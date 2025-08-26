Large turnout of cattle at Draperstown Mart, stores selling to £2510
Bullocks
S McDevitt £2800/690kg (405ppk) £2700/670kg (403ppk) £2600/480kg (541ppk) £2510/450kg (557ppk) £2490/490kg (508ppk) £2460/530kg (464ppk) £2440/480kg (508ppk) £2370/560kg (423ppk) £2250/460kg (489ppk) P McGuigan £2460/570kg (431ppk) £2410/580kg (415ppk) £240/580kg (413ppk) £2380/570kg (417ppk) £2370/570kg (415ppk) H Sinclair £2450/700kg (350ppk) P McKenna £2200/590kg (372ppk) £2190/530kg (413ppk) £2050/520kg (394ppk) £2050/470kg (436ppk) £1930/480kg (402ppk) Cloane Farming £2190/500kg (438ppk) and A Patrick £2170/520kg (417ppk) £2130/570kg (373ppk) £2070/510kg (405ppk) £1950/510kg (382ppk).
Heifers
J McKenna £2410/670kg (359ppk) £2240/700kg (320ppk) £2170/590kg (367ppk) £2140/680kg (314ppk) £2050/610kg (336ppk) £2040/620kg (329ppk) J Henry £2360/660kg (357ppk) J McKenna £1950/470kg (414ppk) £1860/400kg (465ppk) £1800/420kg (428ppk) £1780/400kg (445ppk) P McKenna £1920/470kg (408ppk) £1910/490kg (389ppk) £1900/460kg (413ppk) £1880/480kg (391ppk) £1880/440kg (427ppk) £1860/430kg (432ppk) £1850/480kg (385ppk) £1790/440kg (406ppk) S McDevitt £1890/490kg (385ppk) £1870/480kg (389ppk) £1840/480kg (383ppk) £1820/490kg (371ppk) and W McKee £1800/420kg (428ppk).
Weanlings
N Dallas £1900/460kg (413ppk) S Simpson £1760/450kg (391ppk) £1640/370kg (443ppk) £1450/330kg (439ppk) P Miller £1650/390kg (423ppk) £1600/360kg (444ppk) £1600/360kg (444ppk) £1540/330kg (466ppk) £1530/350kg (437ppk) £1510/340kg (444ppk) J Porter £1520/410kg (370ppk) G McCullagh £1440/350kg (411ppk) Cloane farming £1370/300kg (456ppk) and S Lawrence £1370/390kg (351ppk) £1330/340kg (391ppk) £1290/330kg (390ppk) £1250/330kg (378ppk) £1200/340kg (352ppk) £1150/340kg (338ppk) £1100/320kg (343ppk).
Fat cows
E Simpson £2750/700kg (392ppk) G Rafferty £2896/800kg (362ppk) L McKenna £2745/750kg (366ppk) M Rafferty £2599.20/760kg (342ppk) J McGillian £2308.80/740kg (312ppk) P McKenna £2296/700kg (328ppk) £2167.20/630kg (344ppk) £2116.80/630kg (336ppk) £1914/550kg (348ppk) C Warnock £2208/690kg (320ppk) A McCann £2200.20/570kg (386ppk) £2184/600kg (364ppk) £2014/530kg (380ppk) £1938/570kg (340ppk) £1933.20/540kg (358ppk) £1913.60/520kg (368ppk) £1857.60/540kg (344ppk) J Chivers £2120/570kg (371ppk) £1780/480kg (370ppk) £1600/440kg (363ppk) and A Conway £1874.40/660kg (284ppk).