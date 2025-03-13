Keen trade for cattle at Dungannon Mart, steers selling to £2680
While heifers cleared to £2640 for 635kg Limousin (416.00).
Fat cows sold to £2170 for a 800kg Simmental (271.00).
Meanwhile dropped calves peaked at £730 for a Blonde d'Aquitaine bull calf.
While heifer calves sold to £680 for a Blonde d'Aquitaine.
Weanlings topped at £2000 for a 525kg Limousin male (382.00).
While weanling heifers reached a height of £1580 405 for a 405kg Limousin (390.00).
Steers
Steer priced a ceiling of £2680 for a 705kg Saler (380.00) presented by S Davidson, £2500 660kg Saler (379.00), £2270 615kg Saler (369.00); M Daly £2550 730kg Belgian Blue (350.00), £2480 645kg Limousin (385.00); Coolwynds Farm £2480 610kg Limousin (407.00); B Quinn £2380 675kg Aberdeen Angus (353.00); B Campbell £2350 645kg Belgian Blue (365.00), £1940 530kg Limousin (366.00); A Lowe £2300 610kg Aberdeen Angus (377.00); G Swaile £1790 500kg Shorthorn (358.00); P Rafferty £1790 495kg Simmental (362.00) and R Finley £1460 415kg Aberdeen Angus (352.00).
Heifers
Heifers cleared to £2640 for a 635kg Limousin (416.00) presented by M and A McConnell; B Casey £2580 650klg Charolais (397.00); S O’Hagan £2170 610kg Limousin (356.00); A Holland £2100 560kg Limousin (375.00), £2040 570kg Limousin (358.00), £1980 550kg Limousin (360.00), £1770 485kg Limousin (365.00); P Holland £1920 515kg Limousin (373.00); L and O Mallon £1800 475kg Charolais (379.00), £1700 470kg Limousin (362.00); P Burns £1780 460kg Blonde d'Aquitaine (387.00), £1750 485kg Simmental (361.00), £1750 490kg Charolais (357.00), £1710 465kg Charolais (368.00), £1610 425kg Limousin (379.00), £1490 410kg Charolais (364.00); T Liggett £1780 475kg Charolais (375.00); P McQuaid £1500 340kg Charolais (441.00); G Irwin £1350 375kg Belgian Blue (360.00); Fat Cows sold to a height of £2170 for a 800kg Simmental (271.00) presented by S Casey; C McCartan £2060 805kg Aberdeen Angus (256.00); C Warnock £1500 635kg Friesian (236.00); S Givan £1410 560kg Aberdeen Angus (252.00) and P Teague £1390 570kg Hereford (244.00).
Dropped calves
Dropped calf prices remain steady with bull calves selling to £730 for Blonde d'Aquitaine bull presented by S Johnston, £690 Blonde d'Aquitaine bull, £530 Blonde d'Aquitaine bull, £490 Blonde d'Aquitaine bull; D Foreman £565 Aberdeen Angus bull; E Speers £490 Aberdeen Angus bull; A Ferguson £485 Belgian Blue bull, £355 Aberdeen Angus bull; L Henry £475 x 2 Belgian Blue bulls; J and M O’Connor £455 Belgian Blue bull; R Crawford £435 Aberdeen Angus bull, £425 Aberdeen Angus bull; K Loughran £430 Hereford bull, £400 Hereford bull. £380 Hereford bull; G Hazlett £430 Aberdeen Angus bull, £400 Aberdeen Angus bull, £395 Aberdeen Angus bull; P Carberry £415 Aberdeen Angus bull, £355 Aberdeen Angus bull; J Fields £410 Simmental bull; J and M McLean £390 Aberdeen Angus bull, £340 Aberdeen Angus bull; A and J Harkness £345 Belgian Blue bull and Kennedy Farms £340 Hereford bull.
Friesian bulls sold from £140 to £295 for stronger sorts.
Meanwhile heifer calves cleared to ££680 for a Blonde d'Aquitaine presented by S Johnston, £625 Blonde d'Aquitaine heifer, £620 Blonde d'Aquitaine heifer ; D Foreman £475 Aberdeen Angus heifer, £370 Aberdeen Angus heifer; A Ferguson £450 Belgian Blue heifer, £370 Aberdeen Angus heifer; J and M O’Connor £440 Aberdeen Angus heifer, £420 Aberdeen Angus heifer; E Speers £435 x 2 Simmental heifers, £430 Aberdeen Angus heifer; R Crawford £375 Limousin heifer, £350 Aberdeen Angus heifer; J Fields £360 Simmental heifer; A and J Harkness £355 Belgian Blue heifer, £315 Aberdeen Angus heifer; Kennedy Farms £330 Belgian Blue heifer; W Smith £330 Hereford heifer and S Carberry £300 Limousin heifer.
Weanlings
Weanlings sold to a top of £2000 for a 520kg Limousin male (382.00) presented by I Campbell, £1530 385kg Limousin (395.00); P McCrory £1940 490kg Simmental (395.00), £1250 275kg Charolais (456.00), £1220 245kg Limousin (494.00), £1220 260kg Limousin (468.00); E Burns £1580 420kg Aberdeen Angus (375.00); A Cush £1580 410kg Limousin (385.00); P O’Neill £1540 390kg Limousin (395.00), £1400 x 2 310kg Limousins (449.00), £1370 300kg Charolais (457.00), £1370 310kg Charolais (436.00); D Black £1510 390kg Simmental (388.00), £1390 355kg Simmental (390.00); D McCullough £1460 396kg Hereford (369.00); PJ Devlin £1440 345kg Limousin (415.00); G McGahan £1430 355kg Charolais (399.00), £1280 310kg Charolais (414.00), £1240 285kg Charolais (434.00), £1210 250kg Charolais (478.00), £1200 300kg Charolais (400.00); K Campton £1370 335kg Blonde d'Aquitaine (407.00); C Fletcher £1360 330kg Belgian Blue (414.00); A Bowden £1300 x 2 300kg Blonde d'Aquitaines (435.00), £1300 320kg Blonde d'Aquitaine (414.00), £1250 300kg Limousin (414.00), £1240 270kg Blonde d'Aquitaine (454.00), £1220 300kg Blonde d'Aquitaine (405.00), £1200 280kg Blonde d'Aquitaine (430.00), £1050 255kg Blonde d'Aquitaine (409.00); J McQuaid £1280 325kg Charolais (390.00), £970 225kg Charolais (431.00); P McKearney £1260 315kg Limousin (397.00), £1210 265kg Limousin (453.00), £960 205kg Limousin (462.00) and A Hopper £1240 290kg Limousin (426.00), £890 x 2 210kg Limousins (426.00).
Meanwhile weanling heifers sold to £1580 for a 405kg Limousin (390.00) presented by P O’Neill, £, £1340 320kg Aberdeen Angus (419.00), £1010 260kg Aberdeen Angus (385.00); A Cush £1370 390kg Limousin (350.00); E Burns £1250 x 2 350kg Aberdeen Angus (355.00); G McGahan £1090 285kg Charolais (380.00), £900 235kg Charolais (383.00); C Fletcher £1050 290kg Belgian Blue (260.00) and A Hopper £750 x 2 180kg Limousins (417.00).
Fat lambs sold to a height of £149 for a pen of 26kg presented by A Steel, £142 25.5kg; D McAree £137 23kg and S Martin £132 21kg.
Fat ewes cleared to £178 presented by A Steel and W Ferry £130, £106.