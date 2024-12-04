Large entry of cattle at Draperstown Mart, fat cows to £2307/830kg
Heifers £1820/600kg (303ppk), weanlings £1410/390kg (361ppk) and fat cows £2307/830kg (278ppk).
Bullocks
G Mc Peake £1890/560kg £1720/560kg £1570/510kg £1500/460kg J Devine £1840/540kg B Hackett £1820/620kg C Conway £1720/590kg £1470/580kg £1400/520kg G Tomb £1690/510kg £1580/520kg J Huchinson £1680/560kg £1640/540kg £1630/540kg £1600/560kg £1510/460kg £1470/530kg M Wilkinson £1670/590kg £1660/560kg £1610/540kg £1600/520kg £1570/520kg H Junk £1530/440kg £1490/430kg £1490/460kg F Conway £1520/440kg £1480/430kg £1450/470kg £1420/410kg R Donaghy £1500/510kg £1450/480kg £1440/450kg G Tomb £1490/480kg F Hughes £1450/440kg £1390/460kg £1360/450kg £1360/440kg H Lagan £1430/540kg M Wilkinson £1430/530kg and H Junk £1380/480kg.
Heifers
J Hutchinson £1820/600kg £1440/490kg £1320/400kg S Gillespie £1800/720kg £1740/700kg £1670/670kg £1630/650kg £1600/640kg £1580/650kg H McCullagh £1580/620kg £1570/650kg £1560/630kg £1550/630kg F Conway £1530/470kg L McKenna £1520/610kg £1490/520kg £1440/580kg £1400/560kg £1350/540kg R Pickering £1480/480kg £1460/520kg £1440/520kg £1400/480kg £1280/430kg J Devine £1370/440kg M McGlade £1320/400kg £1290/480kg S Meenagh £1320/460kg £1320/420kg £1200/370kg and H Lagan £1290/390kg.
Male weanlings
I McAleece £1300/370kg J Tanney £1260/460kg £1260/490kg £1090/390kg £1070/370kg £1030/350kg £1020/360kg £1000/400kg £920/350kg £850/290kg £810/310kg S McCrory £1260/480kg £1200/430kg £980/360kg N McGillion £1110/300kg T Workman £1030/340kg E Conway £880/300kg £860/280kg £800/280kg and J O'Kane £820/250kg £790/230kg.
Female weanlings
I McAleece £1410/390kg £1140/390kg T Workman £1150/380kg £770/220kg £770/200kg £720/240kg £720/220kg S Gillespie £1140/350kg £1110/330kg £1050/290kg £990/310kg £960/280kg £920/250kg N McGillion £1020/270kg £900/280kg and J O'Kane £80/310kg £740/240kg £730/230kg £710/250kg £700/220kg £680/210kg £670/200kg.
Fat cows
O Bradley £2307/830kg £2202/770kg £1840/780kg H Ferris £2066/820kg A Bradley £2012/740kg B Hackett £1975/790kg S Watterson £1966/870kg J Heagney £1831/710kg £1820/700kg £1778/700kg £1761/740kg Gortavoy Farms £1738/790kg J McDowell £1678/770kg £1586/770kg W Patterson £1664/800kg P Rafferty £1640/820kg F Hughes £1544/540kg G Clarke £1467/560kg M McCrory £1463/620kg J Mullan £1420/740kg £1411/720kg S Jackson £1413/570kg G McCullagh £1393/540kg A Bradley £1359/660kg and G Clarke £1356/640kg.