Marts: Large entry of cattle at Pomeroy, weanlings to 369ppk
M Richardson £1910/680kg £1820/680kg S Kelly £1880/700kg £1860/690kg £1750/650kg £1700/650kg £1690/610kg £1620/590kg £1500/560kg F McAleer £1790/700kg T Watson £1490/530kg £1400/500kg £1380/500kg £1280/460kg Deerpark Collections £1490/570kg P Mallon £1480/570kg G McGorry £1470/510kg £1340/500kg £1310/510kg O Girvan £1450/570kg W Barnes £1430/560kg £1390/530kg £1300/480kg £1270/470kg B Graham £1390/550kg M Mullin £1320/480kg K Donnelly £1290/440kg P McElduff £1280/470kg £1280/480kg L Fay £1280/470kg and H Duggan £1260/460kg £1250/450kg.
Heifers
F McAleer £1790/700kg A McDonald £1720/560kg O Girvan £1480/600kg £1430/590kg D Murphy £1480/560kg Gorthill Farms £1470/480kg £1450/490kg R McElhatton £1460/590kg P Mallon £1450/520kg S Kerr £1330/470kg £1330/490kg £1300/450kg £1290/510kg £1260/470kg £1220/450kg £1190/440kg P McElduff £1330/510kg G McGorry £1320/400kg R Robinson £1290/550kg £1260/530kg £1200/540kg R McFarland £1250/520kg £1230/530kg £1220/500kg and R McGeough £1150/370kg £1100/370kg.
Weanlings
A McElduff £1330/400kg K Connolly £1280/360kg £1000/320kg P Connolly £1210/350kg £1150/360kg £950/300kg £920/290kg £910/320kg M Fox £1190/400kg £1030/290kg £910/270kg P Morris £1180/450kg W Barnes £1080/440kg E Haughey £1070/290kg £900/260kg M Mullin £1060/350kg McGurk £1030/330kg and A Roulston £1000/330kg £940/320kg £930/330kg.