Large turnout of cattle at Pomeroy Mart, bullocks sold to £2980/740kg
Bullocks
E O'Neill £2980.00/740.00kg (402.7ppk) N McAllister £2860.00/720.00kg (397.2ppk) £2600.00/640.00kg (406.3ppk) £2550.00/650.00kg (392.3ppk) £2340.00/610.00kg (383.6ppk) D Bell £2790.00/690.00kg(404.3ppk) £2670.00/650.00kg (410.8ppk) £2650.00/660.00kg (401.5ppk) £2430.00/610.00kg (398.4ppk) J Gillespie £2590.00/660.00kg (392.4ppk) £2230.00/560.00kg (398.2ppk) £2190.00/510.00kg (429.4ppk) £1850.00/460.00kg (402.2ppk) £1730.00/420.00kg (411.9ppk) M Begley £2570.00/620.00kg (414.5ppk) £2090.00/520.00kg (401.9ppk) £2000.00/510.00kg (392.2ppk) P O'Donnell £2490.00/580.00kg (429.3ppk) £2340.00/580.00kg (403.4ppk) LK O'Donnell £2100.00/510.00kg (411.8ppkk) P Foster £1990.00/540.00kg (368.5ppk) £1770.00/480.00kg (368.8ppk) A Gillis £1930.00/470.00kg (410.6ppk) £1690.00/440.00kg (384.1ppk) G Nugent £1910.00/480.00kg (397.9ppk) £1820.00/440.00kg (413.6ppk) E O'Hagan £1820.00/530.00kg (343.4ppk) S Barnes £1710.00/450.00kg (380.00ppk) £1700.00/450.00kg (377.8ppk) and S E Bell £1650.00/420.00kg (392.9ppk) £1640.00/450.00kg (364.4ppk).
Heifers
E O'Neill £2930.00/780.00kg (375.6ppk) O Anderson £2510.00/650.00kg (386.2ppk) £2490.00/670.00kg (371.6ppk) £2450.00/660.00kg (371.2ppk) £2420.00/660.00kg (366.7ppk) M Begley £2490.00/660.00kg (377.3ppk) £2470.00/650.00kg (380.00ppk) £2440.00/660.00kg (369.7 ppk) £2210.00/610.00kg (362.3ppk) £2120.00/530.00kg (400.00ppk) D Monaghan £2270.00/590.00kg (384.7ppk) £2010.00/510.00kg (394.1ppk) £2000.00/570.00kg (350.9ppk) £1810.00/460.00kg (393.5ppk) D McElmurray £2260.00/650.00kg (347.7ppk) £2210.00/630.00kg (350.8ppk) £2160.00/620.00kg (348.4ppk) £2120.00/580.00kg (365.5ppk) P Begley £2160.00/560.00kg (385.7ppk) £1840.00/510.00kg(360.8ppk) F Dobbs £2140.00/570.00kg (375.4ppk) £2140.00/550.00kg (389.1ppk) £2060.00/500.00kg (412.0ppk) £2000.00/520.00kg (384.6ppk) Gortavoy Farms £2100.00/550.00kg (381.8ppk) T Dobson £2090.00/700.00kg (298.6ppk) £1980.00/740.00kg (267.6ppk) £1960.00/540.00kg (363.0ppk) L O'Donnell £2040.00/520.00kg (392.3ppk) E O'Hagan £2000.00/570.00kg (350.9ppk) E Grimes £1930.00/630.00kg (306.3ppk) and G Lagan £1910.00/550.00kg (347.3ppk).