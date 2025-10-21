Prices rocketing at Draperstown Mart, stores selling to £3220

A large entry this Friday with prices rocketing at Draperstown Mart with stores selling to £3220, weanlings selling to £2550 and fat cows making £3168.

Bullocks M McAlister £2720/760kg (357 ppk), £2590/630kg (407 ppk), £2500/660kg (378 ppk), 2430/680kg (357 ppk), £2420/640kg (378 ppk), £2330/610kg (382ppk), J Rodgers £2610/740kg (352 ppk), £2500/710kg (352 ppk), £2380/710kg (335 ppk), £2300/750kg (306 ppk), D G McAlister £2500/690kg (362ppk), £2500/670kg (373 ppk), P McCullagh £2420/580kg (417 ppk), £2400/670kg (358 ppk), M Brizzell £2400/580kg (413 ppk), £2400/600kg (400 ppk), £2160/520kg (415 ppk), W Park £2370/600kg (395 ppk), £2200/600kg (366 ppk), £2170/530kg (409 ppk), £2120/530kg (400 ppk), M Kyle £2250/480kg (468 ppk), £2180/480kg (454 ppk), £2160/440kg (490 ppk), J McErlain £2250/560kg (401 ppk), £2160/550kg (392 ppk), T McAllister £2240/530kg (422 ppk), £2150/510kg (421 ppk), E Bradley £2200/530kg (415 ppk) and F Hughes £2180/470kg (463 ppk), £2150/430kg (500 ppk), £2120/480kg (441 ppk).

Heifers

S and D McReynolds £3220/580kg (555 ppk), £2620/600kg (436 ppk), £2310/640kg (360 ppk), £2290/550kg (416 ppk) £2240/540kg (414 ppk), £2200/540kg (407 ppk), £2100/500kg (420 ppk), £1900/460kg (413 ppk), L McKenna £2600/620kg (419 ppk), A McConnell £2590/600kg (431ppk), £2500/569kg (446 ppk), £2480/520kg (476 ppk), £2300/570kg (403 ppk), £2280/510kg (447 ppk), £2250/490kg (459 ppk), £2000/520kg (384 ppk), £1770/460kg (384 ppk), £1720/430kg (400 ppk), D McCullagh £2260/630kg (358 ppk), £2120/560kg (378 ppk), £2000/520kg (384 ppk), R Abernethy £2080/510kg (407 ppk), £2040/540kg (377 ppk), £1730/480kg (360 ppk), P Mullan £2070/490kg (422 ppk), £2040/480kg (425 ppk), £1940/480kg (404ppk), £1900/410kg (463 ppk), £1810/420kg (431 ppk), £1740/420kg (414 ppk), E Bradley £2030/520kg (390 ppk), £1960/480kg (408 ppk), £1930/540kg (357 ppk), £1910/500kg (382 ppk), £1900/450kg (422 ppk), £1880/400kg (470 ppk), £1820/530kg (343 ppk), £1790/470kg (380 ppk), £1760/470kg (374 ppk), £1750/480kg (364 ppk), £1720/450kg (382 ppk), W Mills £1970/560kg (351ppk), T McAllister £1930/450kg (428 ppk) and G Mullan £1790/450kg (397ppk).

Draperstown Mart

Weanlings

L Devine £2550/450kg (566 ppk), £1800/400kg (450 ppk), £1800/400kg (450 ppk), M McBride £2200/430kg (512 ppk), £2120/420kg (505 ppk) £2060/460kg (447 ppk) £2040/420kg (485 ppk), £2040/430kg (474 ppk), £1710/400kg (427 ppk), L McGarvey £2010/400kg (502 ppk), £1930/340kg (567 ppk), £1920/380kg (505 ppk), £1830/340kg (538 ppk), S Devine £1990/380kg (523ppk), £1100/310kg (354 ppk) J Wilson £1920/410kg (468 ppk), £1890/450kg (420ppk), £1700/370kg (459 ppk), £1600/330kg (484 ppk), £1580/320kg (493ppk), £1500/330kg (454 ppk), A Bowman £1600/320kg (500 ppk), £1570/340kg (461 ppk), £1560/330kg (472 ppk), £1430/290kg (493 ppk) and B McCloskey £1580/380kg (415 ppk).

