Quality dictates prices at Omagh calf sale
The opening sale of 2022 at Omagh saw an entry of 230 calves, with prices very much depending on quality. Plainer sorts in less demand.
Bull/Bullock Calves: M. Teague, Dromore 505k £1230; 620k £1310, K. Teague, Dromore 410k £1080; 520k £1140; 455k £1060; 380k £1080, C. Cullinan, Fintona 415k £1090; 365k £1010, Jas. Love, Fintona 410k £1060; 445k £1080; 340k £950, D. Young, Lettercarn 420k £1050, J. Woods, Beragh 410k £110; 445k £1070, S. F. Laird, Ardstraw 400k £990; 345k £860, M. F. O’Neill, Tirquin 435k £1070; 360k £980, G. Conway, Drumlea 430k £1040, F. Gormey, Drumquin 440k £1060, S. McDonnell, Dromore 405k £960, H. B. Coll, Drumquin 475k £1100, G. Milligan, Ederney 490k £1110; 390k £960, J. J. Muldoon, Cookstown 345k £1100 (319 ppk), M. Moore, Kesh 400k £1110; 370k £910, P. Donaghy, Galbally 330k £910, H. McQuaid, Dromore 320k £860; 350k £930; 340k £850, R. J. Johnston, Belleek 385k E1020, P. McCallan, Carrickmore 270k £770; 290k £800; 300k £780.
Heifer Calves: S. Mellon, Fintona 470k £1140; 400k £1010, K. McSorley, Trillick 440k £990; 325k £800; 300k £820, P. Donaghy, Galbally 345k £890, Wm. Boyd, Kesh 370k £950; 385k £940; 340k £830, C. Conroy, Foremass 350k £860; 275k £760, Jas. Love, Fintona 335k £820, Patk. Slane, Carrickmore 335k £820; 375k £880; 355k £810, J. P. Monaghan, Ederney 350k £840, H. McQuaid, Dromore 275k £730, M. McCann, Sixmilecross 300k £790; 245k £650.
Monday 17th January 2022
Bigger numbers in all sections, especially calves which hit the 400 mark. Forward cattle still in great demand.
Bullocks: Dromore Farmer, 610k £1445; 620k £1455; 580k £1310, F. Fox, Carrickmore 535k £1260; 485k £1160, S. McNulty, Strabane 515k £1210; 510k £1170; 490k £1180, S. Whelan, Gortin 535k £1260, M. Cumisky, Creggan 515k £1200; 510k £1180; 545k £1250; 435k £1110, S. A. Rankin, Castlederg 570k £1320, S. Allen, Meaghy 690k £1590, D. Poyntz, Drumquin 670k £1540, G. Fyffe, Omagh 600k £1375; 570k £1280, F. Ferris, Leglands 680k £1545; 630k £1390; 620k £1360, A. McFarland, Beragh 545k £1235, R. Weir, Lack 685k £1500; 660k £1405, K. Ward, Claudy 590k £1290; 535k £1170; 570k £1230, N. McCombe, Donemana 730k £1600, R. Baxter, Drumquin 500k £1090.
Heifers: G. Scott, Donemana 505k £1220 and £1150; 525k £1190; 585k £1290; 480k £1160, J. Sloan, Irvinestown 600k £1430, N. Tirney, Dungannon 530k £1250; 560k £1310, B. Breen, Eskra 525k £1230; 530k £1200; 445k £1060, M. Cumisky, Creggan 550k £1260; 515k £1140; 385k £890, M. Walker, Corlea 705k £1540, D. K. Shortt, Drumragh 510k £1100, A. McElmurray, Arvalee 420k £1150, R. Baxter, Drumquin 415k £1000, N. Curley, Claudy 465k £1110; 445k £1040, J. Cleary, Dromore 435k £1030, J. Alexander, Drumquin 415k £960, K. Lynch, Castlederg 495k £1120; 435k £990.
Fat Cows: M. Johnston, Lack 680k £205, B, Breen, Eskra 600k £196; 540k £180; 620k £180, E. Coyle, Strabane 550k £195, D. Poyntz, Drumquin 870k £190 (£1653), W. R. Mehaffy, Strabane 600k £188 and £181; 640k £175, M. F. O’Neill, Tirquin 740k £185, M. McCoy, Dromore 560k £179, B. Coyle, Mullaslin 780k £178, N. Hemphill, Omagh 770K £176.
Friesian Cows: D. McDermott, Fintona 530k £172, J. S. Clarke, Drumlea 640k £159, D. Hamilton, Donemana 470k £154; 740k £134, C. McGlinchey, Ballygawley 680k £132; 590k £126; 710k £126, S. Porter, Kilclean 610k £131; 690k £130.
Weanlings: J. G. Bradley, Plumbridge £800 and £740 Charolais Bulls, S. Deery, Castlederg £660 and £580 Angus Bulls, E. McGirr, Ballygawley £570 and £540 Limousin Heifers, P. K. Donnelly, Beragh £585 and £520 Fleckveih Bulls, F. Gallogley, Ederney £570 Limousin Bull; £550 Limousin Heifer.
Dropped Calves: G. Anderson, Kesh £440, £430 and £375 Angus’, C. Emerson, Enniskillen £430 Angus, J. Henderson, Trillick £425 Fleckveih, R. Thompson, Kesh £420 Angus, C. Caldwell, Killen £400 Charolais, K. Warnock, Trillick £395 Limousin, B. McBride, B. Blue, J. L. Davis, Strabane £385 (3) Simmental, D. Alexander, Omagh £380 Simmental, B. Cooper, Castlederg £375 Angus, N. Jack, Mountjoy £370 B. Blue.
Heifer Calves: Wm. Wilson, Killybrack £420 B. Blue, C. Emerson, Enniskillen £385 Angus, Gallagher Enterprises, £365 B. Blue, C. Caldwell, Killen £365 Charolais, S. McCaffrey, Eskra £355 B. Blue; £355 Angus, P. Robinson, Augher £355 Simmental, L. Cooper, Killen £355 Charolais, J. Henderson, Trillick £355 and £330 Angus, B. McBride, Trillick £355 B. Blue, P. K. Donnelly, Beragh £340 Limousin, L. Logue, Trillick £335 Limousin.