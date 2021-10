Steady trade for cattle at Ballymena

Ballymena Mart

Beef cows sold to 222p twice 900kg at £1998 and 740kg @ £1462. Friesian cows to 145p 830kg at £1203. Beef heifers to 251p 620kg at £1556. Beef bullocks to 263p 910kg @ £2393. Friesian bullocks to 190p 700kg at £1330.

Beef Cows: H Crawford, Newtownards Bel hfr 900kg £1998 (222), O Crawford, Newtownards Bel hfr 740kg £1642 (222), Matthews Bros, Glenarm Lim hfr 750kg £1635 (218), S J Adams, Ballymena Lim hfr 730kg £1584 (217), R Clyde, Templepatrick, Lim hfr 730kg £1511 (207), O Crawford, Newtownards Lim hfr 560kg £1131 (202), Lim hfr 510kg £1020 9200), P E Young, Moneymore Lim hfr 850kg £1649 (194).

Friesian Cows: A Gibson, Glenarm Hol 830kg £1203 (145), Wm Hoey, Ballymena Fri 690kg £993 9144), A Gibson, Glenarm Hol 650kg £936 (144), S Chestnutt, Ballymoney Fri 700kg £959 (137), A Gaston, Glarryford Fri 660kg £897 (136), R McCormick, Ballymoney Fri 630kg £850 (135), A Harbinson, Ballymena Fri 740kg £999 (135), D Minford, Crumlin Hol 670kg £877 (131),

Beef Heifers: S Higgins, Magherafelt Blo 620kg £1556 (251), G McMullan, Magherafelt Cha 690kg £1697 (246), S McGowan, Ballymoney Lim 650kg £1573 (242), G McMullan, Magherafelt Lim 660kg £1590 (241), Cha 720kg £1735 (241), Lim 610kg £1464 (240), Cha 650kg £1553 (239) C Humphrey, Ballymena Lim 620kg £1481 (239).

Beef Bullocks top per kg : H Crawford, Newtownards Bel 910lg £2393 (263), R McCurdy, Broughshane Lim 690kg £1800 (261), G McMullan, Magherafelt Blo 710kg £1846 (260), Lim 710kg £1824 (257), R McCurdy, Broughshane Lim 680kg £1740 (256), B Johnston, Limavady Cha 690kg £1759 (255), C McDevitt, Limavady Cha 740kg £1879 (254), R McCurdy, Broughshane Lim 660kg £1669 (253).

Bullocks top per head: H Crawford, Newtownards Bel 910kg £2393, Bel 870kg £2192, R T Morrow, Larne Cha 890kg £2020, C McDevitt, Limavady Cha 830kg £1983, M C Donaldson, Lisburn Lim 830kg £1967, R McCurdy, Broughshane Lim 800kg £1960, N Patterson, Dromore Lim 760kg £1915, R T Morrow, Larne Sim 820kg £1910.

Friesian Bullocks: R Currie, Ballymoney 700kg £1330 (190), D W Graham, Ballymena 660kg £1240, R Currie, Ballymoney 650kg £11196, 690kg £1269, 660kg £1207, D W Graham, Ballymena 660kg £1201 (182), S Pentland, Clontinglare 750kg £1365, R J Gage, Clough 600kg £1080 (180).

An entry of 31 dairy cows in Ballymena on Friday resulted in a great trade and sold to a top of £2380, leading prices as follows:

J Walker, Randalstown Hol hfr £2380, R J Hill, Randalstown Fri hfr £2200, N G Chambers, Newtownards Fri hfr £2180, J Ferguson, Straid Fri hfr £2140, N McCorry, Aghalee Hol fr £2100, S Jamieson, Broughshane Hol hfr £2100, A Hoey, Ballymena Fri hfr £2040.

A great entry of 60 suckler cows sold to £2100, leading prices as follows: R Clyde, Templepatrick Lim hfr with bull calf £2100, D Leathem, Lisburn Lim hfr in calf £1900, Sim hfr with fr calf £1820, Lim hfr with hfr calf £1750, D Gillan, Garvagh Abe hfr with bull calf £1720, D Leathem, Lisburn Bel Hfr with bull calf £1700 D Gillan, Garvagh Lim hfr with hfr calf £1660, D Leathem Lisburn Lim hfr with bull calf £1650.

330 dropped calves presented at Ballymena on Friday sold to £640 for bull calves, £640 for heifer calves, £365 for for bulls.

Bull calves: L Campbell, Carrickfergus Abe £640, Abe £640, Abe £640, Abe £640 S McKeown, Newtownabbey, Lim £610, G McMaster, Lim £605 D McKillop, Glenarm, Cha £600, S McKeown, Newtownabbey Lim £595.

