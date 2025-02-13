More records smashed at Lisahally Mart, weanlings topping at 412ppk
Bullocks
K McShane £2300/700kg (328ppk) £2240/680kg (329ppk) K Laughlin £2160/600kg (360ppk) £2120/610kg (347ppk) £1940/600kg (323ppk) £1900/590kg (322ppk) £1850/590kg (313ppk) £1780/520kg (342ppk) £1730/550kg (314ppk) £1660/580kg (286ppk) T Whiteside £2190/670kg (326ppk) £2150/640kg (335ppk) £2150/640kg (335ppk) £1960/630kg (311ppk) £1950/570kg (342ppk) £1760/520kg (338ppk) J Flanagan £2050/620kg (330ppk) £1940/580kg (334ppk) £1850/580kg (319ppk) £1780/550kg (323ppk) £1750/520kg (336ppk) J Snodgrass £2010/570kg (352ppk) £1730/510kg (339ppk) P McShane £1900/580kg (327ppk) C Wilson £1770/580kg (305ppk) £1730/540kg (320ppk) £1600/490kg (326ppk) £1560/460kg (339ppk) £1500/440kg (340ppk) J Curry £1580/470kg (336ppk) and J Logue £1460/450kg (324ppk).
Heifers
D Taylor £2190/650kg (336ppk) £1800/530kg (339ppk) M Lyons £2170/640kg (339ppk) £2130/610kg (349ppk) £2000/590kg (339ppk) T Whiteside £1940/600kg (323ppk) £1850/590kg (313ppk) £1750/580kg (301ppk) £1680/560kg (300ppk) £1660/560kg (296ppk) £1650/550kg (300ppk) £1600/530kg (301ppk) £1530/510kg (300ppk) Hawthorn Heights £1660/620kg (267ppk) £1660/650kg (255ppk) £1600/570kg (280ppk) £1550/570kg (271ppk) £1520/550kg (276ppk) J Curry £1570/530kg (296ppk) £1480/490kg (302ppk) J Young £1550/430kg (360ppk) £1470/420kg (350ppk) S Davidson £1540/520kg (296ppk) J and R Young £1500/510kg (294ppk) and R Waugh £1440/450kg (320ppk) £1440/450kg (320ppk) £1380/380kg (363ppk).
Weanlings
M Smyth £1590/480kg (331ppk) £1500/480kg (312ppk) £1410/430kg (327ppk) £1260/340kg (370ppk) N Stevenson £1480/450kg (328ppk) £1270/390kg (325ppk) J Logue £1420/410kg (346ppk) £1330/400kg (332ppk) £1310/400kg (327ppk) £1210/390kg (310ppk) C Wilson £1300/320kg (406ppk) £1380/400kg (345ppk) £1290/330kg (390ppk) £1140/290kg (393ppk) £1160/310kg (374ppk) £1000/250kg (400ppk) S Millar £1300/350kg (371ppk) £1250/340kg (367ppk) £1160/310kg (374ppk) £1080/310kg (348ppk) £1010/280kg (360ppk) J Blair £1150/370kg (310ppk) £1080/340kg (317ppk) and M Clarkin £990/240kg (412ppk).
Fat cows
Hawthorn Heights £2488/870kg (286ppk) £1486/590kg (252ppk) £1302/620kg (210ppk) £1276/570kg (224ppk) M Lyons £2263/770kg (294ppk) £2102/730kg (288ppk) £1421/690kg (206ppk) J Thompson £1848/790kg (234ppk) £1767/570kg (310ppk) J Patrick £1790/560kg (319ppk) £1710/550kg (310ppk) J and R Young £1769/610kg (290ppk) £1040/500kg (208ppk) and A Buchanan £1508/650kg (232ppk) £1430/650kg (220ppk) £1240/400kg (310ppk).
Sheep
A firm trade this week again in Lisahally with lamb prices keeping strong midweight lambs sold to £160/23.5kg (680ppk) fat ewes topped £246 and breeding ewes £295.
Heavy lambs (over 25kg)
T Hamilton £174/29kg £170.50/27.8kg M Young £173/30kg D O'Neill £172/29.3kg £172/29kg £171.50/29.4kg J Blair £171/28kg £160/25kg Ballinacross Farms £170/28.2kg K Moore £170/28kg £165/27.5kg £162/25.8kg W McMurray £170/28.9kg G McKinney £170/30kg J Connolly £170.50/27.5kg R McKean £170/32.5kg £169/27.1kg £165/25.9kg K Robinson £167.50/26.7kg R Clarke £167/26kg J Cuthbert £166/25.5kg M Young £164/25.4kg and J Young £163/25kg.
Midweight lambs (22kg-25kg)
J Young £160/23.5kg J Robinson £160/24.6kg M Young £158/24.8kg K Walsh £155/24.3kg R Wilson £150/23.8kg £148/23.3kg G McKinney £150/24.4kg P Mortimer £149/22.1kg P McGuinness £148.50/24.1kg M Blair £143/22.5kg and W McMurray £139/23.1kg.
Lighter lambs (under 22kg)
P Mortimer £134.50/20.6kg J Thompson £131/21.3kg £110/18.3kg H McGuinness £130/20.6kg A Gibson £130/20.8kg S McDermott £128/21.2kg £127.50/20.5kg L McCullagh £126.5/21.1kg £125/19.8kg and H Sloan £124.5/18.5kg £121/17kg.
Fat ewes
B Johnston £246 W Purcell £222 £150 J Foster £200 £200 £176 £174 F Gormley £188 £178 £170 Ballinacross Farms £180 £178 £160 £150 K Johnston £168 G McDaid £164 R Smyth £164 £150 K Walsh £150 £150 £140 C Proctor £152 £146 and W Maxwell £150 £145.
Breeding ewes
J Henderson £295 £290 £280 £280 £265 £230 £200 and A Gibson £175.