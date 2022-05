Latest prices from the rings at Ballymena

Beef cows sold to 266p for 750kg at £1995 and to a top per head of £2343 for 1010kg, Fr cows to 197p for 570kg £1122, Beef heifers to 272p for 800kg at £2176, Beef bullocks to 291p for 830kg at £2415 and to top per head for £2473 for 930kg, Fr bullocks to 212p for 750kg at £1590.

Beef Cows : W Sherrard, Coleraine Lim 750kg £1995 (266) TJ McLornan, Nutts Corner Lim 690kg £1745 (253) JC Murphy, Bellaghy Lim 720kg £1720 (239) I McNeice, Toomebridge Lim 540kg £1269 (235) local farmer Sim 600kg £1398 (23) W Whyte, Portglenone Cha 1010kg £2343 (232) H Bradley, Desertmartin Lim 640kg £1478 (231) A Hamilton, Ballycastle Cha 630kg £1436 (228).

Friesian Cows : F.O Boyle, Randalstown 570kg £1122 (197) W & HJ Nicholl, Ahoghill 710kg £1334 (188) D McKeeman, Ballymoney 670kg £1232 (184) J&A McAteer, Randalstown 780kg £1419 (182) A Gaston, Glarryford 610kg £1098 (180) Mr A Kernohan, Ballymena 640kg £1107 (173) R Montgomery, Ballymoney 750kg £1290 (172) RA Hill, Islandmagee 810kg £1377 (170) RA Hill, 760kg £1276 (168).

Ballymena Mart

Beef Heifers : W Whyte, Portglenone Cha 800kg £2176 (272) C Windrum, Comber Cha 770kg £2063 (268) AJ Arrell, Randalstown Lim 620kg £1661 (268) SF McKenna, Maghera Blo 620kg £1655 (267) AJ Arrell, Randalstown Lim 620kg £1655 (267) H Bradley, Desertmartain Lim 550kg £1441 (262) SF McKenna, Maghera Cha 660kg £1722 (261) C Livingstone Cha 690kg £1794 (260) Messrs Linton Bros. Cha 660kg £1696 (257).

Beef Bullocks

Top per kg: H Crawford, Moneyrea Lim 830kg £2415 (291) A Bingham, Ballyroney Cha 610kg £1750 (287) H Crawford, Moneyrea Lim 830kg £2365 (285) H Crawford, Lim 770kg £2186 (284) H Crawford, Lim 820kg £2320 (283) J A Briggs, Strabane Lim 700kg £1960 (280) H Crawford, Moneyrea Lim 750kg £2100 (280) A Bingham, Ballyroney Cha 700kg £1953 (279).

Top per head : A Magill, Kingsmoss Cha 930kg £2473, H Crawford, Moneyrea Lim 830kg £2415, H Crawford, Lim 830kg £2365, M Kelly, Dungannon Cha 930kg £2334, H Crawford Lim 820kg £2320, W Kee, Strabane Cha 880kg £2261, W Kee, Cha 820kg £2255, W Kee, Cha 870kg £2244, R McCullough, Cha 800kg £2192.

Friesian Cows : P Ferris, Bellaghy 750kg £1590 (212) W Harkin, Limavady 570kg £1134 (199) Mr Black, Aghadowey 550kg £1094 (199) R&M&J Duffin, Cargan 610kg £1195 (196) R&M&J Duffin 620kg £1202 (194) RJ Gage, Clough 580kg £1119 (193) W Harkin, Limavady 620kg £1190 (192) W Harkin, 700kg £1344 (192) R&M J Duffin, Cargan 600kg £1146 (191) Mr W Black, Aghadowney 490kg £931 (190).

Dairy cattle sold to £2400, paid to D McNeilly, Randalstown.

Ruling prices: D McNeilly, Randalstown £2400, W Black, Aghadowey £2280, Thomas Carlisle, Dundrod £2100, W Black, £2020, £2000, HC & JA Campbell, Ballymoney £1950, AT McAuley, Bushmills £1950, Thomas Carlisle, Dundrod (2) £1850, David Strange, Ballyclare £1620, N Hanna, Ballymoney £1500, A Ritchie, Holywood £1500, Andrew McCullough, Hillsborough £1250

28 lots in the suckler ring sold to £1920 for a BB cow with heifer calf at foot. Breeding bulls to £2200 for a Lim.

Ruling prices: J Dempster, Saintfield Bel cow & hfr calf £1920, E English, Lisburn Lim cow & hfr calf £1900, JL McKinney, Maghera Lim £1830, Lim £1780, D Allen, Moneymore Lim hfr & bull calf £1700, JL McKinney, Maghera Lim £1620, Lim hfr £1550, A McMullan, Glenariffe St cow £1480, Donal Gillan, Garvagh Char hfr & bull calf £1480, A McMullan, Glenariffe St cow £1420, Donal Gillan, Sal cow & hfr calf £1400.