Heifer calves: S McKeown, Newtownabbey Lim £640, James McLoughlin, Carnlough Sim £615, S Patterson, Carrickfergus, Lim £555, Linda Campbell, Carrickfergus Abe £545, D McKillop, Glenarm Lim £540, S Patterson, Carrickfergus Lim £535, Linda Campbell, Abe £530, S McKeown, Newtownabbey Lim £525.

Friesian bull Calves: M Semple, Carrowdore £365, £365, £365, £275, S Stewart, Newtownabbey £250, £250, £245, £245.

An entry of 350 weanlings resulted in an improved trade. Bullocks sold to £730 average for a Char 470kg £1200 offered by O’Kane farm, Dunloy. Heifers sold to £1110 average for a Sim 670kg £1780 presented by John Lynn, Coagh.

Bullocks 0-300kg: S Heffron, Randalstown Lim 160kg £550 (343), Lim 160kg £550 (343), E Sherrard, Ballyutoag Lim 220kg £745 (338), E Drummond, Ballynure Lim 220kg £730 (331), E Sherrard, Ballyutoag Cha 220kg £720 (327), A McErlean, Portglenone Cha 250kg £800 (320), W & G Hanna, Ballymoney Cha 250kg £790 (316), Cha 260kg £820 (315).

Bullocks 301-350kg: J Campbell, Carnlough Lim 330kg £1000 (303), E Browne Cha 340kg £980 (288), B & A McCammon, Larne Lim 320kg £880 (275), A Marks, Portglenone Lim 310kg £850 (274), B & A McCammon, Larne Lim 310kg £840 (271), S McIlhatton, Aughafatten Lim 320kg £860 (268), A McErlean, Ballymena Cha 310kg £830 (267), S Lowry, Glenavy Cha 310kg £830 (267).

Bullocks over 350kg: J Campbell, Carnlough Lim 360kg £1010 (280), D McAlonan, Dunloy Lim 380kg £1050 (276), Cha 400kg £1100 (275), J Campbell, Carnlough Lim 400kg £1100 (275), S Wright, Carnlough Lim 390kg £1070 (274), M/S D J & R White, Broughshane Cha 380kg £1010 (265), O’Kane Farm Ltd, Dunloy Cha 400kg £1060 (265), Mrs M Foster Cha 390kg £1020 (261).

Heifers 0-300kg: J Campbell, Carnlough Lim 300kg £1075 (358), S Heffron, Randalstown Lim 230kg £735 (319), Lim 160kg £500 (312), D Millan, Ballymoney Blo 210kg £645 (307), A Marks, Portglenone Lim 210kg £600 (285), E Sherrard, Ballyutoag Lim 240kg £685 (285), A McErlean, Portglenone, Cha 300kg £850 (283), Lim 300kg £850 (283).

Heifers 301-350kg: J Campbell, Carnlough Lim 310kg £950 (306), Lim 320kg £970 (303), Lim 320kg £950 (296), S McIlhatton, Aughafatten, Lim 320kg £820 (256), M Murray, Cushendall Lim 350kg £860 (245), M/S D J & R White, Broughshane Cha 320kg £785 (245), E Drummond, Ballynure Lim 330kg £800 (242), M Murray, Cushendall Cha 330kg £795 (240),

Heifers over 350kg: J Lynn, Cookstown Sim 670kg £1780 (265), M McKeever, Ballymoney Lim 390kg £990 (253), O’Kane Farm Ltd, Dunloy Cha 360kg £860 (238), E Sherrard, Ballyutoag Cha 360kg £850 (236), J McAuley, Ballyclare Cha 360kg £810 (225), S Anderson, Ballymoney Lim 360kg £800 (222), Lim 360kg £800 (222), M/S D J & R White, Broughshane Cha 390kg £865 (221).

An entry of 1600 sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharp trade. Store lambs sold to £104, ewe lambs to £142, breeders to £180, rams to 900gns. Leading prices as follows:-

Store lambs sold to: Ian Campbell, Templepatrick 32 Tex £104, J Martin, B’shane 5 Tex £104, WR Boyle, Larne 29 Tex £101, Ian Campbell 10 Tex £100, S Flanagan, B’shane 5 Dor £98, S Henderson, Donaghadee 8 Dor £97, JD Collins, Islandmagee 9 Ham £96, C Sterritt, Belfast 18 Tex £95.50, R Morrow, Glenarm 7 Cv £95.

Ewe lambs sold to: JE McCloskey, Draperstown 2 BF £142, A Lamont, Rasharkin 4 Blu £132, 2 Blu £127, R Morrow, Glenarm 4 Suff £124, Robert Davidson, Gleno 8 BF £124, D Mullan, Garvagh 3 Cv £124, N Alexander, Glenarm 15 Mule £122, 3 Mule £122, JE McCloskey 10 BF £122.

Breeders sold to: Hugh Morrell Macosquin 3 BF £180, H Calwell, Ballyhalbert 10 CB £170, 8 CB £166. S Nugent, Dungannon 13 CB £162, H Calwell 9 CB £142, John Moore, Cullybackey 5 Char £138, C McConaghie, Glenarm 2 Suff £136, M Morrell, Garvagh 7 Cv £130.

