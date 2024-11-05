Marts: Bullocks selling to £2390/860kg at Pomeroy Mart
Heifers
M Corrigan £1830/630kg V Cunningham £1420/560kg £1370/530kg £1230/490kg £1190/490kg £1090/430kg £1020/430kg K Mullin £1410/520kg I McKenna £1320/530kg £1300/510kg £1120/500kg L Clarke £1310/540kg £1260/510kg £1210/490kg £1170/480kg £1140/450kg £1140/440kg £1090/410kg E Cush £1210/500kg Gortavoy Farms £1210/480kg S McFarland £1090/460kg £1090/490kg £1090/470kg £1030/430kg £900/380kg T Rainey £920/390kg £790/370kg and S McNally £800/340kg.
Male weanlings
D McVeigh £1410/470kg £1300/400kg £1280/380kg £1000/310kg R Gourley £1240/300kg £1080/350kg £1020/290kg J Bradley £1190/350kg £970/310kg K McAleer £1090/380kg £1090/320kg £1080/370kg £1070/310kg £990/310kg £990/290kg £960/310kg D Meenagh £1080/290kg £940/280kg K McMahon £1030/330kg £990/300kg £970/290kg £940/270kg £890/230kg M Meenagh £930/250kg £900/270kg P Fox £930/250kg £890/210kg T Watson £870/310kg and E Stewart £860/260kg.
Female weanlings
D McVeigh £1190/360kg £1180/340kg £1130/350kg £990/290kg J Kelly £1160/380kg £990/340kg K Connolly £1020/310kg £980/280kg J Bradley £910/290kg £910/340kg T Rainey £840/370kg £750/340kg £660/300kg E Stewart £760/270kg £750/240kg £710/270kg and T Robinson £660/290kg £610/240kg £600/230kg £590/210kg.