Latest prices from the rings at Ballymena

Beef cows: Local farmer, Lim 860kg £2279 (265) B McCann, Portglenone Lim 690kg £1814 (263) H&I Hamilton, Broughshane Lim 790kg £2061 (261) local farmer, Lim 790kg £2014 (255) H&I Hamilton, Broughshane Sal 800kg £1968 (246) B McCann, Portglenone Lim 550kg £1342 (244) S McIlhatton, Aughfatten Blo 620kg £1506 (243) H&I Hamilton Lim 800kg £1904 (238) C McKee, Broughshane Lim 630kg £1486 (236) D&W Hume, Neilsbrook Lim 800kg £1880 (235) R McNabney, Broughshane Lim 620kg £1450 (234) S McDowell, Bel 650kg £1508 (232) A McCann, Toomebridge Her 770kg £1778 (231) K Fleck, Clough Lim 760kg £1740 (229) D&W Hume, Lim 600kg £1362 (227) S McIlhatton, Aughfatten Bel 660kg £1478 (224).

Friesian Cows: J Maybin, Ballymena 700kg £1351 (193) E&R J Bredin, Drumcorn 760kg £1451 (191) R.J Gage, Clough 730kg £1387 (190) D.W.D Kane, Bushmills 660kg £1240 (188) E&R J Bredin 690kg £1269 (184) E&R J Bredin 620kg £1134 (183) AT Lowry, Loughiel 640kg £1164 (182) E&R J Bredin,730kg £1321 (181) J&A McAteer, Randalstown 650kg £1170 (180) R McConaghie, Ballymena 760kg £1337 (176) R McConaghie 650kg £1137 (175) MT Boyd, Kilwaughter 660kg £1148 (174) D Marcus, Glenarm 660kg £1148 (174) E&R J Bredin, 650kg £1124 (173) S Wilson, Ballymena 700kg £1204 (172) F Bellingham, Ballymoney 620kg £1060 (171).

Beef Steers: P McEldowney, Kilrea Lim 890kg £2509 (282) L Marron, Portglenone Lim 670kg £1889 (282) M Gallagher, Magherafelt Lim 770kg £2117 (275) J Blair, Cullybackey Cha 660kg £1808 (274) P McEldowney, OKI Developments, Dungiven Cha 750kg £2055 (274) OKI Developments, Cha 710kg £1938 (273) D Dickson, Banbridge Lim 710kg £1938 (273) R McTeague, Draperstown Cha 840kg £2284 (272) M Gallagher, Magherafelt Cha 830kg £2257 (272) LF Logan, Randalstown Lim 760kg £2067 (272) OKI Developments, Cha 730kg £1978 (271) P McEldowney, Lim 800kg £2160 (270) R Canning, Drumsurn Lim 620kg £1674 (270) OKI Developments, Lim 740kg £1990 (269) R McBride, Randalstown, Blo 680kg £1829 (269).

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thanks for signing up! Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Ballymena Mart

Top prices per head: Peter McEldowney, Kilrea Lim 890kg £2509, Lim 860kg £2356, Raymond McTeague, Draperstown Char 840kg £2284, Alan White, Mosside AA 920kg £2281, RT Morrow, Gleno Char 850kg £2278, M Gallagher, Magherafelt Char 830kg £2257, Harvey Bruce, Cookstown Char 850kg £2167, Peter McEldowney Lim 800kg £2160, RT Morrow, Gleno Blonde 870kg £2122, M Gallagher Lim 770kg £2117, THW McDowell, Dundonald Lim 840kg £2100, RT Morrow Blonde 840kg £2083, L F Logan, Randalstown Lim 760kg £2067, RT Morrow, Gleno Char 800kg £2064, IN McClelland, Coleraine Char 770kg £2063, OKI Developments, Dungiven Char 750kg £2055.

