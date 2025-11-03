Markethill Livestock cattle sale report Saturday 1 November 2025
Highlight of the day was the sale of 7 heavy heifers with breeding potential from an Armagh farmer which sold to a top of £7700 for 710K at £1078 per 100 kilos. The same owner received £5300 for 666k at £796 per 100 kilos, £4750 for 712k £667 per 100 kilos.
Heifers
The 200 heifers sold readily with main demand for top quality heavy heifers from £380 to £431 for 652k at £2810 from a Portadown farmer followed by £425 for 662k at £2810 from the same owner. Top price of £3030 was paid for 722k at £420.00 from a Silverbridge farmer. Forward feeding heifers sold to £435 for 506k at £2200 from a Tandragee farmer. Another Tandragee farmer received £425 for 506k at £2150. All good quality forward heifers from £370 to £416 per 100 kilos. Good quality grazing heifers sold steadily from £400 to £458 per 100 kilos with a top of £539 for 438k at £2360 from a Dromara producer.
Heavy heifers
Armagh farmer 710k £7700 £1078.00; Armagh farmer 666k £5300 £796.00; Armagh farmer 712k £4750 £667.00; Armagh farmer 606k £3700 £611.00; Portadown farmer 652k £2810 £431.00; Portadown farmer 662k £2810 £425.00; Silverbridge farmer 722k £3030 £420.00; Portadown farmer 604k £2510 £416.00; Benburb farmer 700k £2880 £411.00; Portadown farmer 660k £2700 £409.00;
Forward heifers
Tandragee farmer 506k £2200 £435.00; Tandragee farmer 506k £2150 £425.00; Banbridge farmer 510k £2120 £416.00; Cullyhanna farmer 540k £2200 £408.00; Rostrevor farmer 528k £2150 £407.00; Ballinderry farmer 570k £2300 £404.00; Ballinderry farmer 576k £2310 £401.00; Armagh farmer 504k £2000 £397.00;
Middleweight heifers
Dromara farmer 438k £2360 £539.00; Banbridge farmer 452k £2070 £458.00; Tandragee farmer 446k £2010 £451.00; Keady farmer 432k £1940 £449.00; Dromara farmer 496k £2200 £444.00; Tandragee farmer 438k £1940 £443.00; Dromara farmer 442k £1950 £441.00; Tandragee farmer 472k £2070 £439.00; Tandragee farmer 488k £2140 £439.00;
Bullocks
The 140 bullocks sold in a steady demand. Heavy bullocks sold to £392 for 612k at £2400 from a Derrynoose farmer followed by £380 for 764k at £2900 from a Ballinderry producer. Main demand from £360 to £378 per 100 kilos. Forward feeding bullocks to £463 for 518k at £2400 from a Forkhill farmer followed by £458 for 572k at £2620 from a Cullyhanna producer. A Whitecross farmer received £446 for 516k at £2300. All good quality forward bullocks sold from £380 to £434 per 100 kilos. Good quality middleweight bullocks sold up to £465 for 402k at £1870 for an Annaghmore farmer. The same owner received £464 for 448k at £2080. Main demand for good quality middleweights from £370 to £446 per 100 kilos.
