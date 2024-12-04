More record prices for sheep at Gortin Mart, fat ewes to £230

More record prices this week again in Gortin Mart with fat lambs selling to £167.50/25.5kg, store lambs £134/21kg and fat ewes £230.

Fat lambs

J McHugh £167.50/25.5kg A McFarland £164.50/26.5kg K McGrath £164/27kg A Fleming £163.50/26.5kg £147.50/24kg £147.50/23kg D Fleming £162/25.5kg C Caldwell £160/24.5kg W McFarland £160/25.5kg F Bradley £160/26kg C McAleer £159.50/28.5kg P Quinn £158/26.5kg T Johnston £157.50/26.5kg £147/24.5kg N Mimnagh £156/25.5kg M Brogan £155/25kg J Doherty £155/25kg R Scott £154/24.5kg S Conway £153.50/24kg W Moore £152.50/24.5kg R Wilson £150/24.5kg J Doherty £150/24kg B Hempton £150/26kg £150/25.kg P Kelly £150/24kg W McFarland £149/23.5kg P Quinn £148.50/24kg W McDermott £148/23kg C McAleer £148/24.5kg W Lyttle £145/23kg D Kirk £143/23kg D Gallagher £139/22.5kg and F Bradley £139/22.5kg.

Lighter lambs

Farming Life livestock markets

T Bingham £134/21kg £129/21kg £128.50/21.5kg £120/18kg C Scott £133/21.5kg £131.50/20.5kg S McDonald £132/21.5kg D Gallagher £131/21.5kg P O'Neill £130/21kg D McAleer £130/20.5kg KIng Farms £128/21kg B O'Neill £128/19.5kg D Baxter £126/19.5kg £122/19kg H Wilson £123.50/20kg R Hamilton £123/20kg D Flanagan £120/19kg £119/18.5kg D Fleming £119/19.5kg F Doherty £117/18kg Meadowbrook Farms £116/18kg and D Flanagan £115/17.5kg.

Fat ewes

D Fleming £230 R Clarke £216 £180 £178 £150 P Heron £215 A Donald £210 R McTeague £208 £178 £172 L Bowden £206 £172 £170 M Brogan £200 £185 D Gormley £190 £180 £160 D Martin £190 £145 P Heron £190 A McKelvery £184 H Wilson £176 £166 K Thom £176 D Sawyers £170 K McAdoo £168 A McKelvey £168 £164 A Fleming £150 S Rafferty £142 K Bayne £140 and R Clarke £136.