Beef heifers sold to: S Kelly, Kells Lim 600kg £1650 (275), V Cousley, Moneymore Lim 600kg £1584 (264), John McIlrath, Ballymena Blonde 600kg £1584 (264), V Cousley Lim 690kg £1807 (262), John McIlrath Char 610kg £1573 (258), Char 630kg £1625 (258), H & I Hamilton, B’shane Lim 730kg £1861 (255), K McAuley, B’shane Char 620kg £1581 (255) V Cousley Char 680kg £1693 (249), DT Harbinson, Limavady Lim 540kg £1339 (248), V Cousley Lim 690kg £1711 (248), Sara McNeill, B’shane Char 590kg £1457 (247), V Cousley Lim 640kg £1568 (245), John McIlrath Char 670kg £1641 (245), K McAuley Char 660kg £1610 (244), P Henry, Glarryford Char 590kg £1433 (243).

Friesian steers: DJ Browne, Bushmills 750kg £1680 (224), B Gribben, Dunloy 750kg £1642 (219), Sam McNabney, Clough 560kg £1176 (210), C Boyd, Portglenone 590kg £1162 (197), 610kg £1183 (194), E McNabney, Clough 540kg £874 (162).

A small turnout of dairy stock on Friday sold to £1840 for a calved heifer from D Foreman, Belfast.

Suckler Cows

28 lots in the suckler ring sold to £1900 for a Lim with heifer calf.

A McNeilly, Muckamore Lim & hfr calf £1900, A McNeilly Lim & hfr calf £1770, A McNeilly Lim & hfr calf £1730, A McNeilly Lim & hfr calf £1720, E C Smylie, Crumlin Sim & hfr calf £1680, A McNeilly Lim & hfr calf £1620, A McNeilly Lim & hfr calf £1550, A Linton, Glarryford Her £1500, D Mairs, Magheragall Lim & hfr calf £1420, D Gillan, Garvagh Lim & hfr calf £1250, D Mairs Lim & bl calf £1220, D Gillan Lim & hfr calf £1180, D Gillan Abe & bl calf £1150, C Fleck, Clough Char £1100, M Adams, Cloughmills Abe £1100, M Adams Abe £1050.

230 lots in the calf ring sold to £660 for an outstanding Char bull. Heifer calves to £490 for a party reared BB.

Beef bred bull calves sold to: C Fleck, Clough Char £660, S & M & C McDonnell, Glenariffe Lim £530, K Fleck, Clough Char £475, A McBurney, Clough Bel £440, Smiddie Hill Farms, Newtownards Bel £440, R Bingham, Nutts Corner Char £435, R Bingham Char £425, R L A & L Irvine, Dundrod, Bel £425, Smiddie Hill Farms Sim £400, A McFadden, Garvagh Her £395, R Bingham Abe £395, A Ferguson, Killysally Lim £395, Smiddie Hill Farms Abe £390, D Marcus, Glenarm Fri £390, A McFadden Sho £385, Smiddie Hill Farms Bel £385.

Heifer calves sold to: A & W McMaster, Boughshane Brb £490, C Fleck, Clough Char £470, A & W McMaster Brb £460, A & W McMaster Brb £445, A & W McMaster Brb £445, A McFadden, Garvagh Sho £400, D Morrow, Glenarm Sim £390, D Morrow Sim £360, RJT Fleming, Templepatrick Sim £360, H & L Wilson, Larne Bel £360, RLA & D Irvine, Dundrod Abe £355, RLA & D Irvine Abe £355, RLA & D Irvine Abe £355, A McFadden Abe £345, A McFadden Her £345, A McFadden Her £345.

Friesian bull calves: D Marcus, Glenarm £390, D Marcus £250, D Marcus £250, D Marcus £220, D Marcus £220, RLA & D Irvine, Dundrod £165, Smiddie Hill Farms £160, W Hoey, Ballymena £150, RLA & D Irvine £145, RJ Gage, Clough £140, RJ Gage £140, RJ Gage £140, RJ Gage £135, RJ Gage £135, RJ Gage £135, RJ Gage £135.

200 weanlings resulted in another great trade, Bullocks sold to £750 over for a Lim 450kg at £1200 offered by John Calwell, Ballycarry. Heifers sold to £640 over for a Ch 380kg at £1020 presented by A McNeilly, Muckamore.

