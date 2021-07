Latest prices from the rings at Ballymena

Ballymena Mart

Beef cows sold to 241p for a Char 830kg at £2000, Friesian cows to 155p 620kg at £961, beef heifers to 254p 540kg at 1371, beef bullocks 267p 780kg at 2082, Friesian bullocks to 205p 710kg at 1455.

Beef cows sold to: C Ferris, Millisle Char 830kg £2000 (241), R Miller, Magherafelt Lim 680kg £1598 (235), Char 820kg £1910 (233), I McMullan, Carnlough, Lim730kg £1657 (227), P McKeag, Millisle Char 870lg £1957 (225), Matthews Bros, Glenarm Lim 660kg £1465 (220), S Anderson, Ballymoney Bel 680kg £1482 (218), E Sherrard Coleraine Lim 660kg £1438 (218), J Elliott Strabane Lim 570kg £1236 (217), E Sherrard, Coleraine Lim 660kg £1425 (216), M/S D & F McKinney, Cushendall Blo 800kg £1712 (214),

Friesian cows sold to: J Currie, Larne 620kg £961 (155), G Kerr, Ahoghill 660kg £990 (150), 730kg £1080 (148), J Currie, Larne 640kg £947 (148), H Alcorn, Limavady 680kg £999 (147), J Currie Larne 660kg £949 (146), R McKnight Templepatrick 840kg £1226 (146), S Stewart, Newtownabbey 610kg £884 (145), J Currie 650kg £936 (144), J Adair, Kells 710kg £1015 (143), G Kerr, Ahoghill 750kg £1065 (142), 620kg £880 £142.

Beef heifers sold to: S & D Whiteside Limavady Lim 540kg £1371 (254), M Diamond, Garvagh Lim 740 kg £1842 (249), S McCann, Randalstown Lim 570kg £1402 (246), Lim 540kg £1312 (243), P Martin, Dunloy Char 590kg £1427 (242), H P Mason, Portaferry Lim 520kg £1248 (240), S McGowan Ballymoney Char 750kg £1800 (240), P Martin Dunloy Char 620kg £1488 (240), W J Wilson, Rasharkin Abe 670kg £1608 (240), S McCann Randalstown Lim 650kg £1553 (239), H P Mason, Portaferry Lim 600kg £1434 (239), B O’Neill, Bellaghy Lim 620kg £1482 (239).

Beef bullocks sold to: M Gallagher, Magherafelt Lim 780kg £2082 (267), P Whyte, Maghera Lim 670kg £1762 (263), M Gallagh, Magherafelt Blo 750kg £1965 (262), J Hayes Ballymena Blo 580kg £1508 (260), Harvey Bruce, Cookstown Lim 630kg £1638 (260), M Gallagher, Magherafelt Blo 740kg £1916 (259), T White, Maghera Lim 660kg £1709 (259),, J Hayes, Rasharkin Blo 530, £1372 (259), F Cassidy, Kilrea Char 780kg £2012 (258), T White, Maghera Lim 650kg £1664 (256), F Cassidy, Kilrea Char 710kg £1817 (256), J Tuft, Lisburn Char 700kg £1785 (255).

Beef bullocks top per head: M Gallagher, Magherafelt Lim780kg £2082, Mr P McKenna, Tullyherron Sim 940kg £2039, F Cassidy, Kilrea Char 780kg £2012, M Gallagher, Magherafelt Blo 750kg £1965, Blo 760kg £1930, A Houston, Lisburn Char 820kg £1918, M Gallagher, Magherafelt Blo 740kg £1916, D Bingham, Banbridge Char 810kg £1911, Char 760kg £1892, F Cassidy Kilrea Lim 740kg £1887, J Mills Ballynure, Sal 780kg £1864, T White, Maghera Cha 800kg £1856.

Friesian Bullocks sold to: J Witherhead, Glenwherry 710kg £1455 (205), T Duffin, Toomebridge 720kg £1440 (200), 630kg £1260 (200), T & D Calwell 670kg £1293 (193), T Duffin, Toomebridge 730kg £1401 (192), C Gribben, Dunloy 700kg £1316 (188), T & D Calwell, Cloughmills 640kg £1814 (185), 610kg £1116 (183), T Duffin, Toomebridge 660kg £1188 (180), 710kg £1270 (179), Mr C Gribben, Dunloy 750kg £1327 (177), J Mackey, Ballynure 560kg £974 (174).

15 dairy cows sold to £1960 on Friday, 2nd July.

Leading prices: G & AM Patton, Carrowdore £1960, A Brown, Banbridge £1560, £1490, G & AM Patton £1340.

