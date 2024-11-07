Marts: Steady trade for cattle at Lisahally Mart, store heifers to £1980
Bullocks
W Brown £1870/630kg £1810/620kg £1750/590kg £1750/570kg T Wallace £1660/620kg £1660/620kg £1630/600kg £1430/550kg H Nutt £1520/540kg M O'Hara £1440/500kg £1420/500kg T Whiteside £1410/570kg J Curry £1200/460kg £990/420kg G Patterson £1140/440kg D Hutchinson £1080/420kg £1070/500kg £1040/460kg £1030/470kg £1020/450kg £990/400kg E Ferguson £870/360kg and N McFarland £730/290kg.
Heifers
K McShane £1980/660kg £1950/650kg £1860/610kg £1650/630kg W Brown £1740/610kg £1680/590kg £1630/580kg £1620/560kg T Whiteside £1460/580kg J Young £1280/550kg £1200/460kg £1200/480kg £1100/450kg J Alexander £1100/460kg T Mullan £1000/360kg £960/330kg £940/310kg and S Galbraith £870/360kg £860/310kg £810/340kg.
Fat cows
R Kee £1561/640kg H Sayers £1468/680kg T Whiteside £1445/730kg £1425/720kg £1248/650kg £1209/630kg R Kee £1309/550kg and J Corbett £1224/680kg £1183/650kg.
Sheep - Sheep trade is still on the rise, with fat lambs selling to £163/26kg and fat ewes making £188.
Lambs
R and J Robinson £163/26kg £149.50/24.5kg £148/24.5kg W McMurray £151/29kg T Hamilton £150/27kg £148/26.5kg R Clarke £148.50/26.5kg L Gormley £147/27.5kg Ballinacross Farms £147/28kg £140/26kg R McKean £147/30kg £140/25kg B Jackson £147/26.5kg £139/25kg K Robinson £146.50/27.5kg F Stewart £146.50/26kg A Olphert £146/26kg S Parkhill £144/26kg £139/25kg S Jamieson £143.50/26.5kg K Johnston £142.50/25kg £138/25kg J McWilliams £134.50/24kg K Bryson £133/23.5kg S Farrell £133/21.5kg I Young £132/23kg S Porter £131.50/23kg J Magee £130/23.5kg and R McBeth £130/22.5kg.
Ewes
J Magee £188 G Wilson £160 £150 £146 P Anderson £158 W McGaughey £158 S Gilchrist £153 £142 £136 K Robinson £148 P Stewart £142 £133 R Hamilton £140 P Scott £136 £122 S Parkhill £134 D McLaughlin £130 J Magee £130 and S Farrell £128.