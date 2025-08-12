Rising beef prices and favourable grass growth drives demand at Omagh Mart

Monday 11th August 2025: Rising beef prices and favourable grass growth has driven demand to a new level.

Bullocks

J McNulty, Glenmornan 750k £2860; 700k £2800; 730k £2700; 745k £2730, F McElroy, Fintona 760k £2800; 740k £2780; 670k £2750, Jas Colhoun, Omagh 740k £2760; 730k £2700, N Daly, Omagh 515k £2410; 470k £2090, D McCabe, Seskinore 570k £2550; 535k £2310; 500k £2300, S Kelly, Loughmacrory 520k £2270, D Breslin, Drumquin 560k £2370; 510k £2090; 530k £2170; 415k £2060, E Donaghy, Mountfield 580k £2360; 625k £2500; Chas Bogle, Lettercarn 535k £2160; 500k £1990; 620k £2440, S Cassidy, Tattyreagh 550k £2180; 515k £2040; 425k £1920, D McKinley, Tarlim 555k £2200; 585k £2310, J A McCay, Castlederg 615k £2410; 580k £2220, William Buchannon, Killyclooney 580k £2270, N Hemphill, Botera 435k £2180; 480k £2380, D McAleer, Drumnakilly 420k £2000; 490k £2200, F J McGurk, Kildress 350k £1850; 455k £2090; 425k £1930, M G Keys, Fintona 395k £2080; 465k £2100; 400k £1970 and F Clarke, Drumlea 390k £2000.

Heifers

Omagh Mart

J McElduff, Beragh 590k £2680; 600k £2460, K McCaffrey, Foremass 620k £2400, Jas Monaghan, Ederney 610k £2350; 540k £2060; 555k £2010, C Scott, Newtownstewart 700k £2340; 770k £2510, J P Breen, Trillick 515k £2290; 520k £2280; 525k £2290; 500k £2170, P McMenamin, Loughmacrory 510k £2160, G Corcoran, Arvalee 520k £2190; 540k £2270; 525k £2120, J McBeth, Artigarvan 510k £2120; 580k £2300, M McKinley, Omagh 525k £2030; 495k £1940, W Beggs, Seskinore 500k £1930, A Donald, Newtownstewart 465k £2260, D Breslin, Drumquin 455k £2100; 485k £2110; 830k £1500, N Hemphill, Botera 420k £1870; 355k £1590, Y Rogers, Donemana 455k £1860, A Gillen, Formil 350k £1640; 290k £1490, F Clarke, Drumlea 355k £1610 and N Glackin, Drumquin 385k £1460; 375k £1480; 420k £1620.

Fat cows

M Coyle, Carrickmore 580k £374, N McIlwaine, Plumbridge 860k £364 (£3130.00); 630k £358, O Robb, Castlederg 640k £358, D Elliot, Corlough 500k £354, J Woods, Beragh 630k £346; 690k £338; 700k £330, P McMenamin, Envagh 910k £340, E Cunningham, Sixmilecross 770k £330, D McAleer, Drumnakilly 690k £344; 640k £322 and F McGlinchey, Castlederg 630k £314.

Friesian cows

C Dixon, Sixmilecross 560k £276; 510k £234, S Clarke, Drumlea 520k £260 and J Edgar, Clanabogan 670k £252.

Fat bulls

K McAleer, Mountfield 900k £380 (£3420), W Browne, Clanabogan 800k £336 and S Marshall, Ardstraw 690k £340.

Weanlings

J Curran, Dromore £1500; £1480 and £1400 Charolais bulls, W C Young, Castlederg £1470 and £1440 Limousin bulls, P McMenamin, Envagh £1380 Charolais heifer, P McCaffrey, Clogher £1310 Limousin bull, M Fahy, Drumquin £1220, £1190 and £1160 Aberdeen Angus heifers and D Doyle, Trillick £1200 Aberdeen Angus bull; £1120 Hereford bull.

Dropped calves

T Thompson, Lack £1300 Charolais bull, T Mullan, Omagh £1060 Belgian Blue bull, K Warnock, Trillick £1020; £950 and £820 Limousin heifers, W C Young, Castlederg £1000 and £900 Limousin bulls, J McBrien, Fintona £980 Aberdeen Angus bull, A Sproule, Castlederg £980 and £970 Limousin bull, S Fraser, Kesh £960 Charolais heifer, T Wilson, Newtownstewart £870 Belgian Blue heifer, T Johnston, Clanabogan £925 and £920 Hereford bulls and Hall Kee, Strabane £650 (5) Friesian bulls.