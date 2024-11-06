Marts: Trade remaining firm at Draperstown Mart, weanlings to 392ppk
Bullocks
J Rodgers £2420/1010kg £1700/710kg £1640/710kg B Devlin £1740/550kg £1550/460kg £1450/470kg S Gilchrist £1590/540kg £1530/510kg L Kerrigan £1460/550kg £1400/520kg £1370/490kg K Baxter £1390/490kg £1350/480kg £1340/460kg £1310/450kg £1310/460kg V McKenna £1370/430kg £1290/420kg M Glass £1290/500kg £1100/480kg J McCorry £1280/400kg £1230/370kg J Devlin £1220/490kg £1130/470kg and J Groogan £1200/490kg.
Heifers
D Duncan £1700/680kg £1530/580kg £1460/570kg B Devlin £1700/540kg £1250/430kg Hawthorn Heights £1560/490kg £1560/480kg £1560/540kg £1490/490kg £1460/460kg £1430/470kg £1430/470kg £1420/480kg £1400/460kg £1400/420kg £1400/480kg £1380/430kg £1320/460kg J Groogan £1360/500kg £1230/460kg J McCorry £1200/500kg and M Glass £1180/430kg £1180/410kg £1100/470kg £1090/470kg £1000/380kg.
Male weanlings
J Robinson £1390/440kg £1300/400kg £1180/350kg £1140/340kg £1020/310kg £1010/260kg M Rosborough £1350/400kg £1350/410kg £1330/370kg £1280/400kg £1130/400kg £1110/410kg £900/300kg P Campbell £1270/3280kg £1210/380kg £1200/340kg £1150/350kg £1140/310kg J McGurk £1270/380kg £1130/330kg S Thompson £1170/330kg £970/280kg and A Craig £1020/340kg £1000/320kg.
Female weanlings
J Heagney £1150/350kg £1040/320kg £1000/320kg £1000/300kg £930/320kg P Campbell £1130/380kg £1030/370kg J Kelly £1070/280kg £990/260kg M Rosborough £1050/410kg £1000/340kg £950/320kg £900/300kg J Robinson £1000/360kg £900/300kg M Cahoon £960/370kg and A Craig £950/.320kg £870/290kg.
Fat cows
O Heagney £2025/810kg £1760/800kg J Lyle £1989/850kg N Jordan £1848/660kg D rafferty £1746/710kg J McKenna £1722/790kg M McGuigan £1642/740kg H Bradley £1632/680kg £1608/600kg £1562/620kg £1438/510kg W McKee £1573/610kg K Monaghan £1569/590kg D Duncan £1568/700kg E McCormack £1504/690kg P McNally £1482/570kg W McKee £1414/680kg J Chiver £1278/460kg P McBride £1274/490kg B Stewart £1264/620kg £1248/520kg and D Rafferty £1156/490kg.
Bulls
TJ Beattie £2367/890kg I McKenna £2158/830kg J McKenna £1947/910kg and P McAvoy £1945/690kg.