Bullocks 0-300kg: R Shaw, Rasharkin, Lim 290kg £1000 (344p), R Shaw, Rasharkin, Lim 260kg £880 (338p), R Shaw, Rasharkin, Lim 270kg £850 (314p), A Reid, Glenarm, Cha 270kg £820 (303p), J Duffin, Ballygally, Lim 290kg £830 (286p), Llewellan Hamill, Templepatrick, Abe 210kg £570 (271p), Llewellan Hamill, Templepatrick, Abe 210kg £570 (271p), T McNabney, Broughshane, Cha 250kg £650 (260p), Connor Nairn, Newtownards, Lim 270kg £695 (257p), Connor Nairn, Newtownards, Lim 270kg £695 (257p), Connor Nairn, Newtownards, Lim 270kg £695 (257p), Ian Herron, Donaghadee, Lim 280kg £700 (250p), A Reid, Glenarm, Cha 280kg £700 (250p), Llewellan Hamill, Templepatrick, Abe 250kg £610 (244p).

301-350kg: R Shaw, Rasharkin, Lim 330kg £960 (290p), Ian Herron, Donaghadee, Cha 340kg £925 (272p), Stephen McDowell, Magheramorne, Lim 330kg £890 (269p), Ian Herron, Donaghadee, Lim 330kg £880 (266p), R Shaw, Rasharkin, Cha 340kg £900 (264p), Mark McCord, Antrim, Her 310kg £810 (261p), Connor Nairn, Newtownards, Bel 310kg £805 (259p), Connor Nairn, Newtownards, Bel 310kg £805 (259p), Thomas O’Kane, Newtowncrommelin, Cha 340kg £880 (258p), J Duffin, Ballygally, Lim 330kg £840 (254p), J Duffin, Ballygally, Lim 330kg £840 (254p), William Wylie, Kells, Abe 330kg £830 (251p), William Wylie, Kells, Abe 330kg £830 (251p), Connor Nairn, Newtownards, Bel 310kg £755 (243p).

351kg+: M McCoy, Toomebridge, Lim 370kg £1090 (294p), Desmond Brogan, Cloughmills, Lim 370kg £1080 (291p), J Duffin, Ballygally, Lim 380kg £1050 (276p), Ian Herron, Donaghadee, Blo 390kg £1060 (271p), R Calwell, Ballycarry, Lim 420kg £1140 (271p), John Calwell, Ballycarry, Lim 450kg £1200 (266p), R Forsythe, Portglenone, Abe 360kg £950 (263p), John Calwell, Ballycarry, Lim 370kg £975 (263p), R Calwell, Ballycarry, Lim 410kg £1080 (263p), R Calwell, Ballycarry, Lim 410kg £1080 (263p), William Wylie, Kells, Abe 360kg £945 (262p), William Wylie, Kells, Abe 360kg £945 (262p), Stephen McDowell, Magheramorne, Lim 430kg £1100 (255p), R Calwell, Ballycarry, 430kg £1090 (253p), Ian Herron, Donaghadee, Blo 370kg £935 (252p), Ian Herron, Donaghadee, Blo 370kg £935 (253p).

Heifers 0-300kg: R P McDonnell, Cushendall Char 250kg £735 (294), R P McDonnell Char 250kg £735 (294), K Magorrigan, Downpatrick Char 290kg £810 (279), R P McDonnell Char 270kg £750 (277), R P McDonnell Char 270kg £750 (277), R Irvine, Carrickfergus Char 260kg £720 (276), R Irvine Char 270kg £670 (248), A Reid, Glenarm Lim 300kg £685 (228), T McNabney, Broughshane Char 300kg £640 (213), M McDonnell, Antrim Char 280kg £565 (201), M McDonnell Char 260kg £520 (200).

300-350kg: K Magorrigan, Downpatrick Char 310kg £870 (280), A McNeilly, Mackamore Char 350kg £880 (251), J Duffin, Ballygally Lim 320kg £795 (248), D Gilmore, Carrickfergus Char 310kg £730 (235), D Fleming, Templepatrick Lim 330kg £770 (233), T McNabney. Broughshane Char 340kg £765 (225), T McNabney Char 340kg £765 (225), J Duffin Lim 340kg £750 (220), local Farmer St 350kg £750 (214), local Farmer St 350kg £750 (214), D Fleming Lim 320kg £675 (210), D Fleming Lim 320kg £675 (210).