Suckler cows sold to £1850, leading prices: K & P Buchanan, Larne Lim hfr & bull calf £1850, D Allen, Moneymore Lim hfr & bull calf £1750, Donal Gillan, Garvagh Bel hfr & bull calf £1630, D Allen Lim hfr & hfr calf £1590, Lim hfr & hfr calf £1530, Jim McKenna, Ahoghill Lim hfr & hfr calf £1510, B Millar, Randalstown Bel hfr & bull calf £1480.

A great entry of 220 dropped calves sold to £605 for bulls, £740 for heifers, £290 for Fr bulls.

Leading prices: Alex Bonnar, Kilrea (2) Lim £605, Leslie Wilson, Doagh Bel £570, RW Kane, Ballycastle AA £510, J & F Kyle, Ballymoney FKV £490, (2) AA £480, Bel £475, AT Lowry, Loughgiel Lim £475.

Heifer calves sold to: Alex Bonnar, Kilrea Lim £740, Sal £620, Leslie Wilson, Doagh Bel £570, AT Lowry, Loughgiel Bel £525, AT Lowry Bel £525, Leslie Wilson Bel £500, Carrigeen farms, Templepatrick Char £500, J & F Kyle, Ballymoney AA £445, JF Smith, Islandmagee Bel £440.

Friesian bull calves sold to: John Graham, Glenwherry £290, J & F Kyle, Ballymoney £285, Wm Pearson, Newtownards £265, John Graham £250, W & F Hill, Randalstown (3) £245, (3) £215, G Devlin, Randalstown (3) £185.

180 weanlings resulted in a terrific trade. Bull calves sold to £850 over for a Char 380kg at £1230 presented by R & S McCahon, Aghadowey. Heifers sold to £680 over for a Char 370kg at £1050 offered by Carrigeen farms, Templepatrick.

Bulls/blks 0-300kgs: Local farmer (2) Lim 200kg £700 (350), R & S McCahon, Aghadowey Char 280kg £920 (328), WJ Taylor, Kircubbin (3) Bel 180kg £590 (327), local farmer (2) Lim 220kg £710 (322).

301-350kgs: R & S McCahon, Aghadowey Char 330kg £990 (300), Sim 340kg £1010 (297), David Carlisle, Templepatrick Char 340kg £1010 (297), R & S McCahon Char 310kg £910 (293), local farmer Char 310kg £900 (290), R & S McCahon Char 350kg £1010 (288), Char 330kg £950 (287), Carrigeen farms, Templepatrick Char 330kg £950 (287), local farmer Char 320kg £920 (287), Robert Carlisle, Templepatrick Lim 310kg £890 (287).

351kg and over: R & S McCahon, Aghadowey Char 380kg £1230 (323), Char 380kg £1210 (318), Char 390kg £1160 (297), Char 360kg £1070 (297), S Weatherup, Ballyclare Lim 390kg £1150 (294), R & S McCahon Char 380kg £1120 (294), Char 380kg £1100 (289), Carrigeen farms, Templepatrick Sim 390kg £1125 (288), (2) Char 370kg £1060 (286).

Heifers 0-300kgs: R & S McCahon, Aghadowey Char 280kg £860 (307), Char 290kg £880 (303), Char 290kg £875 (301), local farmer Char 270kg £800 (296), WJ Taylor, Kircubbin (2) Bel 160kg £460 (287), David McClurkin, Ligoniel Char 250kg £710 (284), Colin Irvine, Carrick Lim 300kg £830 (276), WJ Taylor, (2) Bel 190kg £525 (276).

301-350kgs: R & S McCahon, Aghadowey Char 320kg £920 (287), Char 310kg £880 (283), local farmer Char 310kg £870 (280), R & S McCahon Char 340kg £950 (279), R McNabney, B’shane Lim 350kg £970 (277), R & S McCahon Char 330kg £910 (275), AJ Wilson, Ballymena Char 350kg £960 (274), S Weatherup, Ballyclare Lim 330kg £900 (272).

351kg and over: Carrigeen farms, Templepatrick Char 370kg £1050 (283), R & S McCahon, Aghadowey Char 370kg £1010 (273), Char 370kg £970 (262), Char 380kg £960 (252), JR McNeilly, Randalstown Bel 410kg £970 (236), R McNabney, B’shane Lim 380kg £890 (234), S Weatherup, Ballyclare Lim 400kg £920 (230), J McComb, Aldergrove Char 540kg £1195 (221).

