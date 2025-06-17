Slightly easier trade for sheep at Markethill Mart, cull ewes selling to £244 each
Good quality midweight lambs sold from 650-690p/k for 20k at £138 from a Newtownhamilton farmer, followed by 676p/k for 20.2k at £136.50 from an Aghalee farmer.
Heavy lambs sold to 652p/k for 25.6k at £167 followed by 649p/k for 24.5k at £159.
Top price of £172 for 27k with several more pens from £150 - £164 each.
240 cull ewes sold to £244 each with others at £240, £238 and £235.
Main demand for heavy ewes from £170-£230, plainer types from £100-£150.
Heavy lambs
Newtownhamilton producer 25.6k £167 652p/k: Newry producer 24.5k £159 649p/k: Richhill producer 27k £172 637p/k: Armagh producer 24k £150 625p/k: Dromara producer 24.7k £152.50 617p/k and Portadown producer 26.6k £164 617p/k.
Midweight lambs
Newtownhamilton producer 20k £138 690p/k: Aghalee producer 20.2k £136.50 676p/k: Portadown producer 20.5k £138.50 676p/k: Ballynahinch producer 22.2k £148.50 669p/k: Jerrettspass producer 22.5k £149.50 664p/k: Waringstown producer 21.7k £144 664p/k: Whitecross producer 20.4k £135 662p/k: Hamiltonsbawn producer 20.6k £136 660p/k: Dungannon producer 22.65k £149.50 660p/k and Armagh producer 20k £132 660p/k.
Stores
Beragh producer 14.3k £113 790p/k: 14.5k £110 759p/k: 15k £111.50 743p/k: Portadown producer 17k £119 700p/k: Armagh producer 19.2k £132 687p/k and Portadown producer 19k £130 684p/k.