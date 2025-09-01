Quality stock on offer at Enniskillen Mart, heavy weight bullocks to £3100
Heavy weight bullocks sold to £3100 for a 810kg Simmental and up to 389ppkg for a 755kg Simmental £2940.
Light weights sold to 517ppkg for a 435kg Limousin £2250.
Bullocks
Newtownbutler producer 635kg Charolais at £2530, 650kg Charolais at £2470, 575kg Charolais at £2090; Sixmilecross producer 380kg Aberdeen Angus at £1800, 380kg Charolais at £1800, 480kg Charolais at £2130, 480kg Limousin at £2350, 365kg Charolais at £1880; Ederney producer 705kg Limousin at £2540; Ballinamallard producer 455kg Limousin at £2240, 500kg Charolais at £2150; Trillick producer 430kg Charolais at £1730, 425kg Charolais at £2010, 385kg Charolais at £1750; Kinawley producer 390kg Charolais at £1700, 415kg Charolais at £1860; Aghalane producer 810kg Simmental at £3100, 705kg Limousin at £2790, 660kg Simmental at £2580, 755kg Simmental at £2940; Aughnacloy producer 455kg Limousin at £2100, 470kg Limousin at £1970; Rosslea producer 500kg Charolais at £2370, 500kg Charolais at £2310, 460kg Charolais at £2100, 430kg Limousin at £2070; Kesh producer 560kg Charolais at £2450, 515kg Charolais at £2350, 560kg Charolais at £2450, 600kg Charolais at £2700; Irvinestown producer 635kg Aberdeen Angus at £2800, 750kg Aberdeen Angus at £2750, 705kg Aberdeen Angus at £2490, 605kg Shorthorn at £2240, 635kg Aberdeen Angus at £2800; Tempo producer 410kg Charolais at £1880, 435kg Charolais at £1880, 335kg Charolais at £1640, 380kg Limousin at £1840; Enniskillen producer 460kg Limousin at £2300, 555kg Limousin at £2060, 540kg Limousin at £2350, 435kg Limousin at £2200; Derrygonnelly producer 505kg Aberdeen Angus at £2360, 500kg Friesian at £1570, 515kg Aberdeen Angus at £1890, 575kg Charolais at £2370, 635kg Charolais at £2380; Fintona producer 545kg Friesian at £1600, 535kg Aberdeen Angus at £1830, 390kg Fleckvieh at £1430; Lisnaskea producer 320kg Aberdeen Angus at £1610, 410kg Aberdeen Angus at £1930, 385kg Aberdeen Angus at £1870 and Florencecourt producer 610kg Aberdeen Angus at £2500, 530kg Aberdeen Angus at £2160.
Weanlings
In the weanling ring steers and bulls sold from £1300 to £2180 paid for a 415kg Charolais steer.
White heifers ranged from £1200 to £1970 for a 420kg Charolais.
Ruling prices
Kesh producer 288kg Charolais steer at £1700, 295kg Charolais steer at £1710, 281kg Charolais heifer at £1760, 280kg Charolais steer at £1590; Belcoo producer 375kg Charolais steer at £1850, 355kg Charolais steer at £1820, 285kg Charolais heifer at £1600; Letterbreen producer 260kg Charolais bull at £1720, 355kg Charolais bull at £2030, 295kg Charolais heifer at £1680; Belleek producer 220kg Charolais steer at £1390, 430kg Limousin steer at £1990, 430kg Limousin heifer at £1750; Derrygonnelly producer 455kg Charolais steer at £2150, 420kg Charolais heifer at £1880, 310kg Charolais heifer at £1630; Belcoo producer 300kg Charolais steer at £1800, 305kg Charolais steer at £1740, 355kg Charolais steer at £2040, 330kg Charolais heifer at £1700, 260kg Charolais heifer at £1500; Fivemiletown producer 270kg Charolais bull at £1600, 275kg Limousin bull at £1600, 215kg Charolais heifer at £1120; Enniskillen producer 345kg Limousin steer at £1570, 420kg Limousin steer at £1650, 410kg Charolais steer at £2000; Castlederg producer 355kg Charolais heifer at £1670, 275kg Limousin heifer at £1470, 375kg Limousin heifer at £1620; Garrison producer 315kg Charolais steer at £1890, 305kg Charolais steer at £1870, 355kg Charolais steer at £1800, 290kg Charolais steer at £1900; Irvinestown producer 365kg Charolais steer at £1980, 425kg Charolais steer at £2070, 390kg Charolais steer at £2110, 400kg Charolais steer at £1900; Trillick producer 485kg Aberdeen Angus bull at £1980, 305kg Aberdeen Angus bull at £1510, 365kg Aberdeen Angus bull at £1570; Rosslea producer 365kg Limousin steer at £1910, 290kg Limousin steer at £1680, 370kg Limousin steer at £1780 and Tempo producer 190kg Charolais bull at £1390, 325kg Charolais bull at £1610, 205kg Hereford bull at £900.
Heifers
Beef lots sold to 410ppk paid for a 585kg Limousin at £2400 and a top price of £2670.
Medium weight to 485ppk paid for a 505kg Limousin at £2450.
Light weight sold to 486ppk paid for a 405kg Charolais at £1970.
Clabby producer 670kg Charolais at £2670, 585kg Charolais at £2400; Lisbellaw producer 505kg Limousin at £2450; Newtownbutler producer 600kg Charolais at £2420; Magheraveely producer 545kg Charolais at £2200; Roscor producer 510kg Charolais at £2100; Lisnaskea producer 510kg Charolais at £2080; Tempo producer 495kg Charolais at £2060, 475kg Charolais at £2020; Trillick producer 470kg Charolais at £1990; Belleek producer 425kg Charolais at £1900, 390kg Charolais at £1840, 410kg Charolais at £1840 and Tamlaght producer 400kg Charolais at £1820, 405kg Charolais at £1750, 355kg Charolais at £1650.
Sucklers
2018 born Hereford cow with January born Limousin bull calf at £4080; 2018 born Hereford cow with January born Limousin bull calf at £3850; 2015 born Simmental cow with Hereford January born Limousin heifer calf at £3580; 2022 born Aberdeen Angus cow with Hereford July born Limousin heifer calf at £3890; 2023 born Charolais heifer due September £3000; 2022 born Aberdeen Angus cow due September to Limousin bull at £2900 and 2021 born Limousin bull £4150.
Fat cows
Irvinestown producer Limousin 620kg at £2280; Castlederg producer Charolais 775kg at £3100; Derrygonnelly producer Friesian 450kg at £1650; Letterbreen producer Charolais 805kg at £2750 and Fivemiletown producer Limousin 705kg at £2450.
Drop calves
Beef bred bull calves sold to £880 for a Aberdeen Angus and heifer calves to £700 for a Aberdeen Angus.
Letterbreen producer Aberdeen Angus heifer at £700, Aberdeen Angus bull at £700; Derrygonnelly producer Aberdeen Angus bull at £880; Enniskillen producer Aberdeen Angus heifer at £590, Aberdeen Angus heifer at £665; Maguiresbridge producer Aberdeen Angus bull at £760, Aberdeen Angus bull at £850, Aberdeen Angus bull at £830, Aberdeen Angus bull at £840; Lisbellaw producer Aberdeen Angus bull at £810; Enniskillen producer Charolais bull at £790, Charolais bull at £830 and Bellanaleck producer Aberdeen Angus bull at £640, Aberdeen Angus bull at £605, Aberdeen Angus heifer at £590.