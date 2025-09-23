Sheep remaining firm at Lisahally Mart, fat ewes selling to £320
Fat lambs
W McMurray £153/29kg, Andrew Olphert £152/28kg, £150.50/27kg, Leona Young £150, John Adair £150/30kg, John Dodds £147/27kg, James Lowry £146.50/27kg, Roland Wilson £146/26kg , Stuart Parkhill £145/26kg, Seamus Farrell £145/24kg, Fergal Gormley £144/25kg, Charlie McDevitt £143/26kg, E McElhinney £142.50/24kg, £139.50/24kg, David Evans £142.50/25kg, Brendan McDevitt £142/25kg/24kg, £137/24kg, David Moore £142/25kg, Seoirse ONeill £140/24kg, Fred Stewart £139.50/23kg, J McCombe £139.50/24kg, John Adair £137.50/23kg and Jason McClelland £136.50/24kg.
Store lambs
Patrick Duffy £134, £134, £132, J F McCombe £134, £133.50, Scott Dunlop £133.50, R Olphert £131, Stuart Parkhill £130, Mark Warnock £130, E McElhinney £129, Stuart Caskie £128.50, DC Young £128, S McAteer £127.50, Martin Clerkin £127, R Olphert £126, Danny McLaughlin £125, £122n and J McCombe £123.
Fat ewes
Danny McLaughlin £320, Murray McCombe £230, Samuel Reilly £220, C Moran £210, Stephen Morrow £188, Russell Millen £185, £180, John Dodds £164, G Gibson £164, John Adair £160, H and L McCollum £156, John Quigley £154, Stuart Caskie £154, G Gibson £148, £134 and Stuart Parkhill £140.