310 lots in the calf ring sold to £570 for a partly reared Char heifer. Younger bull calves to £430 for an Angus, young heifer calves to £415 for a Char.

Beef bred bull calves sold to: MT Boyd, Kilwaughter AA £430, TA Addison, Upper Ballinderry AA £430, (2) AA £410, A Magee Snr, Kilwaughter Bel £400, RJT Fleming, Templepatrick Sim £400, MT Boyd, Kilwaughter AA £395, David McClurkin, Ligoniel Lim £395, David Clark, Antrim Here £390, J Sawyers farm, Sixmilecross SH £390, AM Crawford, Ballynure Hol (6) £380, MT Boyd, Lim £380, A & W McKee, Larne SHB £380.

Heifer calves sold to: Robert Adams, Ballymena Char £570, John O’Kane, Cushendall Char £415, RJT Fleming, Templepatrick Sim £410, MT Boyd, Kilwaughter Bel £405, Sim £400, TA Addison, Upper Ballinderry (3) AA £395, James Adair, Kells (3) Bel £390, MT Boyd, AA £380, Raymond Stewart, Ballyclare AA £375, MT Boyd SH £370, K Kirkwood, Millisle Hol £370, D Montgomery, Glenwherry Lim £365, John O’Kane Char £355.

Friesian bull calves sold to: A Magee Snr, Kilwaughter (3) £190, WS Kennedy, Ballyclare £175, MT Boyd, Kilwaughter £165, C Casey, Cloughmills (3) £160, RJ & J Wright, Stoneyford £155, (2) £150, WS Kennedy, Ballyclare £145, A McMinn, Larne £140.

Another good entry of 450 weanlings resulted in a super trade. Bullocks sold to £940 over for a Cha 470kg at £1410 presented by L Hamilton, Broughshane heifers sold to £740 over for a Cha 340kg at £1080 offered by Niall McLoughlin, Cushendall.

Bulls/Blks

0kg to 300kg: L Hamill, Ballymartin Abe 240kg £810 (337) (4) S McAlister, Ballintoy Lim 300kg £1010 (336) D Andrew, Templepatrick Lim 290kg £970 (334) E Cunningham, Hillsborough Lim 230kg £760 (330) S McAllister, Glenarm Cha 270kg £860 (318) A McLaughlin, Lim 280kg £880 (314) McKeever, Ballymoney Blo 270kg £830 (307).

301kg to 350kg: P McConnell, Belfast Sim 330kg £1080 (327) D Andrew, Templepatrick Lim 340kg £1110 (326) D Andrew, Lim 350kg £1130 (322) Shaws Hill Farm, Kells Cha 310kg £970 (312) T Millar, Broughshane Lim 350kg £1090 (311) AS Millar, Antrim Cha 310kg £960 (309) S Wright, Carnlough Blo 320kg £990 (309) AS Millar, Cha 330kg £1020 (309) S Magorrian, Lim 320kg £970 (303).

351kg and over : D Andrew, Templepatrick Lim 370kg £1200 (324) D Andrew, Lim 380kg £1160 (305) S O Rawe, Ballycastle Lim 390kg £1190 (305) D Andrew, Lim 360kg £1090 (302) H&I Hamilton, Broughshane Cha 470kg £1410 (300) D Andrew, Lim 410kg £1220 (297) H&I Hamilton, Cha 400kg £1180 (295) H&I Hamilton, Cha 370kg £1090 (294) K Smart, Glenwherry Lim 370kg £1090 (294).

Heifers

Okg to 300kg: B Hunter, Doagh Lim 290kg £895 (308) (2) B McCann, Portglenone Lim 300kg £900 (300) (2) Local Farmer, Lim 280kg £840 (300) S Magorrian, Ballykindler Cha 270kg £770 (285) Local farmer, Sim 290kg £800 (275) Local Farmer Cha 290kg £800 (275) S Dobbin, Ballycastle Sim 270kg £740 (274).

301kg to 350kg: N McLoughlin, Cha 340kg £1080 (317) G&I Davidson, Larne Lim 320kg £990 (309) T Millar, Broughshane Lim 310kg £940 (303) B McCann, Portglenone Cha 320kg £945 (295) BR Johnston, Glenarm Cha 340kg £1000 (294) P McConnell, Belfast Lim 310kg £910 (293) N McLoughlin, Lim 330kg £965 (292) Shaws Hill Farm, Kells Cha 320kg £930 (290) D McGarel, Glenarm Lim 310kg £885 (285).

