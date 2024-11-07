Marts: Steers selling to £1980 for 745kg Charolais at Dungannon Mart
While heifers topped at £1670 615kg Charolais (272.00).
Fat cows topped at £1350 890kg Aberdeen Angus (152.00).
Dropped calves sold to £440 for a Limousin bull.
While heifer calves sold to £400 for a Hereford.
Suckled cows sold to £1620 for an in-calf cow.
Weanlings cleared to £1440 for a 440kg Limousin bull (326.00).
While weanling heifers sold to £1320 for a 540kg Aberdeen Angus (244.00).
Steers
Steer prices reached a top of £1980 for a 745kg Charolais (266.00) presented by S Lees; B Casey £1970 700kg Charolais (281.00); M Quinn £1740 555kg Charolais (314.00), £1650 525kg Limousin (314.00), £1520 505kg Limousin (301.00), £1500 485kg Limousin (309.00), £1490 470kg Limousin (317.00), £1490 460kg Limousin (324.00), £1370 425kg Limousin (322.00); B McGahan £1680 565kg Charolais (297.00), £1570 500kg Charolais (314.00), £1570 580kg Limousin (286.00), £1520 515kg Limousin (295.00), £1500 535kg Charolais (280.00); L O’Donnell £1660 580kg Limousin (286.00); E Todd £1480 530kg Shorthorn beef (280.00); E Scully £1450 490kg Charolais (296.00), £1420 455kg Charolais (312.00), £1400 480kg Charolais (292.00) and K Devlin £1280 415kg Limousin (308.00).
Heifers
Heifer prices remain strong to peak at £1670 615kg Charolais (272.00) presented by a Sixmilecross farmer, £1650 605kg Shorthorn (273.00); P Curran £1600 545kg Charolais (294.00), £1510 510kg Charolais (296.00), £1500 525kg Charolais (286.00), £1470 520kg Charolais (283.00), £1465 485kg Charolais (302.00); P O’Neill £1470 495kg Limousin (297.00), £1460 515kg Simmental (284.00), £1420 485kg Limousin (293.00), £1360 480kg Limousin (284.00), £1330 440kg Limousin (302.00), £1320 460kg Limousin (287.00), £1290 440kg Limousin (293.00) and M Campton £1280 450kg Charolais (284.00).
Fat cows cleared to £1350 890kg Aberdeen Angus (152.00) presented by W Gibson; A Donaghy £1000 710kg Simmental (141.00) and K Harvey £980 630kg Fleckvieh (156.00), £830 630kg Hereford (132.00).
Dropped calves
Dropped calf prices remain strong to peak at £440 for a Limousin bull presented by A Wilson; W Booth £380 x 3 Aberdeen Angus bulls T Reid £360 Aberdeen Angus bull, £345 x 3 Aberdeen Angus bulls; I and S Marshall £360 Hereford bull; J Fox £350 Limousin bull; R and A Davis £315 Aberdeen Angus bull, £310 Aberdeen Angus bull, £305 Aberdeen Angus bull, £295 Limousin bull, £275 Aberdeen Angus bull, £260 Aberdeen Angus bull; W Brush £315 Fleckvieh bull; W Sloan £310 Aberdeen Angus bull; Glenrea Farms £310 Aberdeen Angus bull, £250 x 3 Aberdeen Angus bulls; M Robinson £280 Limousin bull and S Quinn £275 Aberdeen Angus bull.
Friesian bulls sold from £60 to £140.
Meanwhile heifer calves topped at £400 x 3 Hereford presented by I and S Marshall, £290 Hereford heifer; P McCann £380 Aberdeen Angus heifer, £320 Hereford heifer; J Fox £370 Limousin heifer, £310 Aberdeen Angus heifer, £260 x 2 Aberdeen Angus heifers; R Gervis £325 Limousin heifer, £320 Limousin heifer, £300 Limousin heifer, £250 Limousin heifer; T Reid £305 Aberdeen Angus heifer; W Sloan £290 Aberdeen Angus heifer and P Kernan £280 x 2 Aberdeen Angus heifers.
Weanlings
A good entry of weanling saw prices clear to £1440 440kg Limousin male (325.00) presented by D Sloan; E Cunningham £1210 360kg Charolais (335.00), £1000 325kg Charolais (309.00); D Ryan £1190 360kg Limousin (331.00), £1160 400kg Limousin (288.00), £990 305kg Charolais (323.00); A Lucas £1190 355kg Limousin (335.00), £1160 340kg Limousin (340.00), £1150 355kg Limousin (325.00), £870 295kg Limousin (293.00), £860 285kg Limousin (302.00); G McGee £1080 330kg Limousin (326.00), £1050 315kg Limousin (333.00), £1000 305kg Limousin (329.00), £950 305kg Limousin (308.00); M Givan £1000 305kg Limousin (327.00); N Ellison £980 340kg Limousin (288.00), £880 285kg Limousin (306.00), £870 280kg Limousin (310.00); P McGirr £860 290kg Limousin (298.00), £830 255kg Limousin (322.00) and V Anderson £780 275kg Aberdeen Angus (282.00), £730 245kg Aberdeen Angus (297.00).
Meanwhile weanling heifers sold to £1320 540kg Aberdeen Angus (244.00) presented by M Sheridan; P McGirr £1040 330kg Limousin (313.00); M Speers £1030 315kg Limousin (326.00), £880 315kg Charolais (282.00), £770 255kg Limousin (300.00); A Lucas £960 300kg Limousin (322.00), £840 275kg Limousin (303.00); N Dickson £910 x 4 235kg Charolais (389.00); A Donaghy £900 320kg Charolais (280.00); E Cunningham £880 315kg Charolais (279.00); J Weir £850 260kg Charolais (328.00) and M Givan £730 235kg Limousin (308.00).
Thursday’s sheep sale at Dungannon Mart saw fat lambs sell to £138 for a pen of 24kg lambs presented by D Newell, £137 25kg; J Sloan £135 25kg and I Reilly £133 22kg.
Fat ewes sold to £92 presented by T Dobson, £89; C Richardson £90 and C Nugent £88.
Store lambs peaked at £134 for a pen of 19kg ewe lambs presented by J Sloane; W Ferry £128 19kg; P Garvey £126 20kg; C Nugent £125 20kg and E Heatherington £111 17kg.