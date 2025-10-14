Large entry of sheep at Gortin Mart, fat lambs selling to £160/30kg
Great demand on store lambs selling to £120, fat ewes £202 and breeding rams 610 guineas.
Fat lambs
John Kelly £160/30kg, Eugene Kerlin £151, Martin Devlin £146/30kg, Donald Fleming £143/26kg, S and I Allen £140/28kg, Patrick Nicholas £136/25kg, Alan Boyd £135/25kg. Dessie Rafferty £134.50/24kg, J Whiteside £134/25kg, Gerard Brogan £134/22kg, Alfred Ballantine £133.50/24kg, James Daly £133/24kg, Ruairi Daly £132.50/24kg, Wayne McElmurry £132/25kg, Michael McGlade £132/22kg, £131/22kg, Gerard Brogan £132/23kg, S and I Allen £130.50/24kg, Robert Wilson £130/23kg, Nevin McEldowney £130/26kg, Alfred Ballantine £130/24kg and Henry Wilson £130/23kg.
Store lambs
Peter Carland £120, P Devine £120, Alan Boyd £120/21kg, Jane Leadon £119, Donald Fleming £119, Peter Kennedy £118, Henry Wilson £117.50, Fred Doherty £117.50, Raymond Lees £117, Jane Leadon £116, Ryan Hemphill £115, W and S Lees £111 and Ronald Boyd £110.50.
Fat ewes
Martin Harkin £202, £196, £190, Isaac Crilly £180, Paul McHugh £170,Martin Bradley £164, William Moore £160, Jack Nethery £160, James Clarke £156, Eugene Kerlin £154, John Kerlin £152, Paul McHugh £152, Marcus McCance £150, P Hegarty £150 and Ryan Hemphill £150.
Breeding rams
Enda McEldowney 610g, Seamus McBride 470g, 430g, Harold McBratney 400g, 300g, Patrick Campbell 340g, Alan Boyd 310g and Adrian McSorley 280g.