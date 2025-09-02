Smashing sale of cattle at Pomeroy Mart, bullocks to £2890/760kg
Bullocks
D Davidson £2890/760kg (380ppk) £2680/720kg (372ppk) J Haughey £2810/690kg (407ppk) £2670/720kg (370ppk) J Connolly £2640/610kg (432ppk) £2540/650kg (390ppk) £2440/570kg (428ppk) £2420/600kg (403ppk) £2300/560kg (411ppk) £2250/570kg (395ppk) £2220/600kg (370ppk) P Gallagher £2500/660kg (378ppk) R Kelly £2310/620kg (372ppk) O Little £2290/580kg (394ppk) £2270/480kg (472ppk) V Ramsey £2220/620kg (358ppk) £2150/580kg (370ppk) £2080/610kg (341ppk) K Grimes £2110/560kg (376ppk) £2040/510kg (400ppk) £1940/500kg (388ppk) S Garrivan £2090/520kg (401ppk) B McCrystal £2020/500kg (404ppk) £1990/420kg (473ppk) D Hackett £2010/600kg (335ppk) £1950/580kg (336ppk) £1920/540kg (355ppk) T Montgomery £1910/580kg (329ppk) and M Kerr £1900/370kg (513ppk) £1870/380kg (492ppk).
Heifers
C Rafferty £2840/550kg (516ppk) J Haughey £2700/700kg (385ppk) £2640/640kg (412ppk) £2520/670kg (376ppk) £2520/670kg (376ppk) £2490/620kg (401ppk) £2440/640kg (381ppk) £2410/630kg (382ppk) £2390/660kg (362ppk) £2310/590kg (391ppk) £2300/610kg (377ppk) M McGee £2470/650kg (380ppk) £2140/550kg (389ppk) T Turkington £2450/620kg (395ppk) R Kelly £2320/670kg (346ppk) £2270/600kg (378ppk) £2230/570kg (391ppk) £2220/630kg (352ppk) £2180/620kg (351ppk) P Trainor £2220/580kg (382ppk) £2190/580kg (377ppk) £2140/560kg (382ppk) £2070/570kg (363ppk) P Fay £2180/590kg (369ppk) £2120/580kg (365ppk) F Lagan £2120/600kg (353ppk) and D Gormley £2060/530kg (388ppk).