While heifers topped at £1750 665kg Limousin (263.00).

Dropped calves cleared to £360 Belgian Blue bull and heifer calves to £270 Belgian Blue.

Advertisement

Weanlings sold to £1060 for a 440kg Charolais male (240.00).

Dungannon Mart

While heifers topped at £990 for a 365kg Blonde d'Aquitaine (271.00);

Steers

Advertisement

A planner show of steers on offer saw prices peak at £1630 for 795kg Norwegian Red (205.00) presented by a Dungannon producer, £1480 735kg Friesian (201.00), £1450 720kg Friesian (201.00), £1360 680kg Friesian (200.00); J Lucas £1570 670kg Limousin (234.00); A Henderson £1485 720kg Hereford (206.00); D McCool £1480 620kg Charolais (239.00); D McCullough £1140 570kg Friesian (200.00), £1120 560kg Friesian (200.00); M Morrow £1110 495kg Hereford (224.00); S Goan £1100 485kg Hereford (227.00); D McCullough £1030 515kg Friesian (200.00) and K Henry £770 320kg Belgian Blue (241.00).

Heifers

Advertisement

Heifer prices remain brisk to peak at £1750 665kg Limousin (263.00) presented by R McAllister, £1680 650kg Aberdeen Angus (259.00), £1600 630kg Charolais (254.00), £1580 595kg Limousin (266.00); B Hackett £1540 595kg Charolais (259.00), £1350 520kg Charolais (260.00), £1290 530kg Charolais (243.00); D Allen £1340 580kg Simmental (231.00), £1160 500kg Aberdeen Angus (232.00); a Dungannon producer £1340 585kg Aberdeen Angus (229.00), £1250 535kg Aberdeen Angus (234.00), £1220 540kg Aberdeen Angus (226.00), £1110 495kg Aberdeen Angus (224.00) and R Little £910 405kg Charolais (225.00).

Dropped calves

Advertisement

Dropped calves cleared to £360 x 2 Belgian Blue bulls presented by F McNally; M Morrow £350 Hereford bull, £320 Aberdeen Angus bull; B McKeever £295 Charolais bull, £240 Belgian Blue bull, £190 Aberdeen Angus bull; K Loughran £240 Belgian Blue bull; M Carey £240 x 3 Fleckvieh bulls, £240 Hereford bull and C Weir £195 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile heifer calves topped at £270 x 2 Belgian Blue heifers presented by B McKeever; D McCullagh £240 Limousin heifer and R Miskimmons £150 x 3 Aberdeen Angus heifers, £150 Limousin heifer.

Advertisement

Weanlings

A good entry of weanling saw prices remain strong to peak at £1060 440kg Charolais steer (240.00) presented by B McCann, £1000 390kg Charolais (255.00), £980 380kg Charolais (257.00), £980 365kg Charolais (268.00), £970 365kg Charolais (265.00); K Fox £980 340kg Charolais (288.00); Forest View Farms £970 335kg Blonde d'Aquitaine (290.00), £950 355kg Blonde d'Aquitaine (266.00), £930 335kg Blonde d'Aquitaine (278.00), £930 355kg Blonde d'Aquitaine (263.00), £920 330kg Blonde d'Aquitaine (279.00), £890 310kg Blonde d'Aquitaine (285.00), £890 320kg Blonde d'Aquitaine (278.00); D Litter £930 340kg Charolais (274.00), £900 340kg Simmental (265.00); S Fox £910 335kg Charolais (271.00); R Douglas £800 295kg Charolais (270.00), £800 305kg Charolais (262.00), £780 300kg Charolais (261.00) and D Haughian £760 285kg Limousin (265.00), £750 285kg Blonde d'Aquitaine (264.00).

Advertisement