Suckler

L McGarvey £3400, £3200, £3150, £3100, £3100, £3000, £3000, £2780, £2600, Gortavoy Farms Ltd £2400 and L Blair £2080, £1700, £1680.

Fat cows

B McKenna £3168/800kg (396 ppk), M Fleming £2970/900kg (330ppk), £2904/880kg (330 ppk),£2733/790kg (346 ppk), £2510/770kg (326 ppk), £2492/760kg (328 ppk), £2385/790kg (302 ppk), £2080/650kg (320 ppk), £2019/660kg (306 ppk), P McGarvey £2752/800kg (344 ppk), £2415/750kg (322 ppk), £1702/660kg (258 ppk), R Henderson £2652/680kg (390ppk), P Young £2627/710kg (370 ppk), £2364/600kg (394 ppk), J McKenna £2390/720kg (332 ppk), £2304/720kg (320 ppk), L McGarvey £2251/670kg (336 ppk), £2198/700kg (314 ppk), E McCrory £2250/750kg (300 ppk), £2172/710kg (306 ppk), H Bradley £2202/770kg (286 ppk), £2197/650kg (338 ppk), £2070/620kg (334 ppk), J Crawford £2196/790kg (278 ppk), N Small £2160/740kg (292 ppk) and R Henderson £2142/700kg (306 ppk).

Bull

A Conway £3207/990kg (324 ppk), S Bradley £3050/820kg (372 ppk), J Logan £2890/850kg (340 ppk), D and G McMaster £2401/690kg (348 ppk), Keith McAdoo £2310/720kg (320 ppk), £2190/690kg (317 ppk), £1930/620kg (311ppk), R Henderson £2146/580 (370 ppk), B McKenna £2030/440kg (461 ppk), £1990/460kg (432 ppk) and McIvor Eggs £2020/590kg (342ppk), £1820/580kg (313 ppk), £1810/560kg (323 ppk), £1800/540kg (333 ppk), £1770/540kg (327 ppk) £1720/530kg (324 ppk), £1700/540kg (314 ppk).

Calves

Calves prices staying strong with bullocks selling to 689ppk (£2000/290kg) and heifers 620ppk (£1490/240kg).

Bulls/bullocks

E Logue £2050/370kg (554ppk) F Quogley £2050/410kg (500ppk) £2040/370kg (551ppk) £2010/370kg (543ppk) £1850/440kg (420ppk) £1740/380kg (457ppk) £1700/370kg (459ppk) £1620/390kg (415ppk) M McCrory £2020/360kg (561ppk) £2000/390kg (512ppk) £2000/350kg (571ppk) £1790/370kg (483ppk) M Rosborough £2000/290kg (689ppk) £1950/300kg (650ppk) £1810/330kg (548ppk) S Bradley £1740/350kg (497ppk) £1650/290kg (569ppk) £1590/260kg (611ppk) £1590/290kg (548ppk) £1510/250kg (604ppk) £1360/230kg (591ppk) A Bradley £1690/320kg (528ppk) B Small £1590/310kg (512ppk) £1580/300kg (526ppk) £1530/350kg (437ppk) £1470/270kg (544ppk) £1460/300kg (486ppk) and A Conway £1560/340kg (458ppk) £1520/320kg (475ppk) £1440/250kg (576ppk) £1360/270kg (503ppk).

Heifers

S Bradley £1840/360kg (511ppk) £1530/280kg (546ppk) £1490/240kg (620ppk) £1450/250kg (580ppk) £1440/260kg (553ppk) F Quigley £1700/370kg (459ppk) A Bradley £1600/370kg (432ppk) M McGuigan £1580/340kg (464ppk) £1300/390kg (333ppk) B Small £1510/280kg (539ppk) E Logue £1370/280kg (489ppk) M Rosborough £1350/330kg (409ppk) and JJ Diamond £1030/280kg (367ppk) £1010/260kg (388ppk) £1000/270kg (370ppk) £1000/260kg (384ppk).