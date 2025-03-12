Prices continue to rise at Lisnaskea Mart, cows and calves to £2080

Prices just keep on rising for another good entry of quality store and weanling cattle on offer at Lisnaskea Livestock Sales on Tuesday 11th March.

This week strong weanling males sold to £1870 for a 430kg Charolais (£435) a 400kg Charolais sold to £1650 (£413) a 260kg Charolais sold to £1340 (£515) a 270kg Charolais sold to £1300 (£481) to a high of £523 per 100kg for a 260kg Charolais to £1340.

Cows and calves sold to £2080 for an Irish Moile cow with an Aberdeen Angus heifer calf at foot.

Weanling heifers sold to £1780 for a 470kg Limousin (£379) £1760 for 465kg Charolais (£378) a 340kg Charolais sold to £1340 (£394) with a 310kg Charolais to £1360 (£439) a 330kg Charolais sold to £1440 (£436) and a 230kg Charolais sold to £1100 (£478).

Leading prices

Store and weanling males

Lisnaskea producer 430kg Charolais to £1870 (£435) Rosslea producer 400kg Charolais to £1650 (£413) 310kg Charolais to £1360 (£439) 260kg Charolais to £1360 (£523) and 320kg Charolais to £1320 (£413) Rosslea producer 415kg Charolais to £1580 (£381) and 365kg Charolais to £1400 (£381) Newtownbutler producer 350kg Charolais to £1450 (£414) Belleek producer 295kg Charolais to £1420 (£481) 260kg Charolais to £1340 (£515) a 270kg Charolais to £1300 (£481) and a 260kg Limousin to £1090 (£419) Rosslea producer 390kg Charolais to £1420 (£364) and a 370Kg and a 3790kg Charolais to £1260 (£341) Rosslea producer 355kg Charolais to £1410 (£397) Lisnaskea producer 295kg Limousin to £1310 (£444) and 325kg Limousin to £1250 (£385) Augher producer 355kg Aberdeen Angus to £1200 (£338) and 425kg Limousin to £1200 (£282) Magheraveely producer 300kg Limousin to £1040 (£347) and 220kg Limousin to £720 (£327) Derrylin producer 250kg Hereford to £960 (£384) and Lisnaskea producer Brookeborough producer 215kg Limousin to £940 (£437).

Store and weanling heifers

Maguiresbridge producer 470kg Limousin to £1780 (£379) 340kg Charolais to £1340 (£394) and 250kg Charolais to £1100 (£440) Lisnaskea producer 465kg Charolais to £1760 (£378) 475kg Charolais to £1760 (£371) 510kg Charolais to £1730 (£339) 465kg Charolais to £1600 (£344) 460kg Charolais to £1560 (£339) and 420kg Charolais to £1450 (£345) Rosslea producer 330kg Charolais to £1440 (£436) 375kg Charolais to £1410 (£376) 360kg Charolais to £1390 (£386) 340kg Charolais to £1380 (£408) 320kg Charolais to £1370 (£428) 340kg Charolais to £1360 (£400) and 310kg Charolais to £1240 (£400) Macken producer 360kg Limousin to £1410 (£392) 300kg Limousin to £1250 (£417) 295kg Limousin to £1250 (£424) 310kg Limousin to £1180 (£381) 280kg Charolais to £1160 (£414) 250kg Limousin to £1140 (£456) 300kg Limousin to £1050 (£350) and 260kg Limousin to £1020 (£392) Rosslea producer 310kg Charolais to £1380 (£445) 350kg Charolais to £1360 (£439) 355kg Charolais to £1190 £335) 260kg Charolais to £1130 (£435) 230kg Charolais to £1100 (£478) and 310kg Charolais to £1060 (£342) Rosslea producer 310kg Charolais to £1360 (£439) Lisnaskea producer 375kg Limousin to £1340 (£357) and 310kg Limousin to £1180 (£381) Lisnaskea producer 360kg Limousin to £1310 (£364) Belleek producer 245kg Charolais to £1170 (£478) 245kg Charolais to £1140 (£465) and 270kg Charolais to £1030 (£381) Magheraveely producer 390kg Aberdeen Angus to £1170 (£300) 415kg Aberdeen Angus to 31100 (£265) 340kg Aberdeen Angus to £1010 (£297) 330kg Aberdeen Angus to £950 (£288) 385kg Aberdeen Angus to £950, 340kg Belgian Blue to £880, and 340kg Aberdeen Angus to £860. Derrylin producer 285kg Limousin to £1100 (£386) 350kg Aberdeen Angus to £1080 (£309) 300kg Limousin to £1050 (£350) 310kg Aberdeen Angus to £1050 (3339) 295kg Limousin to £1040 (£353) and 320kg Aberdeen Angus to £970 (£303) Rosslea producer 340kg Simmental to £1090 (£321) and 295kg Charolais to £1050 (£356) and Tamlaght producer £2080 for Irish Moile cow with Aberdeen Angus heifer calf at foot.

More cattle required weekly to supply this growing demand from online and ringside competition.

