Marts: Outstanding prices for cattle at Draperstown Mart, weanlings to 378ppk
Bullocks
E Kennedy £2090/750kg £2000/680kg £1880/630kg £1780/660kg £1750/630kg £1740/630kg £1710/580kg £1700/550kg £1630/550kg £1560/560kg JN Doris £2010/680kg £1870/610kg £1830/600kg £1770/560kg £1490/510kg E Connor £1820/600kg £1790/630kg £1730/580kg £1620/540kg £1620/550kg £1600/540kg £1520/520kg £1500/490kg Coylemore £1820/640kg £1820/620kg £1800/650kg £1800/600kg £1710/650kg £1600/610kg £1580/640kg Moore Brothers £1790/600kg £1750/630kg £1660/560kg £1580/570kg H McAllen £1680/620kg £1530/540kg £1470/560kg J Devlin £1650/550kg E Ferguson £1600/630kg H Young £1530/550kg £1460/520kg £1450/520kg £1450/540kg £1440/500kg £1410/480kg K Watters £1450/420kg £1360/410kg M Kyle £1430/470kg £1380/410kg £1350/400kg £1350/370kg £1340/420kg PJ O'Neill £1420/490kg £1410/510kg £1400/500kg and J Devlin £1340/440kg.
Heifers
A McConnell £1860/620kg £1700/560kg £1700/540kg £1560/510kg £1520/480kg £1510/530kg £1470/490kg £1440/500kg E Ferguson £1700/660kg £1500/610kg £1460/540kg £1430/590kg £1400/510kg £1360/490kg R Lees £1640/700kg D Hempton £1620/570kg T Rafferty £1600/580kg £1550/510kg £1530/520kg £1490/510kg £1480/500kg £1430/480kg £1430/480kg D Donnelly £1570/480kg £1490/480kg M McGlone £1440/600kg P Murphy £1390/480kg £1370/430kg £1360/410kg £1310/410kg £1290/410kg £1200/370kg £1200/370kg £1200/390kg £1190/400kg £1190/3580kg £1180/390kg £1110/420kg K Watters £1360/400kg £1110/340kg £1040/340kg £1000/300kg £910/320kg D Donnelly £1290/460kg L Devine £1260/390kg and W McKee £1070/370kg.
Weanlings
I McAleece £1360/360kg £1260/420kg T Rafferty £1310/400kg £1270/390kg £1210/370kg £1160/350kg £1150/360kg T Eastwood £1170/470kg £930/370kg £770/290kg £760/350kg K Robinson £970/360kg J Doris £910/330kg D Beattie £750/270kg £710/260kg £680/270kg £680/290kg £670/270kg £600/250kg and D Rafferty £700/280kg.
Fat cows
R Dallas £2257/830kg £2128/760kg £2072/740kg K Mitchell £1918/820kg D Rafferty £1864/790kg A Speer £1728/720lkg P McGarrity £1722/790kg J McCorry £1691/890kg J Lyle £1663/770kg £1524/770kg H Bradley £1626/760kg P Diamond £1574/820kg B Stewart £1537/630kg W McKee £1508/580kg B kelly £1504/760kg £1435/740kg B Stewart £1482/570kg S McReynolds £1428/680kg W Johnston £1339/720kg A Hopper £1320/550kg D McCulla £1187/560kg and T Shiels £1142/560kg.
Suckler calves: A fantastic show of calves with male calves selling to 472ppk and female calves 465ppk.
Male calves
M Tracey £1240/370kg £1240/400kg F Quigley £1200/390kg £1190/370kg £1070/340kg £1040/340kg D Donaghy £1160/390kg M McBride £1110/320kg C McBride £1100/330kg £1100/330kg K Watters £1100/270kg £990/210kg £970/220kg £950/220kg £900/230kg £860/210kg £800/220kg £750/200kg M Tracey £1010/270kg E Logue £990/330kg and A Conway £940/270kg £870/300kg £850/280kg £850/280kg £800/280kg £750/240kg £740/250kg.
Female calves
E Logue £1080/270kg £1020/320kg M McBride £1060/300kg £960/230kg £910/230kg £860/240kg £860/240kg K Watters £980/270kg £970/230kg £950/250kg £930/200kg £900/220kg £890/220kg M Tracey £940/260kg £900/210kg F Quigley £940/350kg and K Watters £880/200kg £870/220kg £840/220kg £790/200kg £760/200kg £760/200kg £740/190kg.