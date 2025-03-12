Prices continue to rise at Lisnaskea Mart, cows and calves to £2080
This week strong weanling males sold to £1870 for a 430kg Charolais (£435) a 400kg Charolais sold to £1650 (£413) a 260kg Charolais sold to £1340 (£515) a 270kg Charolais sold to £1300 (£481) to a high of £523 per 100kg for a 260kg Charolais to £1340.
Cows and calves sold to £2080 for an Irish Moile cow with an Aberdeen Angus heifer calf at foot.
Weanling heifers sold to £1780 for a 470kg Limousin (£379) £1760 for 465kg Charolais (£378) a 340kg Charolais sold to £1340 (£394) with a 310kg Charolais to £1360 (£439) a 330kg Charolais sold to £1440 (£436) and a 230kg Charolais sold to £1100 (£478).
Leading prices
Store and weanling males
Lisnaskea producer 430kg Charolais to £1870 (£435) Rosslea producer 400kg Charolais to £1650 (£413) 310kg Charolais to £1360 (£439) 260kg Charolais to £1360 (£523) and 320kg Charolais to £1320 (£413) Rosslea producer 415kg Charolais to £1580 (£381) and 365kg Charolais to £1400 (£381) Newtownbutler producer 350kg Charolais to £1450 (£414) Belleek producer 295kg Charolais to £1420 (£481) 260kg Charolais to £1340 (£515) a 270kg Charolais to £1300 (£481) and a 260kg Limousin to £1090 (£419) Rosslea producer 390kg Charolais to £1420 (£364) and a 370Kg and a 3790kg Charolais to £1260 (£341) Rosslea producer 355kg Charolais to £1410 (£397) Lisnaskea producer 295kg Limousin to £1310 (£444) and 325kg Limousin to £1250 (£385) Augher producer 355kg Aberdeen Angus to £1200 (£338) and 425kg Limousin to £1200 (£282) Magheraveely producer 300kg Limousin to £1040 (£347) and 220kg Limousin to £720 (£327) Derrylin producer 250kg Hereford to £960 (£384) and Lisnaskea producer Brookeborough producer 215kg Limousin to £940 (£437).
Store and weanling heifers
Maguiresbridge producer 470kg Limousin to £1780 (£379) 340kg Charolais to £1340 (£394) and 250kg Charolais to £1100 (£440) Lisnaskea producer 465kg Charolais to £1760 (£378) 475kg Charolais to £1760 (£371) 510kg Charolais to £1730 (£339) 465kg Charolais to £1600 (£344) 460kg Charolais to £1560 (£339) and 420kg Charolais to £1450 (£345) Rosslea producer 330kg Charolais to £1440 (£436) 375kg Charolais to £1410 (£376) 360kg Charolais to £1390 (£386) 340kg Charolais to £1380 (£408) 320kg Charolais to £1370 (£428) 340kg Charolais to £1360 (£400) and 310kg Charolais to £1240 (£400) Macken producer 360kg Limousin to £1410 (£392) 300kg Limousin to £1250 (£417) 295kg Limousin to £1250 (£424) 310kg Limousin to £1180 (£381) 280kg Charolais to £1160 (£414) 250kg Limousin to £1140 (£456) 300kg Limousin to £1050 (£350) and 260kg Limousin to £1020 (£392) Rosslea producer 310kg Charolais to £1380 (£445) 350kg Charolais to £1360 (£439) 355kg Charolais to £1190 £335) 260kg Charolais to £1130 (£435) 230kg Charolais to £1100 (£478) and 310kg Charolais to £1060 (£342) Rosslea producer 310kg Charolais to £1360 (£439) Lisnaskea producer 375kg Limousin to £1340 (£357) and 310kg Limousin to £1180 (£381) Lisnaskea producer 360kg Limousin to £1310 (£364) Belleek producer 245kg Charolais to £1170 (£478) 245kg Charolais to £1140 (£465) and 270kg Charolais to £1030 (£381) Magheraveely producer 390kg Aberdeen Angus to £1170 (£300) 415kg Aberdeen Angus to 31100 (£265) 340kg Aberdeen Angus to £1010 (£297) 330kg Aberdeen Angus to £950 (£288) 385kg Aberdeen Angus to £950, 340kg Belgian Blue to £880, and 340kg Aberdeen Angus to £860. Derrylin producer 285kg Limousin to £1100 (£386) 350kg Aberdeen Angus to £1080 (£309) 300kg Limousin to £1050 (£350) 310kg Aberdeen Angus to £1050 (3339) 295kg Limousin to £1040 (£353) and 320kg Aberdeen Angus to £970 (£303) Rosslea producer 340kg Simmental to £1090 (£321) and 295kg Charolais to £1050 (£356) and Tamlaght producer £2080 for Irish Moile cow with Aberdeen Angus heifer calf at foot.
More cattle required weekly to supply this growing demand from online and ringside competition.