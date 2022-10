Steers peak at £1720 at Dungannon

While heifers topped at £1680 720kg Saler (233.00).

Fat cows topped at £1540 for a 795kg Limousin (194.00).

Dropped calves cleared to £340 Aberdeen Angus bull and heifer calves to £350 Aberdeen Angus.

Dungannon Mart

Weanlings sold to £1310 for a 405kg Charolais heifer (322.00).

While male calves sold to £1220 390kg Charolais (310.00).

Steers

Steer prices remain brisk to peak at £1720 695kg Charolais (248.00) presented by P Quinn, £1680 675kg Limousin (249.00), £1660 650kg Limousin (255.00), £1500 615kg Charolais (244.00), £1430 560kg Charolais (255.00), £1270 505kg Limousin (252.00); I Jardine £1700 735kg Belgian Blue (231.00); R Ferguson £1640 660kg Charolais (249.00); G Jardine £1630 690kg Belgian Blue (236.00), £1630 685kg Aberdeen Angus (238.00), £1360 580kg Hereford (235.00); A Daly £1590 680kg Limousin (234.00), £1360 580kg Charolais (235.00), £1330 550kg Limousin (242.00); S Glasgow £1570 650kg Aberdeen Angus (242.00); L Kerr £1540 605kg Limousin (255.00), £1420 605kg Limousin (235.00), £1410 600kg Charolais (235.00), £1370 560kg Limousin (245.00); D Daly £1520 650kg Charolais (234.00), £1480 610kg Charolais (243.00), £1470 620kg Charolais (237.00), £1460 580kg Charolais (252.00), £1240 465kg Limousin (267.00); D Burton £1370 570kg Limousin (240.00); J Bloomer £1360 565kg Aberdeen Angus (241.00); G Swaile £1300 555kg Limousin (234.00); N McCaul £1260 515kg Blonde d'Aquitaine (243.00); W Fleming £1150 470kg Charolais (245.00) and E Hetherington £960 385kg Limousin (249.00), £920 380kg Limousin (242.00).

Advertisement

Heifers

Heifer prices sold to a height of £1680 for a 720kg Saler (233.00) presented by J Casey, £1660 665kg Limousin (250.00), £1460 590kg Limousin (248.00); P O’Neill £1450 600kg Charolais (242.00), £1370 600kg Charolais (228.00); P Daly £1440 590kg Simmental (244.00), £1340 540kg Charolais (248.00); Hillview Farms £1320 550kg Charolais (240.00), £1120 490kg Charolais (229.00), £1080 445kg Limousin (243.00), £1070 460kg Charolais (233.00); C Donnelly £1300 535kg Simmental (243.00), £1240 535kg Simmental (232.00), £1230 520kg Limousin (236.00), £1130 500kg Charolais (226.00); A Dungannon Farmer £1300 510kg Limousin (255.00); P Corrigan £1260 545kg Charolais (231.00), £1240 515kg Charolais (241.00); T Magowan £1150 475kg Charolais (242.00); P Mullan £980 410kg Charolais (239.00), £890 380kg Charolais (234.00); C Hamill £960 400kg Limousin (240.00) and K Burrows £860 375kg Charolais (229.00).

Fat cows sold to £1540 795kg Limousin (194.00) presented by M Quinn.

Dropped calves

Advertisement

Dropped calves sold to £340 for an Aberdeen Angus bull presented by P Kelly; F McNally £330 Hereford bull; A Moore £270 Limousin bull; R Crawford £245 Aberdeen Angus bull; W Allen £220 Aberdeen Angus bull; heifer calves sold to £350 Aberdeen Angus heifer presented by K Henry; W Allen £285 Limousin heifer, £230 x 2 Aberdeen Angus heifers; R Crawford £240 Simmental heifer and A Moore £230 Belgian Blue heifer.

Weanlings

A quality entry of weanlings saw male calves sell to £1220 for a 390kg Charolais (310.00) presented by K Fox; D Litter £1210 390kg Charolais (307.00), £1100 400kg Charolais (273.00), £1010 350kg Charolais (287.00), £990 320kg Charolais (310.00), £940 285kg Charolais (318.00), £940 335kg Charolais (280.00), £930 335kg Charolais (275.00), £910 335kg Charolais (271.00), £840 290kg Charolais (286.00), £840 250kg Charolais (333.00), £800 280kg Charolais (286.00), £790 285kg Charolais (277.00); M Quinn £1110 380kg Charolais (291.00); K Barnes £1050 344kg Charolais (305.00), £1020 370kg Charolais (275.00), £1000 355kg Charolais (282.00); M McNally £920 295kg Charolais (313.00); J Gervis £870 305kg Charolais (286.00), £800 290kg Charolais (273.00); P McCallan £850 310kg Limousin (275.00) and T D Forbes £830 2395kg Charolais (280.00), £820 270kg Charolais (303.00).