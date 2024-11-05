Marts: Sheep trade on the rise at Gortin Mart, store lambs to 699ppk
Lambs
W McFarland £150/28kg A Donald £148/27.5kg D Flanagan £146/32kg S Pauley £144/26kg £137.50/24kg P McAuley £143/29kg £142/28.5kg A McFarland £141.50/26kg G Hamilton £141.50/26.5kg M Allen £141/27kg D Fleming £140/26.5kg R McCullagh £140/26kg D Rafferty £140/25.5kg P Kelly £140/26kg N McConnell £138/25.5kg E Ferry £137/28kg W Moore £136.50/25kg S Wilson £135.50/24.5kg C Gibson £134/27kg S Martin £132/23kg S Lindsay £132/23.5kg K McSorley £130/23kg A Whelan £129/23.5kg F Hasson £129/23kg D Gallen £129/22.5kg W McElmurray £129/23.5kg J O'Hagan £128.50/22kg G McCrory £128/21.5kg J Bradley £127/21.5kg P Gallagher £127/22kg K Laughlin £126.50/22.5kg and D Fleming £125/20kg.
Ewes
R Duddy £200 £144 F McClean £170 Doorat Farms £170 £160 W McFarland £160 P Kelly £146 J Kerr £144 A Baxter £143 R Smith £142 S Molloy £142 E Ferry £140 D Fleming £138 G Kildunne £138 B Douglas £136 M McCullagh £134 K McSorley £132 J Rafferty £126 P Kelly £120 D Gallen £120 and P Kelly £120.
Rams
C McCullagh 540gns C McAweaney 420gns 400gns E McKenna 270gns W McElmurray 270gns 210gns 200gns and A Donald 200gns.