Steer prices peak at £1660 at Dungannon

Heifers topped at £1490 for a 620kg Charolais (240.00).

Fat cows cleared to £1330 630kg Simmental (211.00).

Dropped calves sold to £400 for a Belgian Blue bull and heifer calves to £300 Limousin.

Weanling sold to £1280 for a 410kg Limousin bull (312.00).

While weanling heifers peaked at £940 for a 450kg Belgian Blue (208.00).

Steers

Steer prices remain steady to peak at £1660 for a 745kg Hereford (223.00) presented by S Kirkland, £1600 645kg Limousin (248.00); T Brown £1600 645kg Blonde d’Aquitaine (248.00), £1580 630kg Limousin (251.00), £1460 615kg Limousin (237.00); J McIvor £1570 635kg Aberdeen Angus (247.00), £1530 660kg Aberdeen Angus (232.00); L McElroy £1260 500kg Charolais (252.00) and J Loughran £1150 390kg Limousin (295.00), £1120 435kg Limousin (258.00), £1100 465kg Limousin (237.00), £1090 400kg Limousin (273.00), £1020 375kg Limousin (272.00), £1000 345kg Limousin (290.00), £900 355kg Limousin (254.00).

Heifers

Heifers sold to £1490 620kg Charolais (240.00) presented by G Boden, £1470 625kg Charolais (235.00), £1440 620kg Charolais (232.00), £1430 605kg Charolais (236.00), £1390 555kg Charolais (251.00), £1360 545kg Charolais (250.00), £1260 540kg Charolais (233.00); D Kirk £1410 585kg Aberdeen Angus (241.00); N Badger £1340 580kg Aberdeen Angus (231.00); N Elliott £1310 555kg Aberdeen Angus (236.00); G Wilkinson £1270 550kg Simmental (231.00); N Robinson £1150 495kg Charolais (232.00); P McElhone £990 425kg Simmental (233.00); R McVeigh £990 400kg Hereford (248.00); S Carberry £930 370kg Limousin (251.00), £920 340kg Limousin (271.00), £910 335kg Limousin (272.00), £900 360kg Limousin (250.00), £890 350kg Limousin (254.00), £800 345kg Limousin (232.00); B Daly £930 355kg Charolais (262.00), £880 335kg Charolais (263.00), £830 360kg Limousin (231.00), £820 320kg Limousin (256.00) and D Conroy £910 385kg Limousin (236.00).

Fat cows cleared to £1330 for a 630kg Simmental (211.00) presented by TD Forbes.

Dropped calves

Dropped calves cleared to £400 for a Belgian Blue bull presented by I Swaile, £345 Hereford bull; W Campbell £295 Hereford bull; R Fields £270 Simmental bull; S Quinn £270 Aberdeen Angus bull and J and G Faulkner £265 Belgian Blue bull.

Frisian bulls sold from £30 to £145 for stronger sorts.

Heifer calves cleared to £300 Limousin presented by M Bloomer; K Montgomery £250 Aberdeen Angus heifer, £225 Aberdeen Angus heifer, £200 Aberdeen Angus heifer; E Speers £240 Aberdeen Angus heifer; W Sloan £235 Aberdeen Angus heifer, £205 Aberdeen Angus heifer, £200 Aberdeen Angus heifer; I and A Agnew £225 Belgian Blue heifer; R and A Davis £225 Hereford heifer; I and A Agnew £200 Belgian Blue heifer and J and G Faulkner £200 Aberdeen Angus heifer.

Weanlings

Weanlings prices remain very buoyant to peak at £1280 for a 405kg Limousin steer (314.00) presented by H Rainey, £1200 415kg Limousin (289.00); C Donnelly £930 345kg Charolais (270.00), £820 270kg Limousin (302.00), £790 255kg Limousin (307.00), £740 250kg Limousin (295.00): S Carberry £930 325kg Limousin (286.00), £930 340kg Limousin (275.00), £920 315kg Limousin (291.00), £900 360kg Limousin (250.00), £900 320kg Limousin (282.00), £890 320kg Limousin (277.00); H Sinnamon £880 330kg Limousin (267.00) and D and J Kane £800 275kg Charolais (291.00), £800 270kg Charolais (296.00).