Marts: Firm trade for cattle at Lisahally Mart, store bullocks selling to £2370/800kg

Cattle: A firm trade at Lisahally with store bullocks selling to £2370/800kg (296ppk) and store heifers £1540/500kg (308ppk).

Bullocks

P McShane £2370/800kg £2290/810kg £2290/820kg £2240/850kg T Conway £2100/800kg F Johnston £1650/580kg £1610/590kg £1550/520kg R Hamilton £1420/550kg £1330/510kg £1270/480kg £1230/500kg £1210/500kg £1130/460kg £1090/460kg £1090/460kg £1080/440kg £1050/450kg W Moore £1330/480kg S Farrell £1170/480kg £870/360kg £850/310kg £850/320kg £850/300kg £810/290kg F Callan £950/320kg £880/390kg £880/350kg £820/300kg A Proctor £890/330kg £760/360kg and L Feeney £730/300kg.

Heifers

Lisahally mart

Hawthorn Heights £1540/500kg £1520/500kg £1490/540kg £1430/480kg £1300/450kg £1290/460kg £1280/450kg £1190/430kg £1150/470kg £1120/380kg £1050/370kg W Barclay £1520/510kg £1440/510kg £1410/450kg £1410/510kg £1290/490kg T Conway £1490/510kg £1320/460kg £1280/480kg £1210/460kg £1180/440kg S McCay £1430/650kg £1410/610kg £1400/630kg £1390/580kg £1370/560kg £1290/580kg £1240/560kg A Stewart £1300/460kg £1210/480kg £1170/470kg and J Young £1220/530kg £1200/490kg.

Fat cows

G Neely £1555/720kg K McShane £1465/740kg J McWilliams £1412/660kg £1400/680kg R McBeth £1382/720kg J Porter £1369/640kg V Craig £1356/600kg H O'Connor £1343/730kg I Donnell £1240/580kg £1100/530kg S Cairns £1228/640kg and G Neely £1078/550kg £1008/520kg.

Sheep

Sheep price on an increase with fat lambs selling to £151.50/29kg store lambs £139/21kg and fat ewes £222.

Lambs

R Clarke £151.50/29kg J Young £150.50/27.5kg S Johnston £147/25.5kg J Proctor £147/27.5kg £144/26.5kg S Parkhill £144/27.5kg £144/27.5kg £140/26kg R Robinson £144/25.5kg R McKean £143.50/31kg £139/24kg S Smyth £143/26.5kg D Martin £143/26kg P McGuinness £142/26.5kg M Young £141.50/25.5kg J Dodds £140/24kg E McCloskey £140/25.5kg C Gormley £139.50/24.5kg S Johnston £139/21kg A Fleming £138.50/24kg P Deeney £138/23.5kg M McDonald £138/23.5kg S O'Neill £137/23.5kg E McCloskey £136.50/23.5kg £134.50/23kg J Patton £135.50/23kg A Duncan £134/23.5kg J Connor £134/22.5kg and D Smyth £133.50/23.5kg.

Ewes

H O'Connor £222 K McCrory £168 £149 D Hillary £144 H Murray £138 £120 M Young £134 £100 T Millar £136 £128 £119 S Duff £131 £125 £122 C Harpur £128 £124 £113 S O'Neill £120 T Hamilton £120 £107 R Nutt £108 £102 S Caskie £106 £102 and A Dickinson £102.