggets sold from £150-£159 each.
Good quality midweight hoggets sold from 610-657p/k for 20.7k for £136 from a Tandragee farmer.
The 280 cull ewes sold in a firm demand to a top of £275 with several more pens from £200 to £265.
Main demand for good quality ewes from £150 to £190 each, plainer ewes from £80 to £130 each.
In the breeding ring doubles sold to £465.
Main demand from £320 to £400.
Singles sold to £375 with several outfits from £250 to £350 each.
Heavy hoggets
Dungannon producer 24.8k £149 601p/k: 24.9k £149 598p/k: Armagh producer 25.1k £150 598p/k: Keady producer 25k £148.50 594p/k: Armagh producer 25k £148.50 594p/k: Dungannon producer 26.1k £154 590p/k: Markethill producer 25.7k £151 588p/k and Markethill producer 24.7k £145 587p/k.
Midweight hoggets
Tandragee producer 20.7k £136 657p/k: Dungannon producer 21k £136 648p/k: Portadown producer 21.9k £141.50 646p/k: Tandragee producer 23.1k £149 645p/k: Armagh producer 21.1k £136 645p/k: Newtownhamilton producer 20.2k £130 644p/k: Armagh producer 21.8k £138 633p/k: Richhill producer 23k £145 630p/k: Poyntzpass producer 22k £138 627p/k: Armagh producer 22.2k £138 622p/k and Dromara producer 23.5k £146 621p/k.