351kg and over : S Rawe, Ballycastle Lim 370kg £1110 (300) T Millar, Broughshane Lim 360kg £1060 (294) S O Rawe, Lim 370kg £1000 (270) T Millar, Lim 370kg £990 (267) T Millar, Lim 360kg £940 (261) T Millar, Lim 370kg £960 (259) H Harquess, Muckamore Cha 370kg £940 (254) I McDowell, Magheramoure Lim 400kg £1010 (252) G & I Davidson, Raloo Lim 380kg £950 (250) D Stewart, Ballyclare Lim 390kg £945 (242).

A good entry of sheep in Ballymena on Monday resulted in a good trade. Ewes and lambs told to £275, springers to £152, ewe lambs to £165 and pets to £47.

Ewes with lambs sold to: D Montgomery, Glenwherry 5 Mule ewes & 10 lambs £275, 4 Mule ewes & 8 lambs £275, Ivor Clarke, Cullybackey 6 Suff ewes & 12 lambs £270. D Montgomery 4 Mule & 8 lambs £270, Kim Steele Nicholson, Antrim 4 Mule ewes & 8 lambs £270, N & S Wilson, Rathkenny 3 Suff ewes & 6 lambs £270, Ivor Clarke 2 Suff ewes& 4 lambs £260, 2 Tex ewes & 4 lambs £260, N & S Wilson 4 Suf ewes & 8 lambs £258, Ivor Clarke 1 Tex ewe & 2 lambs £250, N & S Wilson, Rathkenny 4 Suff & 8 lambs £246, D Montgomery, 4 Mule & 4 lambs £245, A Montgomery, Glenarm 1 Suff ewe & 2 lambs £240, W Jones Jnr, Templepatrick 1 Suff ewe & 2 lambs £240, D Montgomery, 3 Mule ewes & 3 lambs £235, 4 Mule & 4 lambs £235.

150 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a sharp trade. Bullocks sold to £1000 over for a Lim 580kg £1580 presented by Colin Heron, Ballymena. Heifers sold to £780 over for a Lim 600kg at £1380 offered by G Martin, Randalstown.

Bulls/blks

0kg to 500kg

KD Reid, Lurgan Blo 420kg £1040 (247) D Millar, Aughafatten Sal 400kg £970 (242) M/S Taggart Bros Lim 430kg £1040 (241) E Lavery, Aghalee Cha 500kg £1200 (240) J Hutchinson, Her 430kg £1030 (239) E Lavery, Aghalee Cha 460kg £1090 (237) D Millar, Aughafatten Sal 410kg £970 J Hutchinson, Her 460kg £1080 (234) H Armstrong, Cookstown Her 500kg £1170 (234) J Hutchinson, Cha 400kg £910 (227) D Millar, Aughafatten Sal 420kg £950 (226) J Kissack, Ballymena Abe 460kg £1035 (225) Wm G Bonar, Randalstown Lim 490kg £1100 (224) D Millar, Sal 430kg £965 (224) KD Reid, Cha 430kg £955 (222) J McCarroll, Ballymena Cha 500kg £1100 (220).

501kg and over: RJ Anderson, Cullybackey Lim 550kg £1530 (278) RJ Anderson, Cha 550kg £1520 (276) C Heron, Ballymena Lim 580kg £1580 (272) M/S F &R Auld, Lim 540kg £1430 (264) J Crawford, Gracehill Lim 530kg £1360 (256) HF McKay, Carnlough Lim 590kg £1410 (239) C Heron, Ballymena Lim 580kg £1370 (236) C Heron, Ballymena Lim 610kg £1430 (234) J Crawford, Gracehill Her 540kg £1250 (231) C Heron, Lim 650kg £1500 (230) E Lavery, Aghalee Cha 630kg £1440 (228) I Suffern, Crumlin Fkv 570kg £1300 (228) E Lavery, Sim 510kg £1160 (227) W Gilchrist, Lim 530kg £1200 (226) (2).

Heifers

0kg to 500kg: T Hamill, Broughshane Lim 400kg £1000 (250) J Rainey, Crumlin Lim 450kg £1120 (248) J Rainey, Crumlin 460kg £1140 (247) T Hamill, Lim 450kg £1110 (246) J Rainey, Crumlin Lim 500kg £1200 (240) A&D Crooks, Glenarm Lim 450kg £1070 (237) M/S F&R Auld, Lim 460kg £1090 (237) J Maybin, Kells Lim 490kg £1155 (235) J Maybin, Ballymena Lim 490kg £1115 (235) A&D Crooks Glenarm Lim 480kg £1110 (231) D Hamill, Her 500kg £1145 (229) N&J Coleman, Ballyclare Abe 470kg £1070 (227) (4) J Maybin, Ballymena Lim 490kg £1100 (224).