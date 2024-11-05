Marts: Excellent show of cattle at Armoy Mart, fat bulls selling to £1,900

An excellent show of cattle on Monday night was a 100% clearance sale with steers selling to £1,600, heifers to £1,790 and fat bulls sold to £1,900.

Leading prices

D and S Morrison, Armoy, Aberdeen Angus, 590kgs £1,600, 600kgs £1,570, 580kgs £1,570, 510kgs £1,400. Seamus Steele, Glenarm, 400kgs £1,130, 430kgs £1,270. Harold Chambers, Bushmills, Limousin, 550kgs £1,560, 510kgs £1,480. Warwick Farms, Ballymena, Aberdeen Angus, 600kgs £1,580, 620kgs £1,570. Jas Heaney, Bushmills, Holstein, 570kgs £1,370, 600kgs £1,400, 580kgs £1,390. P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 360kgs £1,090. Raymond Dunlop, Bushmills, Friesian, 700kgs £1,560. Sydney Dobbin, Bushmills, Friesian, 450kgs £1,020, 480kgs £1,130. Sam Chestnutt, Liscolman, Aberdeen Angus, 330kgs £970, 335kgs £970. Danny McBride, Ballyvoy, Holstein, 590kgs £1,480, 510kgs £1,340, 530kgs £1,420, 510kgs £1,330. Kenny Wilkinson, Ballycastle, Simmental, 430kgs £1,180. Ian Duncan, Ballycastle, Aberdeen Angus, 280kgs £790, 270kgs £760, 250kgs £750, 270kgs £760.

Heifers

Armoy Mart

Ben Porter, Ballymoney, Char, 650kgs £1,790, 580kgs £1,650. Stephen Hunter, Dervock, Limousin, 640kgs £1,610, 640kgs £1,540, 590kgs £1,520, 630kgs £1,490. D and S Morrison, Armoy, Aberdeen Angus, 600kgs £1,570, 590kgs £1,560, 560kgs £1,380. C McCaughan, Ballyvoy, Aberdeen Angus, 490kgs £1,280, 470kgs £1,270, 500kgs £1,230, 460kgs £1,200, 470kgs £1,190, 460kgs £1,160. P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 300kgs £880. K Wilkinson, Ballycastle, Simmental, 470kgs £1,210, 405kgs £1,030. Sydney Dobbin, Bushmills, Shorthorn, 460kgs £1,120, 400kgs £1,070. Chris Hegarty, Ballymoney, Aberdeen Angus, 370kgs £950, 395kgs £950.

Fat cows/bulls

Warwick Farms, Ballymena, Aberdeen Angus, 1,120kgs £1,900. S Steele, Glenarm, Limousin, 700kgs £1,160. Joe McQuilken, Ballycastle, Aberdeen Angus, 700kgs £1,110. Karol McCaughan, Ballycastle, Blonde d'Aquitaine, 650kgs £1,280. Jas Campbell, Bushmills, Holstein, 650kgs £940. P and J Hunter, Ballymoney, Simmental, 600kgs £1,140.

Sale every Monday night at 6.30pm.

Watch us live and bid with mart eye.

Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.