Steady trade for sheep at Markethill Mart, good quality heavy hoggets to £168

An entry of 1000 sheep in Markethill on Monday 10th February sold in a steady demand.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with an ad-lite subscription to Farming Life, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you. Learn More Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Good quality heavy hoggets sold from 635-672p/k for 25k at £168 from a Cullyhanna farmer, followed by 667p/k for 24k at £160 for an Armagh producer. Overweight hoggets sold from £165 to £170 each.

Good quality midweights cleared from 615-717p/k from 21k at £150.50 for a Portadown farmer, followed by 715p/k for 20k at £143 from a Milford farmer.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

A smaller entry of stores sold to 740p/k for 19.2k for a Tynan farmer, followed by 723p/k for 19.7k at £142.50 for a Kilkeel farmer.

Farming Life livestock markets

200 cull ewes sold to £256. Main demand from £150 - £216.

Plainer ewes from £100 to £130.

In the breeding ring doubles sold from £300 to £405, singles from £220 to £300. Good quality in lamb ewes from £116 to £200 each.

Heavy hoggets

Cullyhanna producer 25k £168 672p/k: Armagh producer 24k £160 667p/k: Markethill producer 25.2k £167 663p/k: Markethill producer 24.9k £162.50 653p/k: Tandragee producer 24.5k £159.50 651p/k: Armagh producer 24.1k £156 647p/k: Tandragee producer 25.8k £167 647p/k: Armagh producer 24k £155 646p/k and Keady producer 24.8k £160 645p/k.

Midweight hoggets

Portadown producer 21k £150.50 717p/k: Milford producer 20k £143 715p/k: Waringstown producer 20k £139 695p/k: Cullyhanna producer 20.8k £144.50 695p/k: Armagh producer 21.5k £148 688p/k: Markethill producer 22.5k £153.50 682p/k: Gilford producer 22.4k £152.50 681p/k: Tandragee producer 21.4k £145.50 680p/k and Armagh producer 20.6k £140 680p/k.

Store hoggets

Tynan producer 19.2k £142 740p/k: Kilkeel producer 19.7k £142.50 723p/k: Portadown producer 18.4k £129 701p/k: Kilkeel producer 19.3k £133.50 692p/k and Markethill producer 18k £117 650p/k.