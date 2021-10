Steer selling to top price of £1740 at Dungannon

Heifers topped at £1580 745kg Belgian Blue (212.00).

Dropped calves cleared to £400 Charolais bull while heifer calves sold to £375 Aberdeen Angus; Weanling sold to £1290 for a outstanding 355kg Charolais heifer (365.00).

Steers £1040 330kg Charolais (315.00).

Steers

Steer prices remain very strong to peak at £1740 755kg Charolais (231.00) presented by T Roleston; G O’Neill £1730 740kg Charolais (234.00), £1670 705kg Limousin (237.00), £1600 685kg Charolais (234.00), £1550 670kg Limousin (231.00), £1510 635kg Charolais (238.00); D Cush £1680 750kg Charolais (224.00), £1650 720kg Charolais (229.00), £1580 670kg Limousin (236.00), £1550 660kg Limousin (235.00), £1500 645kg Charolais (233.00), £1480 645kg Limousin (230.00); W McCartney £1650 725kg Limousin (228.00); A Hobson £1600 685kg Limousin (234.00), £1570 695kg Limousin (226.00), £1550 655kg Limousin (237.00), £1480 645kg Limousin (230.00); A Currie £1560 660kg Limousin (236.00), £1410 600kg Limousin (235.00), £1270 535kg Limousin (237.00); G Allen £1550 660kg Charolais (235.00), £1530 660kg Charolais (232.00), £1460 640kg Limousin (228.00); I Hardy £1400 600kg Limousin (233.00); J B Hutchinson £1350 590kg Charolais (229.00), £1240 530kg Charolais (234.00); S Hetherington £1230 520kg Limousin (237.00); J Holland £1220 520kg Charolais (235.00); G Swaile £1190 505kg Limousin (237.00); G O’Hagan £1090 445kg Limousin (245.00) and B O’Neill £1020 405kg Aberdeen Angus (252.00).

Heifers

Heifer prices sold to a height of £1580 745kg Belgian Blue (212.00) presented by S McAlister; S Ewing £1570 670kg Charolais (234.00), £1450 630kg Charolais (230.00), £1410 590kg Charolais (239.00), £1410 620kg Charolais (227.00), £1360 580kg Charolais (235.00), £1300 575kg Limousin (226.00), £1280 555kg Charolais (231.00), £1280 555kg Charolais (231.00); S Stevenson £1550 590kg Limousin (263.00); M Melson £1390 590kg Charolais (237.00); J Holland £1360 565kg Charolais (241.00), £1240 475kg Charolais (261.00), £1190 485kg Limousin (245.00), £1080 470kg Charolais (230.00); K Mallon £1290 515kg Charolais (251.00), £1270 530kg Limousin (240.00), £1200 525kg Charolais (229.00); J B Hutchinson £1180 525kg Charolais (225.00), £1040 455kg Charolais (229.00) and T Colbert £1050 465kg Limousin (226.00), £1020 465kg Limousin (219.00).

Dropped calves

Dropped calf prices remain steady with bull calves selling to a height of £400 for a Charolais presented by K Connolly; B Montgomery £390 Hereford bull, £360 Hereford bull; Donmac farms £370 x 2 Aberdeen Angus bulls, £300 Aberdeen Angus bull; E Fox £335 Aberdeen Angus bull; E McVeigh £320 Aberdeen Angus bull, £285 Aberdeen Angus bull; S Fields £300 Aberdeen Angus bull, £265 Simmental bull; S McAlister £295 x 3 Aberdeen Angus bulls; C Weir £290 x 2 Belgian Blue bulls, £290 Aberdeen Angus bull, £260 x 3 Belgian Blue bulls and D Bloomfield £280 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile heifer calves topped at £375 Aberdeen Angus presented by Donmac Farms, £300 x 2 Belgian Blue heifers, £280 Belgian Blue heifer; W Campbell £340 Aberdeen Angus heifer, £315 Aberdeen Angus heifer; a Sixmilecross farmer £330 Hereford heifer; A McGovern £310 Aberdeen Angus heifer, £295 x 2 Aberdeen Angus heifers; S Duffy £305 Charolais heifer; W Allen £300 x 2 Hereford heifers; C Weir £300 Belgian Blue heifer; D Downey £290 Hereford heifer and N and R Davidson £275 Belgian Blue heifer.

Weanling

A excellent entry of quality weanling saw males peak at £1040 330kg Charolais (313.00) presented by D Litter, £1040 320kg Charolais (322.00), £1020 375kg Charolais (270.00), £990 330kg Charolais (298.00), £990 330kg Charolais (300.00), £980 320kg Charolais (305.00), £970 300kg Limousin (321.00), £940 320kg Charolais (290.00), £940 335kg Charolais (279.00), £930 330kg Charolais (283.00), £860 290kg Charolais (295.00), £850 295kg Charolais (286.00); P Dobbs £1020 365kg Charolais (277.00); A Dobbs £970 330kg Charolais (291.00); K Barnes £990 390kg Charolais (253.00); J Gervis £980 345kg Charolais (285.00), £950 345kg Charolais (274.00), £850 295kg Charolais (286.00); K Fox £920 325kg Limousin (284.00); R J Dickson £840 300kg Charolais (280.00); W Stafford £750 275kg Limousin (273.00); M Rafferty £750 265kg Limousin (281.00) and G K Porter £730 210kg Limousin (348.00), £690 245kg Limousin (278.00), £660 205kg Limousin (320.00).