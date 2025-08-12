Steady trade for sheep in all rings at Markethill Mart

A large entry of 2530 sheep at Markethill on Monday 11th August maintained a steady trade in all rings.

Good quality heavy lambs sold steadily from 600p to 625p for 24k at £150 from a Lisnaskea farmer.

An Armagh farmer received 622p for 24.1k at £150.

Several high prices for over weight lambs to a top of £226 with others from £155 to £191 each.

Good quality middleweight sold readily from 620p to 658p for 20k at £131.50 from a Rosslea producer followed by 654p for 20.2k £132 from a Lislea farmer.

A large entry of stores sold in another very firm trade.

Good quality light stores sold steadily from 700p to 800p per kg with several pens to a top of 879p for 10.7k at £94 from a Tyrone farmer followed by 833p for 12k at £100 from a Mullabawn farmer.

An Annalong farmer received 800p fir 14.5k at £116.

Stronger stores to 736p for 17.2k at £126.50 fir a Kilkeel farmer followed by 726p for 17.5k at £127 from a Hilltown producer.

Several more pens sold from 690p to 724p per kg.

The 400 cull ewes sold in a steady demand.

Well fleshed ewes sold from £160 to £266.

Second quality from £120 to £150 and the plainest types from £70 to £110 each.

A very large entry of breeding sheep sold readily with rams selling to a top of £780 for a Texel shearling followed by £560 for a Suffolk shearling.

Several more rams sold from £340 to £420 each.

Ewe/hoggets sold to a top of £315, £305 and £300.

Main demand for good quality hoggets from £240 to £290 each.

Heavy lambs

Lisnaskea farmer 24k £150 625p; Ballykinler farmer 24k £150 625p; Armagh farmer 24.1k £150 622p; Poyntzpass farmer 27.3k £169 619p; Warrenpoint farmer 25.7k £159 619p; Kilkeel farmer 24.3k £150 617p; Hamiltonsbawn farmer 24k £147.50 615p; Kilkeel farmer 25.9k £159 614p; Whitecross farmer 29k £178 614p and Middletown farmer 24.9k £152.50 613p.

Top price per head

Armagh farmer 33k £226; Middletown farmer 29k £178; Tandragee farmer 30k £170; Caledon farmer 27.5k £164; Caledon farmer 27.5k £164; Caledon farmer 31.5k £191 and Poyntzpass farmer 27.3k £169.

Middleweight lambs

Rosslea farmer 20k £131.50 658p; Lislea farmer 20.2k £132 654p; Tynan farmer 23k £150 652p; Belleeks farmer 22.5k £145 644p; Mildford farmer 20.1k £129.50 644p; Altnamackin farmer 20.7k £133 643p and Moy farmer 20.7k £132.50 640p.

Light stores

Tyrone farmer 10.7k £94 879p; Mullabawn farmer 12k £100 833p; Newtownbutler farmer 13.5k £108.50 804p; Annalong farmer 14.5k £116 800p; Altnamacking farmer 14k £112 800p; Kilkeel farmer 14.9k £118 792p; Mullabawn farmer 14k £110 £785p and Kilkeel farmer 13k £101 £777p.

Stronger stores

Kilkeel farmer 17.2k £126.50 746p; Hilltown farmer 17.5k £127 726p; Hilltown farmer 17.9k £129 721p; Ballynahinch farmer 17.8k £127 714p; Moira farmer 17.3k £122.50 708p; Markethill farmer 17k £120 706p; Ballygowan farmer 17k £119 700p and Mullabawn farmer 17k £119 700p.