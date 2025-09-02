Record prices at Draperstown Mart, stores selling to £3560/540kg
More cattle needed this Friday to keep up with buyers’ demands.
Bullocks
Eamon McNally £2600/650kg (400ppk), £2590/620kg (417ppk), £2500/570kg (438ppk), £2490/570kg (436ppk), £2420/560kg (432ppk), £2410/580kg (415ppk), P A McGuigan £2480/530kg (467ppk), £2460/580kg (424ppk), £2400/540kg (444ppk), £2400/610kg (393ppk), £2360/600kg (393ppk), £2290/480kg (477ppk), Olive Henderson £2420/670kg (361ppk), Kenneth and Garry Pinkerton £2420/510kg (474ppk), £2400/590kg (406ppk), £2380/510kg (466ppk), £2370/540 (438ppk), Eamon McNally £2300/590kg (418ppk), S Burke £2280/570kg (400ppk), Francis Hughes £2270/500kg (454ppk), £2270/500kg (454ppk), Sean Brogan £2270/460kg (493ppk), Olive Henderson £2260/640kg (353ppk), Joseph McVey £2244/600kg (374ppk), Francis Hughes £2230/500kg (446pk), £2200/580kg (379ppk), £2200/490kg (449pk), £2120/520kg (407ppk),£2000/430kg (465ppk), £1990/520kg (382ppk) Olive Henderson £2220/620kg (358ppk), Frederick Graham £2150/620kg (346ppk), £2140/640kg (334ppk), £2140/580kg (369ppk), £2040/550kg (370ppk) and Pat McKenna £1900/380kg (500kg, £1900/380kg (500kg), £1810/360kg (502ppk), £1720/320kg (537ppk).
Heifers
Andrew Fleming £3560/540kg (659ppk), £2390/570kg (419ppk), £2380/530kg (449ppk), £2350/530kg (443ppk), £2320/500kg (464ppk), Michael McGlade £2520/590kg (427ppk), £2400/550kg £436ppk), £2390/380kg (385ppk), £2320/560kg (414ppk), £2320/570kg (407ppk), £2310/540kg (427ppk), £2300/560kg (410ppk), £2260/550kg (410ppk), £2260/590kg (383ppk), £2230/520kg (428ppk), £2210/480kg (460ppk), £2200/500kg (440ppk), £2170/480ppk (452ppk), Andrew Fleming £2260/540kg (418ppk), £2160/500kg (432ppk) £2160/480kg (450ppk), £2100/470kg (446ppk), £2100/430kg (488ppk), £2050/490kg (418ppk), £2040/430kg (474ppk) , £2030/460kg (441ppk), £2030/500kg (406ppk), £2020/440kg (459ppk), £2000/460kg, (£434ppk), David McClure £1930/520kg (371ppk), £1920/490kg (391ppk), £1830/500kg (366ppk) and Pat McKenna £1800/370kg (486ppk), £1730/350kg (494ppk), £1670/340kg (491ppk).
Weanlings
S Crozier £2220/520kg (426ppk), £2110/510kg (413ppk), N Bradley £2030/410kg (495ppk),James Chivers £2000/500kg (400ppk), £1780kg (494ppk), £1720/350kg (491ppk) G Bradley £1840/370kg (497ppk), £1810/370kg (489ppk), £1740/420kg (414ppk), Pat McKenna £1710/380kg (450ppk),£1500/300kg (500ppk), J Black £1680/370kg (454ppk), £1520/340kg (447ppk) £1510/310kg (390ppk), £1170/300kg (390ppk) £1670/300kg (566ppk), £1160/230kg (504ppk), S Crozier £1660/320kg (518ppk) and N Bradley £1590/340kg (467ppk), £1390/280kg (496ppk).
Suckler cows
S Moore £3660, Margaret McKeegan £2120, £1900, £1480 and Francis McEldowney £1450.
Fat cows
T Beattie £3239.60/910kg (356ppk) £2784/870kg (320ppk) £2541/770kg (330ppk) £2243.60/710kg (316ppk) B Kelly £2770/700kg (395ppk) S Crozier £2671.20/840kg (318ppk)S Hopper £2548/650kg (392ppk) K Pinkerton £2525.60/770kg (328ppk) £2314/650kg (356ppk) £2106/650kg (324ppk) L McKenna £2433.60/720kg (338ppk) F McAleer £2352/800kg (294ppk) £2125.20/690kg (308ppk) B Devlin £2249/650kg (346ppk) J Black £2234.80/740kg (302ppk) P McKenna £2218.40/590kg (376ppk) J McVey £2208/690kg (2208/690kg (320ppk) S O'Neill £2201.60/640kg (344ppk) £2102.40/730kg (287ppk) J Chivers £2135/610kg (350ppk) S Hopper £2130/710kg (300ppk) and P McKenna £2052/570kg (360ppk).