An entry of 150 store cattle in Ballymena on Tuesday sold to a steady trade. Bullocks sold to £780 over for a Char 580kg at £1360 presented by Seamus O’Neill, Martinstown. Heifers sold to £820 over for a Lim 540kg at £1360 presented by F Hilton, Ballymena.

Bullocks sold to: Seamus O’Neill, Martinstown Char 480kg £1270 (264), J Lavery, Aghalee Lim 400kg £1050 (262), Char 440kg £1150 (261), Colm McErlain, Armoy Char 510kg £1300 (254), Seamus O’Neill, Char 460kg £1155 (251), J Lavery, Aghalee Char 480kg £1200 (250), C Tinsdale, Carnlough Char 460kg £1140 (247), KD Reid, Lurgan Lim 360kg £885 (245), C Tinsdale Char 520kg £1255 (241), Andrew McKnight, Antrim Sim 390kg £940 (241), J Lavery, Bel 420kg £1000 (238), A Devlin, Ballycastle Char 450kg £1070 (237), Andrew McKnight Sim 380kg £900 (236), Sim 400kg £940 (235), Seamus O’Neill, Martinstown Char 580kg £1360 (234), J McPeake, Bellaghy Sim 500kg £1170 (234).

Heifers sold to: G McKeown, Aughafatten Char 380kg £965 (254), Seamus O’Neill, Martinstown Char 420kg £1060 (252), F Hilton, Ballymena Lim 540kg £1360 (251), J Smyth, Randalstown Char 460kg £1155 (251), Char 490kg £1230 (251), F Hilton, Ballymena Lim 530kg £1315 (248), Colm McErlain, Armoy Char 460kg £1125 (244), J Smyth, Randalstown Cha r530kg £1290 (243), G McKeown Char 410kg £995 (242), H Carson, Dundrod Blonde 330kg £795 (240), Colm McErlain Char 450kg £1080 (240), G McKeown Char 460kg £1100 (239), Felix McKendry, B’shane Blonde 510kg £1205 (236), Seamus O’Neill, Char 450kg £1060 (235), Mrs G Carson, Dundrod Lim 450kg £1060 (235), Seamus O’Neill Char 460kg £1080 (234).

An entry of 2550 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a much improved trade. Fat lambs sold to 557p for a pen of 6 Dorsets 21kg at £117 presented by William McCroary, Broughshane. Fat ewes sold to £198.

Fat lambs (1922)

Top prices per kg: Wm McCroary, B’shane 6 Dor 21kg £117 (557), WR Semple, Magheramourne 15 Tex 22kg £118.50 (538), I Morrison, Dunloy 27 Tex 21.5kg £115.50 (537), C Millar, Kilrea 3 Tex 26.5kg £142 (535), I Morrison, 12 Rouge 21.5kg £115 (534), 4 Rouge 21.5kg £115 (534), local farmer 3 Tex 23kg £123 (534), Stewart McIlwaine, Glenwherry 2 Tex 22kg £117 (531), Alastair Ferguson, Coagh 9 Tex 22kg £117 (531), C McAllister, Moorfields 22 Suff 22kg £117 (531), W & G Hanna, Ballymoney 42 Tex 22kg £116.50 (529), W McMaster, Gleno 7 Suff 22kg £116 (527), NJ Arthurs, Ballycarry 18 Tex 22kg £116 (527), local farmer 4 Tex 23.5kg £123.50 (525), E Hamilton, Cushendun 29 Suff 22kg £115.50 (525), E Drummond, Ballynure 25 Tex 21kg £110 (523).

Fat lambs

Top prices per head:

C Millar, Kilrea 3 Tex 26.5kg £142, DS Porter, Crumlin 2 Tex 26kg £130, Ian Magee, Larne 1 Char 28.5kg £129, WH Magee, Kilwaughter 23 Tex 27.5kg £127.50, R Boyle, Larne 3 Suff 25.5kg £126, N Hunter, Larne 1 Tex 25.5kg £125, local farmer 4 Tex 23.5kg £123.50, 3 Tex 23kg £123, Miss J Gilliland, Muckamore 3 Suff 30kg £123, Richard Booth, Ahoghill 3 Suff 24.5kg £123, John McFall, B’shane 4 Tex 24.5kg £122.50, Mrs M Crawford, Carnalbana 33 Suff 24.5kg £122, Jonathan Auld, Ballynure 8 Tex 25.5kg £122, Colin McKee, B’shane 6 Tex 23.5kg £121.50, D & H White, Broughshane 48 Suff 24kg £121.50.

Fat ewes (627)

1st Quality

Suff - £105-£140

Tex - £165-£198

CB - £115-£147