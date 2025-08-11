More cattle on offer at Draperstown Mart, cows topped £3878.40
Bullocks
P Diamond £2670/710kg (376ppk) P McKnight £2510/690kg (363ppk) £2470/610kg (404ppk) £2460/520kg (473ppk) £2400/630kg (381ppk) £2400/630kg (381ppk) £2390/650kg (367ppk) £2370/580kg (408ppk) E Ferguson £2500/670kg (373ppk) £2300/620kg (371ppk) D Donnelly £1850/470kg (393ppk) £1800/470kg (383ppk) and K Sweeney £1630/450kg (362ppk) £1620/450kg (360ppk).
Heifers
E Ferguson £2310/620kg (372ppk) £2250/570kg (394ppk) £2240/650kg (344ppk) £2160/540kg (400ppk) £2060/630kg (327ppk) £1990/520kg (382ppk) £1760/480kg (366ppk) J Kerr £1950/510kg (382ppk) £1750/440kg (397ppk) £1710/490kg (349ppk) J Devine £1920/520kg (369ppk) R Donnelly £1870/490kg (381ppk) H Donnelly £1760/480kg (366ppk) and D Donnelly £1440/450kg (320ppk).
Weanlings
J Chivers £2370/550kg (430ppk) £2340/560kg (417ppk) £2310/570kg (405ppk) £2280/530kg (430ppk) £2250/540kg (416ppk) £2250/520kg (432ppk) £2250/510kg (441ppk) £2250/500kg (450ppk) £2200/510kg (431ppk) £2170/520kg (417ppk) £2170/490kg (442ppk) £2170/470kg (461ppk) £2110/430kg (490ppk) J Costello £1840/360kg (511ppk) £1680/340kg (494ppk) S Farrell £1430/300kg (476ppk) £1170/230kg (508ppk) and S McKenna £1240/310kg (400ppk).
Fat cows
D Campton £3878.40/960kg (404ppk) I Campbell £2769.20/860kg (322ppk) D Duncan £2705.40/810kg (334ppk) £2362.80/660kg (358ppk) £1952/610kg (320ppk) H Bradley £2641.20/710kg (372ppk) £2506.60/830kg (302ppk) £1984/640kg (310ppk) D Bradley £2373.80/830kg (286ppk) W Phillips £2246.40/720kg (312ppk) and K McMullin £1892.80/560kg (338ppk).
Bulls
I Campbell £2870/990kg (390ppk) D Duncan £3307.20/1060kg (312ppk) £2263.20/690kg (328ppk) £2232/620kg (360ppk) A McGuigan £2710/870kg (311ppk) H Walls £2547.20/640kg (398ppk) R Kee £2480/690kg (359ppk) £1720/540kg (318ppk) £1500/470kg (319ppk) F Donnelly £2150/560kg (383ppk) HH Henry £1863/690kg (270ppk) and G McElroy £1350/370kg (364ppk).