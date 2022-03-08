Milestone at Omagh as suckled calves sell £800 over their weight
Another milestone was passed on Wednesday, 2nd March when suckled calves sell to £800 over their weights e.g. 510k at £1360 in a show of over 400 calves at Omagh.
Bull/Bullocks: Seamus O’Brien, Loughmacrory 510k £1360; 505k £1240; 480k £1280, Gary O’Kane, Drumquin 490k £1290; 400k £1150; 395k £1130, John Daly, Dunamore 475k £1280; 420k £1100, P. McMenamin, Envagh 580k £1320, J. J. O’Brien, Loughmacrory 385k £1240, S. Carron, Ederney 520k £1220, Jas. McBride, Strabane 400k £1160, P. Gallagher, Newtownstewart 440k £1220; 430k £1170; 465k £1150, Noel Beacom, Ederney 430k £1190; 390k £1010; 360k £920, P&K. Horisk, Errigal 400k £1080; 375k £1010; 380k £1010, R. J. Mowbray, Droit 485k £1300; 460k £1160; 450k £1090, J. Allen, Fyfin 410k £1080; 390k £990, G. Rafferty, Carrickmore 495k £1270, G. Fulton, Dromore 460k £1150, J. C. Norris, Omagh 405k £1000, J. Travers, Castlederg 480k £1140; 440k £1030; 555k £1180, D. Huey, Artigarvan 410k £980; 375k £960; 370k £950, S. Allen, Meaghy 320k £950; 355k £980, E. Slevin, Dromore 310k £900; 355k £930, J&M. Donnelly, Drumquin 320k £900, I. Anderson, Sixmilecross 325k £900; 365k £930, B. Breen, Eskra 305k £840; 325k £880; 295k £830, E. O’Kane, Claramore 360k £980, C. Mitchell, Tattyreagh 360k £970; 390k £1000, R. J. Sproule, Garvetagh 335k £890; 320k £850; 380k £990, M. Brogan, Glenhull 320k £840; 225k £720, M. Hollywood, Greencastle 300k £990 (£3.30 ppk), W. E. Clarke, Newtownstewart 340k £900, S. F. Laird, Ardstraw 360k £940, J. Walsh, Arvalee 350k £900, D. W. Reaney, Plumbridge 370k £950, M. C. McCoy, Dromore 390k £990, S. Crawford, Killeter 285k £860.
Heifer Calves: A. Mitchell, Drumquin 375k £1150, J. Daly, Dunamore 390k £1150; 450k £1140; 440k £1110; 335k £1060, E. O’Kane, Claramore 405k £1060; 365k £1000, D. Huey, Artigarvan 450k £1140; 405k £990; 410k £1000, S. Allen, Meaghy 465k £1080, Declan Carlin, Castlederg 435k £1000; 475k £1090; 470k £1000, L. Hamilton, Drumlea 435k £1120; 305k £870, Jas. McBride, Strabane 350k £1080, M. Hollywood, Greencastle 320k £880; 360k £970, R. J. Mowbray, Droit 310k £860, C. Armstrong, Remackin 385k £970; 345k £850, Jason Smyth, Killen 365k £910; 345k £840, Wm. Evans, Lack 350k £860, J & M. Donnelly, Drumquin 275k £890 (323 ppk), A. Gallagher, Killeter 300k £890.