Rams sold to: DJ Jones, Nutts Corner Tex 960gns, Ian Lamont, Cullybackey Tex 850gns, A McCartney, Cloughmills Tex 750gns, JH Hegarty, Bendooragh Suff 660gns, Miss E Stevenson, Crumlin Tex 600gns, I Goudy, Greyabbey Tex 600gns, Robert Loughridge, Armoy (2) Blu 600gns, W Adams, Ballymena Blu 600gns, BF 600gns.

An entry of 268 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £820 over for a Lim 560kg at £1380 offered by G Arthur, B’shane. Heifers sold to £770 over for an AA 720kg at £1490 presented by CJ Henning, Moira.

Bulls/blks 0-500kgs: T Catherwood, Portglenone Lim 250kg £600 (240), (2) Lim 300kg £720 (240), AA 250kg £600 (240), (3) Lim 300kg £720 (240), J Dunlop, Cairncastle AA 390kg £910 (233).

501kg and over: G Arthur, B’shane Lim 560kg £1380 (246), JC Prentice, Comber Lim 570kg £1360 (238), Felix McKendry, B’shane Char 510kg £1210 (237), JC Prentice Lim 570kg £1350 (236), E & R Bell, Dundrod Char 530kg £1250 (235), JC Prentice Char 570kg £1340 (235), Barry Spence, Crumlin Sal 540kg £1250 (231), B McCann, Toomebridge Char 510kg £1180 (231).

Heifers 0-500kgs: D McCormick, Ballycastle Lim 420kg £990 (235), Lim 450kg £1035 (230), Matthews Bros, Glenarm Lim 470kg £1075 (228), D McCormick Lim 410kg £930 (226), Lim 430kg £930 (216), Ryan Spence, Crumlin Char 430kg £915 (212), O McConnon, Randalstown Bel 420kg £880 (209), T Catherwood, P’glenone Lim 350kg £720 (205).

501kg and over: Matthews Bros, Glenarm Lim 550kg £1200 (218), CJ Henning, Magheraberry AA 560kg £1170 (208), AA 720kg £1490 (206), RJ Graham, Dromara Lim 560kg £1080 (192).

An entry of 2582 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a super trade. Fat lambs sold to 511p for 16 Beltex 22.5kg at £115 presented by Glenkeen Livestock, Limavady and to a top per head of £120.50 for 3 Texels 26.5kg from John Ferguson, Ballyclare. Fat ewes sold to £181.

Fat lambs (2276)

Top per kg:: Glenkeen Livestock, Limavady 16 Bel 22.5kg £115 (511), J Boyd, Larne 20 Tex 20kg £102 (510), WP & H Esler, Islandmagee 5 Tex 20kg £102 (510), J McFetridge, Glenarm 8 Tex 20.5kg £104 (507), Leslie Turtle, Broughshane 20 Tex 21kg £106 (504), B Gaston, Ballymena 16 Tex 21kg £105.50 (502), JJ Hill, Islandmagee 15 Tex 21kg £105 (500), Robert Sloan, Glenwherry 2 Tex 22kg £110 (500), Joel Patterson, Carrick 21 Tex 21kg £105 (500), Robert McBride, Randalstown 10 Tex 22kg £110 (500).

Top per head: John Ferguson Jnr, Straid 3 Tex 26.5kg £120.50, Miss J Gilliland, Muckamore 43 Suff 29.5kg £119, G & AM Patton, Carrowdore 8 Tex 27kg £119, J Boyd, Doagh 1 Tex 42kg £118, R Boyle, Larne 10 Tex 25.5kg £118, N Boyd, B’shane 32 Tex 24.5kg £117.50, Sharon White, Cloughmills 20 Tex 25kg £117.50, S McGowan, Ballymoney 12 Suff 26.5kg £117, Norman Millar, Randalstown 26 Tex 25kg £117, 14 Tex 26.5kg £117.

Light lambs sold to: Hugh McNeill, Ballygally 23 Lleyn 17.5kg £95 (542), G McCullough, Ballyclare 11 Tex 19kg £103 (542), N Hamill, Aughfatten 6 Tex 19kg £102 (536), L Ballantine, Moorfields 8 Char 18kg £96 (533), Robert Topping, Islandmagee 18 Tex 19kg £100 (526), Gordon McFetridge, Glenarm 13 Tex 19.5kg £102 (523), Robert Topping, 17 Tex 16.5kg £85 (515), Joel Patterson, Carrick 18 Tex 19.5kg £100 (512), N Hamill, Aughfatten 6 Tex 19.5kg £100 (512), G Rea, Glenwherry 16 Tex 19.5kg £100 (512).

Fat ewes (306) sold to:

1st Quality

Suff - £58-£93

Tex – £120-£169

CB - £80-£134