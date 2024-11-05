Marts: Bullocks selling to £2100 at Hilltown Saleyard
Breeding rams: Hilltown farmer £600, Castlewellan farmer £500.
Fat ewes: Kilkeel farmer £188, Cabra farmer £163, Castlewellan farmer £155, Rostrevor farmer £140, Cabra farmer £135, Hilltown farmer £128, Mayobridge farmer £122.
Fat lambs: Castlewellan farmer £145 for 31kg (467ppk), Cabra farmer £138 for 27kg (511ppk), Banbridge farmer £136.50 for 25.4kg (537ppk), Rathfriland farmer £130.50 for 22.7kg (575ppk), Annalong farmer £130 for 22.6kg (575ppk), Banbridge farmer £130 for 21.9kg (593ppk), Newry farmer £130 for 22kg (591ppk) and Rostrevor farmer £128 for 22.6kg (566ppk).
Store lambs: Downpatrick farmer £128 for 19.1kg (670ppk), Mayobridge farmer £128 for 19.6kg (653ppk), Downpatrick farmer £126.50 for 19.9kg (636ppk), Cabra farmer £126 for 19.6kg (643ppk), Castlewellan farmer £125 for 19kg (658ppk), Mayobridge farmer £124 for 18kg (689ppk), Cabra farmer £124 for 20kg (620ppk), Castlewellan farmer £121 for 19.5kg (620ppk), Banbridge farmer £120 for 18.3kg (656ppk), Rathfriland farmer £118 for 17.3kg (682ppk), Cabra farmer £118 for 18kg (655ppk), Cabra farmer £117 for 19.2kg (609ppk), Rathfriland farmer £116 for 16.3kg (712ppk) and £115 for 17.6kg (653ppk), Mayobridge farmer £115 for 17.1kg (672ppk), Leitrim farmer £114 for 18.9kg (603ppk), Hilltown farmer £112 for 17.6kg (636ppk), Leitrim farmer £109 for 14.7kg (741ppk), Kilkeel farmer £107 for 16.5kg (648ppk), Mayobridge farmer £106 for 14.7kg (721ppk), Warrenpoint farmer £105 for 17kg (617ppk), Newry farmer £105 for 16.6kg (632ppk), Castlwellan farmer £102.50 for 15.4kg (665ppk), Mayobridge farmer £102 for 15.2kg (671ppk), Castlwellan farmer £101 for 15kg (673ppk), Rostrevor farmer £100 for 15.2kg (658ppk), Castlewellan farmer £98 for 15kg (653ppk), Leitrim farmer £96 for 14.1kg (681ppk), Cabra farmer £94 for 14.2kg (662ppk), Cabra farmer £92 for 14kg (657ppk) and Castlewellan farmer £86 for 14.1kg (610ppk).
A large entry of cattle to Hilltown mart on Saturday 2nd November saw fat cows sell to £1800, heifers to £1590 and bullocks to £2100.
Fat cows: Dundalk farmer £1800 for 944kg (191ppk) and £1600 for 838kg (191ppk), Annalong farmer £1580 for 744kg (212ppk), Katesbridge farmer £1490 for 778kg (191ppk), Annalong farmer £1460 for 694kg (210ppk), Castlewellan farmer £1400 for 760kg (184ppk), Mayobridge farmer £1380 for 706kg (195ppk), Annalong farmer £1350 for 708kg (191ppk), Hilltown farmer £1300 for 582kg (223ppk), Rostrevor farmer £1250 for 622kg (201ppk) and Warrenpoint farmer £970 for 472kg (205ppk).
Weanling heifers: Newry farmer £1300 for 432kg (301ppk), £1280 for 416kg (308ppk), £1240 for 362kg (342ppk), £1200 for 354kg (339ppk) and £1180 for 352kg (335ppk), Kilkeel farmer £1010 for 322kg (313ppk), £980 for 314kg (312ppk) and £970 for 314kg (309ppk), Kilkeel farmer £910 for 266kg (342ppk), Kilkeel farmer £900 for 214kg (421ppk), Kilkeel farmer £890 for 270kg (329ppk), Mayobridge farmer £880 for 254kg (346ppk), £870 for 272kg (320ppk) and £860 for 226kg (380ppk) and Ballynahinch farmer £820 for 250kg (328ppk) and £800 for 266kg (301ppk).
Weanling bullocks: Hilltown farmer £1380 for 474kg (291ppk) and £1310 for 394kg (332ppk), Kilkeel farmer £1270 for 340kg (373ppk), Hilltown farmer £1270 for 358kg (354ppk), Kilkeel farmer £1240 for 354kg (350ppk), Warrenpoint farmer £1190 for 308kg (386ppk), Ballynahinch farmer £1120 for 290kg (386ppk), Klkeel farmer £1110 for 280kg (296ppk) and £1110 for 294kg (377ppk), Kilkeel farmer £1100 for 366kg (300ppk), Hilltown farmer £1080 for 318kg (339ppk), Mayobridge farmer £1040 for 278kg (374ppk), Kilkeel farmer £1020 for 278kg (367ppk), Warrenpoint farmer £1000 for 308kg (325ppk) and £980 for 304kg (322ppk), Kilkeel farmer £960 for 294kg (326ppk) and Castlewellan farmer £950 for 286kg (332ppk).
Heifers: Kilkeel farmer £1590 for 580kg (274ppk), Hilltown farmer £1490 for 476kg (313ppk), Warrenpoint farmer £1400 for 462kg (303ppk), Katesbridge farmer £1390 for 476kg (292ppk) and £1300 for 472kg (275ppk) and £1270 for 474kg (268ppk), Newry farmer £1260 for 472kg (267ppk), Katesbridge farmer £1250 for 468kg (267ppk), Kilkeel farmer £1200 for 422kg (284ppk), Newry farmer £1190 for 482kg (247ppk), Katesbridge farmer £1060 for 414kg (256ppk), Kilkeel farmer £1000 for 382kg (262ppk) and Katesbridge farmer £980 for 354kg (276ppk).
Bullocks: Hilltown farmer £2100 for 800kg (262ppk), Rostrevor farmer £2040 for 776kg (263ppk) and £2000 for 754kg (265ppk), Hilltown farmer £1880 for 702kg (268ppk), £1840 for 618kg (298ppk), Ballyward farmer £1660 for 644kg (258ppk), Hilltown farmer £1660 for 598kg (277ppk), Ballyward farmer £1640 for 584kg (281ppk), £1620 for 618kg (262ppk) and £1600 for 608kg (263ppk), Mayobridge farmer £1570 for 544kg (288ppk), Newry farmer £1540 for 488kg (316ppk), £1530 for 492kg (311ppk) and £1500 for 482kg (311ppk), Ballyward farmer £1490 for 496kg (300ppk), Newry farmer £1470 for 470kg (313ppk), Mayobridge farmer £1400 for 488kg (287ppk), Rostrevor farmer £1360 for 434kg (313ppk), Mayobridge farmer £1330 for 470kg (283ppk) and £1320 for 436kg (303ppk), Ballynahinch farmer £1300 for 454kg (286ppk), Kilkeel farmer £1290 for 410kg (315ppk), Newry farmer £1270 for 434kg (292ppk) and Rostrevor farmer £1190 for 354kg (336ppk).