Large entry of cattle at Fivemiletown Mart, store heifers to 523ppk
Bullocks
C Murray £2270/580kg (391ppk) T Fitzpatrick £1970/500kg (394ppk) £1890/520kg (363ppk) £1880/480kg (391ppk) £1780/460kg (387ppk) £1780/490kg (363ppk) £1760/460kg (382ppk) E McGrade £1900/400kg (475ppk) H McClure £1870/500kg (374ppk) £1850/520kg (355ppk) £1840/400kg (383ppk) £1820/500kg (364ppk) £1820/371ppk) N Corrigan £1790/420kg (426ppk) £1570/380kg (413ppk) £1530/400kg (382ppk) £1120/290kg (386ppk) M McFarland £1760/465kg (378ppk) S Graham £1740/360kg (483ppk) S Williamson £1710/360kg (475ppk) R Harte £1530/340kg (450ppk) T Warnock £1510/300kg (503ppk) and C Murray £1370/340kg (402ppk).
Heifers
T Warnock £1940/400kg (485ppk) £1600/320kg (500ppk) E McGrade £1910/490kg (389ppk) G Irwin £1900/500kg (380ppk) £1590/410kg (388ppk) Deerpark Collections £1890/450kg (420ppk) £1840/450kg (408ppk) W Johnston £1810/420kg (431ppk) £1780/340kg (523ppk) £1780/410kg (434ppk) £1700/420kg (404ppk) B Graham £1800/480kg (375ppk) £1700/580kg (293ppk) A Hogg £1760/480kg (366ppk) £1700/390kg (43ppk) £1690/400kg (423ppk) £1690/410kg (412ppk) £1670/380kg (439ppk) £1660/410kg (405ppk) £1650/410kg (402ppk) £1640/400kg (410ppk) S Williamson £1670/320kg (521ppk) M McFarland £1610/480kg (335ppk) £1600/460kg (347ppk) and T Irwin £1610/480kg (335ppk) £1390/400kg (348ppk).