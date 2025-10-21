Large turnout of cattle at Fivemiletown Mart, heifers selling to 658ppk
Bullocks
B McMahon £2610/700kg (372ppk) £2500/700kg (357ppk) £2190/600kg (365ppk) M McMahon £2420/680kg (355ppk) I McClure £2110/600kg (351ppk) £1990/550kg (361ppk) £1960/560kg (350ppk) £1910/500kg (382ppk) T Fitzpatrick £2050/480kg (427ppk) £1820/360kg (505ppk) £1790/540kg (331ppk) D Farrell £1950/420kg (464ppk) £1830/440kg (415ppk) J McQuaid £1820/380kg (478ppk) T Murphy £1810/460kg (393ppk) M McConnell £1750/380kg (460ppk) Deerpark Collections £1730/420kg (411ppk) T Fiztpatrick £1700/450kg (377ppk) £1680/440kg (381ppk) RS Haire £1690/340kg (497ppk) £1620/320kg (506ppk) D McCannet £1630/400kg (407ppk) £1500/380kg (394ppk) R Greenan £1480/260kg (569ppk) A McQuaid £1470/440kg (334ppk) and S Greenan £1430/240kg (595ppk) £1400/250kg (560ppk) £1380/240kg (575ppk).
Heifers
I Browne £1910/520kg (367ppk) £1890/480kg (393ppk) £1560/390kg (400ppk) £1470/400kg (367ppk) W Johnston £1770/510kg (347ppk) £1750/440kg (397ppk) £1710/460kg (371ppk) £1570/460kg (341ppk) W Hogg £1770/510kg (347ppk) J McDonald £1710/460kg (371ppk) £1650/460kg (358ppk) J McQuaid £1670/360kg (463ppk) Deerpark Collections £1650/400kg (412ppk) £1560/400kg (390ppk) £1500/320kg (468ppk) S Greenan £1580/240kg (658ppk) £1400/240kg (583ppk) D O'Hart £1490/440kg (338ppk) £1470/420kg (350ppk) £1450/420kg (345ppk) £1360/350kg (388ppk) B Graham £1460/320kg (456ppk) R Armstrong £1450/320kg (453ppk) £1430/330kg (433ppk) £1430/320kg (446ppk) W Hogg £1410/400kg (352ppk) J Warnock £1340/380kg (352ppk) and R Haire £1340/290kg (462ppk).