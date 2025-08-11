Sheep trade staying high at Gortin Mart with store lambs selling to 833ppk
Lambs (over 24kg)
J Moss £173/26kg (665ppk) A Sloane £170/24kg (708ppk) £162/25kg (648ppk) L Moore £159/25kg (636ppk) T Coulter £158.50/26kg (609ppk) L Young £156/25.1kg (621ppk) D Hempton £152/26.1kg (582ppk) D Beattie £152/25.4kg (598ppk) J McCrossan £152/26.2kg (580ppk) T Johnston £150/26.8kg (559ppk) L Morrison £149.50/25.3kg (590ppk) D Gallen £149.50/25.2kg (593ppk) A Hamilton £149.50/24.3kg (615ppk) P Kelly £147/24.9kg (590ppk) A Fleming £144.50/24.1kg (599ppk) D McConnell £142/24.2kg (586ppk) and J Baxter £142/24kg (591ppk).
Lambs (22kg-24kg)
A Carson £164/22kg (745ppk) £140.50/22.3kg (630ppk) A Sloane £157/23.3kg (673ppk) £144/22.5kg (640ppk) £137/23kg (595ppk) J McKernan £144/22.9kg (628ppk) R Smyth £142/23kg (617ppk) R Rafferty £141/23.6kg (597ppk) N Laughlin £140/23.7kg (590ppk) D Beattie £140/23kg (608ppk) D Gallen £140/22.8kg (614ppk) KIng Farms £140/23.6kg (593ppk) R Wilson £140/23kg (608ppk) J McLaren £140/22.7kg (616ppk) W Torrens £136.50/22.2kg (614ppk) S Allen £136/22.1kg (615ppk) and S Kennedy £136/22.3kg (609ppk).
Lambs (under 22kg)
N Kelso £139/21kg (661ppk) J Robinson £136.50/21.8kg (626ppk) J O'Hagan £135.50/21.3kg (636ppk) S Quinn £135/21.6kg (625ppk) H Beattie £133.50/21.9kg (609ppk) P Doherty £131/20.8kg (629ppk) £130/21.2kg (613ppk) £124.50/18.6kg (669ppk) O Keenan £130.50/20.4kg (639ppk) £123/17.6kg (698ppk) C Frazer £130.50/20.8kg (627ppk) £129/20kg (645ppk) M Blee £128.50/20kg (642ppk) £127/19.6kg (648ppk) J Baxter £128.50/19.1kg (672ppk) K Thom £125/15kg (833ppk) and J Moss £125/18.1kg (690ppk) £119/15.8kg (753ppk).
Fat ewes
A Bowden £218 £170 J Ferris £218 A Morris £214 £202 L Hamilton £208 K Boyd £204 £200 £190 C Elliott £205 J Kerr £205 D Gallen £200 J McCrossan £198 H Savage £184 J McCardle £182 T Henry £180 H Gilmore £180 £180 C Frazer £178 W Armstrong £176 L Moore £174 P Hunter £174 £168 £150 A Baxter £172 K Thompson £172 L Hamilton £172 L Young £170 K Bayne £170 B Hopper £170 K Thom £170 R Sproule £168 J Baxter £168 N Kelso £166 D Beattie £164 and W Torrens £160.