350kg +: A McNeilly, Muakamore Char 360kg £980 (272), A McNeilly Char 380kg £1020 (268), A McNeilly Char 390kg £1020 (261), M McCoy, Toomebridge Lim 380kg £980 (257), A McNeilly Char 360kg £920 (255), M McCoy Lim 370kg £930 (251), Graham Bros, Aughafatten Lim 440kg £1085 (246), M McCoy Lim 360kg £880 (244), Graham Bros Lim 440kg £1070 (243), D Brogan, Cloughmills Lim 440kg £1070 (243), J Duffin, Ballygally Lim 370kg £880 (237), Graham Bros, Lim 530kg £1260 (237), Graham Bros Lim 460kg £1090 (237), Graham Bros Lim 460kg £1090 (237), Graham Bros Char 490kg £1130 (230), M McCoy Lim 400kg £910 (227).

A good entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharp trade. Ewes and lambs sold to £288, ewe lambs sold to £140.

Ewes and lambs: Kim Steele Nicholson, Antrim 2 Mule ewes & 4 lambs £288, N & S Wilson, Rathkenny 4 Suff ewes & 8 lambs £285, John Lowe, Cookstown 1 Tex ewe & 2 lambs £285, N & S Wilson 3 Suff ewes & 6 lambs £280, W & P McCallion, Portglenone 1 Dor ewe & 2 lambs £280, M Currie, Antrim 2 Mule ewes & 4 lambs £276, Kim Steele Nicholson 2 Mule ewes & 4 lambs £276, N & S Wilson 3 Suff ewes & 6 lambs £275, WJ Thompson, Glenwherry 2 Mule ewes & 4 lambs £274, Martin Delargy, Cushendall 4 Mule ewes & 8 lambs £270, K Travers, Castlederg 3 Mule ewes & 6 lambs £270, D Devlin, Randalstown 1 Suff ewe & 2 lambs £258, Martin Delargy, Cushendall 4 Mule ewes & 8 lambs £258, Jack Adams, Ballymena 1 Dor ewe & 2 lambs £255, Martin Delargy 4 Mule ewes & 8 lambs £250, Gregg Knowles, Gracehill 1 Tex ewe & 1 lamb £250.

An entry of 100 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £920 over for a Cha 660kg at £1580 presented by C Tinsdale, Carnlough. Heifers sold to £900 over for a Lim 550kg at £1450 offered by Matt Gingles, Kilwaughter.

Heifers

0kg to 500kg: G Knowles, Gracehill Lim 380kg £1010 (265) D Davidson, Ballymena Lim 490kg £1220 (249) S Boyle, Carrickfergus Cha 460kg £1135 (246) R Neeson, Toomebridge Bel 490kg £1155 (235) R&S McMullan, Broughshane Lim 470kg £1090 (231).

501kg and over: M Gingles, Kilwaughter Lim 550kg £1450 (263) F Duffin, Toomebridge Cha 520kg £1210 (232) R&S McMullan Lim 560kg £1240 (221) R&S McMullan, Her 520kg £1150 (221) R&S McMullan, Her 510kg £1120 (219).

Bulls/Blks

0kg to 500kg: G Knowles, Gracehill Lim 310kg £910 (293) G Knowles, Lim 360kg £1000 (277) G Knowles, Lim 340kg £940 (276) C Tinsdale, Carnlough Cha 500kg £1360 (272) A McKnight, Eskylane Lim 380kg £1020 (268) D Hanna, Ballymoney Cha 470kg £1260 (268) D Hanna, Cha 490kg £1290 (263) A McKnight, Lim 390kg £1020 (261) A McKnight, Lim 390kg £1020 (261) A McKnight, Lim 380kg £980 (257) SJ Duncan, Crumlin Cha 470kg £1170 (248) G Knowles, Lim 360kg £890 (247) A McKnight, Sim 390kg £960 (246) SJ Duncan, Crumlin Cha 420kg £1020 (242) Dundarave Properties, Sho 400kg £960 (240) Dundarave Properties Sho 400kg £960 (240)

