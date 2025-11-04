Sheep prices remain keen at Gortin, store lambs to 755ppk
Lambs (over 24kg)
W Allen £159/30.2kg (526ppk) £150/29.8kg (503ppk) D OLone £150/30kg (500ppk) £142/27.4kg (518ppk) P Donaghy £149/27.3kg (545ppk) J Convery £148/29.3kg (505ppk) £144/26.4kg (545ppk) S Mullin £146/24.8kg (588ppk) A McCullagh £145/24.1kg (601ppk) S Conway £142.50/27.2kg (523ppk) A McKelvey £142/24.9kg (570ppk) J Doherty £140.50/25.1kg (559ppk) £139.50/24.9kg (560ppk) and W Moore £140/24.4kg (573ppk).
Lambs (under 24kg)
A Williamson £152/23kg (661ppk) K Laughlin £142.50/23kg (619ppk) A Whelan £142/23kg (617ppk) B O'Neill £141/23.3kg (605ppk) J McGlinchey £140/23kg (608ppk) £136/18kg (755ppk) W Tait £140/23.4kg (598ppk) D OLone £135/23.4kg (576ppk) £131/21.6kg (606ppk) N Rankin £131/22.1kg (592ppk) £117/19.9kg (587ppk) P Keenan £131/21.8kg (600ppk) G McElroy £130/21.4kg (607ppk) P Conwell £127/20.9kg (607ppk) and N Kee £121/19.1kg (633ppk).
Ewes
P McNulty £225 S Mullin £200 O Parkhill £200 £190 A Williamson £194 £170 D Calvert £190 £150 P Kelly £180 £154 O McAlister £180 D OLone £180 £172 J McGlinchey £178 C Boyd £170 P Keenan £164 P McCullagh £162 King Farms £160 R Robinson £160 £154 £142 P McCallan £148 J Wilson £144 £140 B Duffy £144 V Keenan £142 and W Tait £140.
Rams
P Traynor 330gns 320gns 310gns 300gns 300gns K Travers 330gns 290gns 200gns D McGee 290gns L Kealey 280gns 245gns H Donnelly 260gns 220gns K Hogg 250gns 210gns W Moore 240gns J Dolan 220gns 200gns and N Glass 200gns.