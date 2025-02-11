Steady trade for sheep at Markethill Mart, good quality heavy hoggets to £168
Good quality heavy hoggets sold from 635-672p/k for 25k at £168 from a Cullyhanna farmer, followed by 667p/k for 24k at £160 for an Armagh producer. Overweight hoggets sold from £165 to £170 each.
Good quality midweights cleared from 615-717p/k from 21k at £150.50 for a Portadown farmer, followed by 715p/k for 20k at £143 from a Milford farmer.
A smaller entry of stores sold to 740p/k for 19.2k for a Tynan farmer, followed by 723p/k for 19.7k at £142.50 for a Kilkeel farmer.
200 cull ewes sold to £256. Main demand from £150 - £216.
Plainer ewes from £100 to £130.
In the breeding ring doubles sold from £300 to £405, singles from £220 to £300. Good quality in lamb ewes from £116 to £200 each.
Heavy hoggets
Cullyhanna producer 25k £168 672p/k: Armagh producer 24k £160 667p/k: Markethill producer 25.2k £167 663p/k: Markethill producer 24.9k £162.50 653p/k: Tandragee producer 24.5k £159.50 651p/k: Armagh producer 24.1k £156 647p/k: Tandragee producer 25.8k £167 647p/k: Armagh producer 24k £155 646p/k and Keady producer 24.8k £160 645p/k.
Midweight hoggets
Portadown producer 21k £150.50 717p/k: Milford producer 20k £143 715p/k: Waringstown producer 20k £139 695p/k: Cullyhanna producer 20.8k £144.50 695p/k: Armagh producer 21.5k £148 688p/k: Markethill producer 22.5k £153.50 682p/k: Gilford producer 22.4k £152.50 681p/k: Tandragee producer 21.4k £145.50 680p/k and Armagh producer 20.6k £140 680p/k.
Store hoggets
Tynan producer 19.2k £142 740p/k: Kilkeel producer 19.7k £142.50 723p/k: Portadown producer 18.4k £129 701p/k: Kilkeel producer 19.3k £133.50 692p/k and Markethill producer 18k £117 650p/k.