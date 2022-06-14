No let up on demand for cattle at Omagh

Bullocks: G. McCarney, Seskinore 420k £1250; 470k £1390; 415k £1190; 490k £1400, D. Kerr, Seskinore 400k £1230; 485k £1290; 495k £1300, S. Kelly, Carrickmore 450k £1280; 470k £1290; 400k £1040, F. J. McGurk, Teebane 450k £1280; 485k £1300; 370k £1100, Wm. Irvine, Ederney 485k £1350; 510k £1480, M. McCracken, Mountfield 480k £1300; 425k £1090; 400k £1140, L. Barton, Lack 410k £1090, Sarah Miller, Newtownstewart 600k £1560; 535k £1360; 505k £1230, H. McAnea, Castlederg 695k £1790; 715k £1765, R. Henry, Dunmullan 645k £1650; 665k £1660; 645k £1585, P. Loughran, Tattysallagh 660k £1650; 670k £1630, M. McCullagh, Loughmacrory 595k £1490, M. Nugent, Carrickmore 625k £1525, Ross. Hemphill, Drumquin 520k £1240 and £1230; 460k £1090, A. Dickson, Drumquin 530k £1260; 540k £1220, Patk. Teague, Greencastle 370k £1120; 325k £930; 395k £1060, G. McDermott, Mountfield 305k £870; 260k £815, G. P. O’Neill, Strabane 265k £880; 360k £980; 260k £740, R. Hyndman, Ardmore 390k £930; 465k £1080, Patk. Fox, Creggan 460k £1110, J. Smyth, Killen 425k £1050; 340k £820.
Heifers: Stuart Johnston, Strabane 570k £1650; 585k £1530; 700k £1700, Wm. Irvine, Ederney 505k £1400; 535k £1400, R. Byrne, Killeter 560k £1520; 605k £1590; 600k £1560, M. McCracken, Mountfield 515k £1300, P. Sheerin, Donemana 670k £1670; 525k £1300; 625k £1540, A. R. Millar, Sion Mills 505k £1110, M. McKinley, Omagh 560k £1190, S. Kelly, Carrickmore 410k £1040; 405k £990; 460k £1100, J. Smyth, Killen 415k £1040, M. McCullagh, Loughmacrory 405k £990, L. Barton, Lack 425k £1010; 370k £920, D. Armstrong, Gortaclare 495k £1160, D. McFarland, Omagh 380k £1020, P. Teague, Greencastle 325k £820, M. J. Mullan, Mullaslin 335k £840; 245k £820, Wm. Boyd, Kesh 360k £890; 345k £830; 380k £900.
Fat Cows: D. McFarland, Omagh 850k £248, J. B. Daly, Creggan 610k £240, P. Teague, Greencastle 660k £239; 590k £234, C. McAskie, Mountjoy 1000k £235, D. McGrath, Belleek 550k £230, J. McKelvey, Killen 670k £225; 670k £218; 780k £211, G. Morris, Glenhull 760k £222, P. Morris, Creggan 680k £220, S. Beattie, Trillick 960k £220, G. Thompson, Kesh 560k £219, D. Vance, Trillick 640k £218, B. Liggett, Drumquin 730k £218, F. Campbell, Ballygawley 740k £218, B. McKenna, Newtownstewart 580k £216.
Friesian Cows: David Adams, Melmount 810k £187, C. McGinley, Ballygawley 760k £185, D. Alexander, Tarlim 690k £182, D. Longwell, Omagh 760k £178.
Dropped Calves
More beef-bred calves on offer, lifting the average price.
Greenbank farms, Killen £495l £455 and £450 B. Blue Bulls, Ciaran O’Kane, Drumquin £490 Limousin Heifer, S. Cassidy, Tattyreagh £460 and £440 Simmental Bulls, W. Campbell, Plumbridge £455 and £410 B. Blue Bulls, M. Davis, Dromore £415 and £410 Angus Bulls; £340 Angus Heifer, T. McDermott, Strabane £380 Charolais Heifer, Wm. Stevenson, Sion Mills £380 and £365 Angus Bulls, S. Shortt, Beragh £365 Angus Bull, D. Longwell, Omagh £335 Charolais Heifer; £325 Charolais Bull, Ken. Duncan, Trillick £335 B. Blue Heifer, V. Armstrong, Irvinestown £360 Angus Bull, S&A. Wilson, Omagh £320 Simmental Bull, Sam Robinson, Rock £300 Angus Bull.