Heavy bullocks
Derrynoose farmer 612k £2400 £392.00; Ballinderry farmer 764k £2900 £380.00; Whitecross farmer 606k £2290 £378.00; Gilford farmer 626k £2360 £377.00; Ballinderry farmer 710k £2660 £375.00; Castlewellan farmer 634k £2360 £372.00; Castlewellan farmer 658k £2410 £366.00; Derrynoose farmer 642k £2350 £366.00; Dromore farmer 624k £2260 £362.00;
Forward bullocks
Forkhill farmer 518k £2400 £463.00; Cullyhanna farmer 572k £2620 £458.00; Whitecross farmer 516k £2300 £446.00; Whitecross farmer 538k £2350 £437.00; Whitecross farmer 560k £2430 £434.00; Whitecross farmer 532k £2300 £432.00; Forkhill farmer 560k £2370 £423.00; Whitecross farmer 546k £2300 £421.00; Crossmaglen farmer 514k £2160 £420.00; Crossmaglen farmer 526k £2200 £418.00;
Middleweight bullocks
Annaghmore farmer 402k £1870 £465.00; Annaghmore farmer 448k £2080 £464.00; Loughgall farmer 480k £2160 £450.00; Loughgall farmer 426k £1900 £446.00; Banbridge farmer 382k £1700 £445.00; Loughgall farmer 444k £1940 £436.00; Loughgall farmer 496k £2130 £429.00; Loughgall farmer 500k £2140 £428.00; Augher farmer 446k £1830 £410.00;
Weanlings
The 210 weanlings maintained a very strong trade with light heifers selling to £809 for 272k at £2200 from a Silverbridge farmer. An Armagh farmer received £775 for 276k at £2140. The same owner received £619 for 260k at £1610. All good quality light heifers sold readily from £420 to £545 per 100 kilos. Stronger heifers sold to £749 for 494k Lim with breeding potential at £3700 from an Armagh farmer. A Gilford producer received £453 for 402k at £1820. Light male weanlings sold to £614 for 228k at £1400 for a Silverbridge farmer followed by £543 for 186k at £1010 for a Belleek producer. All good quality light males sold readily from £420 to £539 per 100 kilos. Middleweight males to £587 for 334k at £1960 from a Killeavy producer followed by £547 for 320k at £1750 from a Markethill farmer. All good quality lots from £430 to £528 per 100 kilos. Strong males sold to £462 for 424k at £1960 for a Markethill farmer. The same owner received £460 for 422k at £1940. A Keady farmer received £459 for 412k at £1890. All good quality lots sold steadily from £400 to £446 per 100 kilos.
Light heifer weanlings
Silverbridge farmer 272k £2200 £809.00; Armagh farmer 276k £2140 £775.00; Armagh farmer 260k £1610 £619.00; Markethill farmer 312k £1700 £545.00; Killeavy farmer 344k £1820 £529.00; Newtownhamilton farmer 312k £1640 £526.00; Killeavy farmer 300k £1590 £530.00; Cladymore farmer 294k £1540 £524.00;
Strong heifer weanlings
Armagh farmer 494k £3700 £749.00; Gilford farmer 402k £1820 £453.00; Mayobridge farmer 458k £2040 £445.00; Glenanne farmer 430k £1800 £419.00;
Light male weanlings
Silverbridge farmer 228k £1400 £614.00; Belleek farmer 186k £1010 £543.00; Belleek farmer 204k £1100 £539.00; Silverbridge farmer 224k £1180 £527.00; Newry farmer 208k £1060 £410.00; Lisburn farmer 298k £1430 £480.00; Crossmaglen farmer 290k £1370 £472.00; Dromara farmer 278k £1310 £471.00; Richhill farmer 234k £1100 £470.00;
Middleweight male weanlings
Killeavy farmer 334k £1960 £587.00; Markethill farmer 320k £1750 £547.00; Mayobridge farmer 372k £1990 £535.00; Killeavy farmer 390k £2060 £528.00; Kilkeel farmer 330k £1700 £515.00; Killeavy farmer 372k £1900 £511.00; Markethill farmer 310k £1570 £507.00; Tassagh farmer 310k £1560 £503.00;
Strong male weanlings
Markethill farmer 424k £1960 £462.00; Markethill farmer 422k £1940 £460.00; Keady farmer 412k £1890 £459.00; Whitecross farmer 406k £1810 £446.00; Dromara farmer 424k £1890 £446.00; Kilcoo farmer 426k £1890 £444.00; Newry farmer 446k £1960 £439.00; Whitecross farmer 412k £1800 £437.00; Belleeks farmer 416k £1740 £418.00;
In the suckler ring an entry of in calf Lim and Sim heifers from a Kilkeel farmer sold to a top of £3360 with others at £3200, £3100 and £2920 and £2900. Outfits sold to a top of £3580 for a Lim cow 2016 with heifer calf from a Downpatrick farmer. A Banbridge famer received £3300 for a 2021 Char cow and heifer calf.