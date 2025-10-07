Steady trade for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £214
Lambs sold to £151.
Ewes sold to £214.
Lambs - Castlewellan 17 Texel 25kg £151, Downpatrick 31 Texel 27kg £146, Downpatrick 7 Charollais 25kg £145, Moneyrea Charollais 25kg £142, Castlewellan 6 Suffolk 26kg £141, Comber 2 Charollais 24kg £140, Downpatrick 21 Texel 25kg £140, Crossgar 23 Texel 25kg £140, Greyabbey 2 Suffolk 25kg £140, Portaferry Texel 25kg £140, Ballywalter 3 Dorset 26kg £140, Killyleagh 22 Charollais 24kg £138.50, Lisburn 24 Texel 23kg £138, Crossgar 10 Texel 24kg £138, Crumlin 23 Texel 25kg £138, Strangford 24 Charollais 25kg £138, Newtownards 8 Charollais 25kg £138, Comber 5 Texel 24kg £137, Kircubbin 8 Charollais 23kg £136, Castlewellan 3 Suffolk 24kg £136, Comber 14 Texel 22kg £135, Ballywalter 24 Texel 23kg £135, Lisburn 24 Texel 24kg £135, Portaferry 7 Hampshire 23kg £133, Downpatrick 18 Texel 22kg £132, Comber 15 Charollais 22kg £131, Crumlin 20 Texel 23kg £131, Ballywalter 5 Texel 23kg £131, Saintfield 15 Charollais 22kg £130, Hillsborough 25 Texel/Suffolk 21kg £129, Newtownards 10 Texel 21kg £128.50, Kircubbin 4 Texel 20kg £128, Downpatrick 22 Texel 20kg £127.50, Newtownards 17 Texel 20kg £125.50, Portaferry 18 Texel 19kg £125, Comber 21 Suffolk 17kg £124, Portaferry 6 Texel 19kg £123, Dromara 23 Mule 20kg £123, Newtownards 18 Charollais 17kg £122, Dromara 7 Texel 18kg £121, Killinchy 20 Texel 19kg £121, Newtownards 17 Texel 17kg £120 and Dromore 16 Horned 19kg £116. Ewes - Downpatrick 2 Charollais £214, 4 Charollais £178, Downpatrick 2 Texel £208, 2 Texel £190, Newtownards 2 Texel £202, Texel £170, Downpatrick 2 Texel £200, Castlewellan 3 Texel £198, 5 Suffolk £184, 3 Suffolk £174, Comber 2 Suffolk £198, 8 Suffolk £176, Greyabbey Suffolk £194, Suffolk £178, Lisburn 5 Texel £192, Comber 4 Suffolk £190, Carryduff 6 Suffolk £188, Downpatrick 6 Suffolk £185, Newtownards 6 Texel £183, Comber 4 Suffolk £181, 7 Suffolk £170, Saintfield 6 Suffolk £177, Comber 5 Suffolk £178, Killinchy 6 Texel £175, Lisburn 2 Suffolk £174, Downpatrick 10 Suffolk £170, Dromara 4 Suffolk £170, Ballynahinch 8 Suffolk £168, Lisburn 2 Mule £164, Ballynahinch 7 Suffolk £161, 4 Mule £148, Lisburn 7 Suffolk £158, 8 Mule £141, Comber 2 Suffolk £158, Dromara 7 Mule £149 and Comber 6 Mule £143, 7 Mule £140.