Increased numbers of cattle at Newtownstewart Mart, bullocks selling to £3100
Heifers selling to £2440 (£1935 over weight and 483ppk).
Fat cows to £2380 and 314ppk.
Bullock and bull prices: J McConnell Claudy 810kgs £3100; 805kgs £3040; 755kgs £2930; 700kgs £2775, 735kgs £2700 (five bullocks ave £2909ph and 382ppk); J F Devine Donemana 750kgs £3030 and £3000, 770kgs £2970, 705kgs £2830 (four bullocks ave £2957ph and 398ppk); Raymond Buchanan Donemana 670kgs £2360, 645kgs £2250; D Irvine Lack 575kgs £2360, 500kgs £2070; T Semple Castlederg 505kgs £2100, 445kgs £1875 365kgs £1790, 465kgs £1675 and J F Kelly Glenmornan 430kgs £1880, 365kgs £1700.
Heifer prices: M Kelly Artigarvan 505kgs £2440, 330kgs £1535, 370kgs £1320; R S Moore 455kgs £2040, 490kgs £1980, 460kgs £1940, 425kgs £1910, 485kgs £1850, 410kgs £1820 and C Catterson Castlederg 345kgs £1140.
Other heifers sold from £700 up.
Fat cows: M Lynch Omagh 580kgs £314, 705kgs £286; D McCloskey Claudy 790kgs £301; S Hemphill Castlederg Friesian cows 760kgs £221, 595kgs £205 and L Pollock Castlederg Friesian cows 590kgs £207, 505kgs £223, 535kgs £178.
Sheep: J Donnell 30kgs £170; 23kgs £136; K Donnell 27.50kgs £164; 22.50kgs £140; T Byrne 25kgs £150.50; 22.50kgs £134; S Clarke 26.50kgs £150; A McConnell 26kgs £150; R Scott 24kgs £145; J McConnell 24.50kgs £145: P B Connolly 23kgs £145; A McKelvey 26kgs £145; C McLaughlin 24.50kgs £142; D J Monteith 25.50kgs £142; 24kgs £140; S Kee 22kgs £139; J Adams 24.50kgs £138; T Stronge 23kgs £137; D Sproule 23.50kgs £135; M Lynch 23kgs £135; J McCormack 23.50kgs £135; Ian Clarke 21.50kgs £133; J Woods 23kgs £133 and G Rankin 20kgs £132.
Lighter lambs sold from £106 up.
Fat ewes: An Omagh farmer; £244, £186, £174, £148, £142, £112; Leslie McNeely £243; N McKernan £232 and £192; Ross Temple £232; P Connolly £208, £170, £116; P B Connolly £188; J Woods £180 and £138; A Caldwell £176; R S Moore £171; Jas McConnell £155 and A McConnell £152.
Other ewes sold from £90 up.
Rams: K Donnell £294, £242 and £218.