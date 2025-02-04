Large entry of cattle at Pomeroy Mart, bullocks selling to 481ppk
Bullocks
P Hurson £2760/900kg (306ppk) £2600/750kg (346ppk) £2400/770kg (311ppk) F McAleer £2570/780kg (329ppk) £2400/710kg (338ppk) £2310/720kg (320ppk) £2230/670kg (332ppk) L Nugent £2480/730kg (339ppk) £2200/660kg (336ppk) M Boyd £2280/720kg (316ppk) £2070/700kg (295ppk) Gorthill Farms £2240/620kg (361ppk) £2220/680kg (326ppk) £2180/610kg (357ppk) £2170/590kg (367ppk) Nugents £2230/620kg (359ppk) £2200/630kg (349ppk) £2110/620kg (340ppk) £1960/620kg (316ppk) £1910/610kg (313ppk) D Buchanan £2160/790kg (273ppk) £2090/710kg (294ppk) N Gilkinson £2100/630kg (333ppk) £2090/650kg (321ppk) £2080/600kg (346ppk) £2060/590kg (349ppk) £2020/620kg (325ppk) £1920/630kg (304ppk) K McAleer £1970/600kg (328ppk) £1910/600kg (318ppk) E OHagan £1950/610kg (319ppk) and M Quinn £1940/650kg (298ppk) £1710/540kg (316ppk).
Heifers
M Boyd £2210/700kg (315ppk) £1820/590kg (308ppk) J Quinn £2140/640kg (334ppk) £2000/600kg (333ppk) £1990/630kg (315ppk) £1760/590kg (298ppk) L Nugent £2090/610kg (342ppk) R Burnside £2000/630kg (317ppk) £1790/560kg (319ppk) £1720/550kg (312ppk) T Armstrong £1950/650kg (300ppk) £1930/590kg (327ppk) £1900/620kg (306ppk) £1840/570kg (322ppk) £1790/580kg (308ppk) £1650/550kg (300ppk) B Watt £1800/570kg (315ppk) £1580/550kg (287ppk) L Foster £1720/540kg (318ppk) £1720/500kg (344ppk) £1600/490kg (326ppk) £1530/460kg (332ppk) B Donnelly £1680/540kg (311ppk) Gortavoy Farms £1660/550kg (301ppk) and B McCullagh £1500/460kg (326ppk) £1460/500kg (292ppk).
Weanlings
T Loughran £1520/410kg (370ppk) £1490/370kg (402ppk) £1160/310kg (374ppk) £1060/270kg (392ppk) P McNally £1470/360kg (408ppk) £1460/380kg (384ppk) £1410/330kg (427ppk) £1400/350kg (400ppk) K Wilson £1400/350kg (400ppk) £300/360kg (361ppk) £1280/350kg (365ppk) £1250/330kg (378ppk) £1250/320kg (390ppk) £1250/320kg (390ppk) £1180/300kg (393ppk) B McCullagh £1300/440kg (295ppk) £1220/420kg (290ppk) J Kelly £1260/300kg (420ppk) £1240/290kg (427ppk) P McQuaid £1180/340kg (347ppk) and S McDowell £1160/300kg (386ppk) £1150/310kg (371ppk) £1110/290kg (382ppk) £1100/300kg (366ppk) £1100/270kg (407ppk).