501kg and over: D Hanna, Ballymoney Cha 520kg £1315 (252) KD Reid, Lurgan Cha 530kg £1330 (250) J McCarroll, Ballymena Cha 560kg £1400 (250) C Tinsdale, Carnlough Cha 560kg £1400 (250) F Duffin, Toomebridge Cha 570kg £1390 (243) J Crawford, Gracehill Bel 540kg £1315 (243) C Tinsdale, Carnlough Cha 630kg £1530 (242) C Tinsdale, Cha 610kg £1480 (242) F Duffin, Cha 580kg £1400 (241) KD Reid, Lurgan Cha 540kg £1300 (240) C Tinsdale, Cha 660kg £1580 (239) F Duffin, Abe 560kg £1330 (237) F Duffin, Cha 600kg £1410 (235) J Crawford, Gracehill Sim 560kg £1290 (230) J McCarroll, Ballymena Abe 630kg £1440 (228) Dundarave Properties, Bushmills Sho 510kg £1155 (226).

1215 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in an improved trade. Fat lambs sold to 638p for 14 Texels 21kg at £134 offered by McAfee Bros, Bushmills and to a top per head of £142 on 3 occasions. Fat hoggets sold to £126, Fat ewes sold to £236.

Fat lambs, 803

Top per kg: M/S A & D McAfee, Bushmills 14 Tex 21kg £134 (638) R Cowan, Magheramourne 37 Cro 20.5kg £129 (629) I Morrison, Dunloy 4 Bel 21kg £132 (628) I Morrison, 4 Tex 21kg £132 (628) J Irvine, Carrickfergus 7 Tex 21kg £132 (628) J Hayes, Ballymena 18 Tex 19kg £119 (626) J Kennedy, 7 Tex 21.5kg £134 (623) A Coulter, Ballyclare 4 Tex 21.5kg £134 (623) E Clyde Muckamore 3 Tex 22kg £137 (622) P McIlrath, Ballymena 10 Tex 20.5kg £127 (619) WJ&J Johnston, Templepatrick 31 Cro 22kg £136 (618) Galbraith Brothers, Coleraine 7 Suf 21.5kg £132.50 (616) J Hayes, Ballymena 17 Cha 20kg £123 (615) local farmer 10 Suf 21.5kg £132 (614), 5 Tex 21.5kg (614) J OBoyle, Randalstown 15 Cha 21.5kg £132 (614).

Top per head: D Ford, Islandmagee 3 Suf 29kg £142, R Dundee, Kells 1 Tex 29kg £142, S Agnew, Ballyclare 2 Cro 28kg £142, J Christie, Cloughmills 1Tex 27kg £141, J McClung, Kells 1 Tex 26.5kg £140, V Anderson, Cloughmills 5 Suf 27.5kg £140, V Anderson, 7 Cha 26kg £140, T McConnell, Parkgate 2 Cha 23.5kg £140, R Henry, Kilwaughter 5 Tex 28kg £140, N Hamilton, 1 Tex 25kg £139, Galbraith Brothers, 11 Suf 25.5kg £139, B Wharry, Glenarm 4 Tex 24.5kg £138.50, A.S Millar, Antrim 76 Suf 23.5kg £138.50, T Hanna, Loughgiel 24 Tex 23kg £138.50, V Anderson, 11 Cha 23kg £138, S Hall, Larne 13 Tex 23kg £138.

Fat Hoggets (50): I Gibson, Broughshane 1 Tex 31.5kg £126, G Simms, Gleno 7 Tex 24.5kg £120.50, H & B Doherty, Randalstown 11 Tex 26.5kg £120, A McKnight, Antrim 10 Tex 26.5kg £115, A Alexander, Glenarm 12 BF 21kg £97.

Fat Ewes (362)

1st Quality

Suff - £140-£192

Tex - £150-£236

CB - £100-£140