Steers and fat cows selling to £2,000 at Armoy Mart
Steers sold to £2,000, fat cows to £2,000 and heifers to £1,760.
Leading prices
Steers
Robert Getty, Armoy, Charolais, 660kgs £2,000, 680kgs £2,000, 580kgs £1,880, 590kgs £1,580. Richard Kane, Stranocum, Hereford, 700kgs £1,880. David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 510kgs £1,580, 500kgs £1,490, 460kgs £1,380, 460kgs £1,370. S McCambridge, Ballyvoy, Aberdeen Angus, 570kgs £1,550. K McCord, Antrim, Aberdeen Angus, 470kgs £1,440, 400kgs £1,210. Sean McAlister, Ballycastle, Limousin, 380kgs £1,210, 430kgs £1,280. John McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 570kgs £1,550, 480kgs £1,420. Maghera farmer, Friesian, 560kgs £1,560, 565kgs £1,530, 560kgs £1,570, 570kgs £1,440. Ronnie Taggart, Bushmills, Friesian, 480kgs £1,230, 320kgs £930, 520kgs £1,350, 450kgs £1,160. Stephen Hunter, Toberdoney, Limousin, 520kgs £1,360. J and D Colgan, Ballycastle, Limousin, 380kgs £1,240, 300kgs £1,040. Chas Kane, Ballycastle, Friesian, 520kgs £1,390, 500kgs £1,320, 480kgs £1,290, 460kgs £1,240, 500kgs £1,250, 510kgs £1,270, 490kgs £1,400, 540kgs £1,430.
Heifers
Pat McCarry, Ballyvoy, Aberdeen Angus, 630kgs £1,710, 640kgs £1,660, 660kgs £1,600. Sean McAllister, Ballycastle, Limousin, 570kgs £1,700. Pat McKay, Martinstown, Belgian Blue, 550kgs £1,620, 550kgs £1,490, 530kgs £1,530, 530kgs £1,390. S McCambridge, Ballyvoy, Limousin, 490kgs £1,450, 450kgs £1,280, 520kgs £1,500, 440kgs £1,330. J and D Colgan, Ballycastle, Charolais, 360kgs £1,060. Robert Wilkinson, Stranocum, Aberdeen Angus, 470kgs £1,340, 500kgs £1,410, 540kgs £1,410. Colm McFall, Bushmills, Charolais, 500kgs £1,500, 430kgs £1,250.
Fat cows
Donald Gillan, Ballymoney, Limousin, 830kgs £2,000, 600kgs £1,660. Alan Archibald, Macosquin, Limousin, 830kgs £1,760. Christie McHenry, Torr, Limousin, 510kgs £1,320. M Wright, Carnlough, Aberdeen Angus, 740kgs £1,500. Jas Campbell, Bushmills, Friesian, 690kgs £1,130.
Sale every Monday at 6.30pm.
