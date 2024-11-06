Marts: Record prices for sheep at Gortin, fat ewes selling to £308
Fat ewes sold to £308 fat lambs made £156/34kg and store lambs £129.50/19.5kg
Lambs
S Allen £156/34kg £154/30.5kg R McTeague £155/29.5kg W McDermott £154.50/28kg M Brogan £154/28kg £145.50/26kg H Donaghy £146.50/26kg V Keenan £146/27kg B McCullagh £143.50/25kg Gorthill £140.50/25kg A McElduff £140/25kg J Convery £140/26.5kg A Fleming £140/25.5kg £133/24kg W McDermott £138/24kg A Hetherington £137/24kg A Speer £136.50/25.5kg C McCrory £136/26kg B Devine £135/25kg J Doherty £134.50/23.5kg £133/23.5kg P Kelly £134.50/24.5kg J McCardle £130/22.5kg M Bradley £129.50/19.5kg M McCormack £128.50/22.5kg D Carolan £127/23kg S McGuigan £127/22.5kg A Speer £127/22.5kg H McFarland £126.50/21kg A Hamilton £126.5/20kg H Wilson £123.50/21kg and A Baxter £123/21kg.
Ewes
A Liggett £308 £180 A Harpur £192 £182 S Gallagher £182 W McDermott £180 J McGurk £180 V Keenan £172 H Laughlin £168 £152 I Johnston £162 M Brogan £160 £132 £118 M Bradley £154 £136 J McCrossan £148 J Convery £148 A McGowan £148 W Hanna £142 H Donaghy £140 C Beattie £140 W Gilmore £138 T Smith £134 and B Devine £132.
Rams
J Elliott 420gns 360gns 360gns D Farrell 370gns A Crawford 220gns and A Baxter 180gns.